Путешествия во времени: как провести отпуск в стиле разных эпох

Вы когда-нибудь мечтали перенестись в прошлое или заглянуть в будущее? Оказаться на рыцарском турнире, пройтись по улицам эпохи Возрождения или испытать на себе технологии завтрашнего дня? Хорошая новость: путешествия во времени возможны! Нет, машину времени изобретать не придется. Достаточно знать, куда отправиться, чтобы полностью погрузиться в атмосферу любимой эпохи. Редакция "Клео.ру" делится простыми советами, как сделать отпуск незабываемым приключением сквозь века.

Средневековые сказки: окунитесь в атмосферу рыцарей и замков





Куда отправиться:

Каркассон, Франция : полностью сохранившийся средневековый город-крепость с башнями и стенами.

: полностью сохранившийся средневековый город-крепость с башнями и стенами. Эдинбург, Шотландия: величественный замок и узкие улочки старого города переносят в прошлое.

Что сделать:

Посетить рыцарский турнир : во многих европейских странах проходят фестивали с реконструкцией средневековых боев.

: во многих европейских странах проходят фестивали с реконструкцией средневековых боев. Пожить в замке : многие старинные замки переоборудованы в отели, где можно почувствовать себя королевской особой.

: многие старинные замки переоборудованы в отели, где можно почувствовать себя королевской особой. Попробовать средневековую кухню: пиршества при свечах с блюдами по старинным рецептам.

Эпоха Возрождения: следами великих мастеров





Куда отправиться:

Флоренция, Италия : колыбель Ренессанса, родина Леонардо да Винчи и Микеланджело.

: колыбель Ренессанса, родина Леонардо да Винчи и Микеланджело. Прага, Чехия: архитектура и искусство эпохи Возрождения на каждом шагу.

Что сделать:

Посетить мастер-класс по живописи : попробуйте себя в роли художника эпохи Возрождения.

: попробуйте себя в роли художника эпохи Возрождения. Гулять по историческим центрам : наслаждайтесь шедеврами архитектуры и искусства.

: наслаждайтесь шедеврами архитектуры и искусства. Заглянуть в антикварные лавки: возможно, вы найдете там что-то особенное, связанное с прошлым.

В будущее сегодня: футуристические путешествия





Куда отправиться:

Токио, Япония : город, где будущее уже наступило.

: город, где будущее уже наступило. Дубай, ОАЭ: небоскребы, искусственные острова и технологии поражают воображение.

Что сделать:

Посетить выставки технологий : узнайте о новейших разработках и изобретениях.

: узнайте о новейших разработках и изобретениях. Испытать виртуальную реальность : современные аттракционы позволят погрузиться в другие миры.

: современные аттракционы позволят погрузиться в другие миры. Остановиться в высокотехнологичном отеле: номера с умными системами управления и роботами-ассистентами.

Полезные советы для путешественников во времени