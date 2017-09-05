Где искать жару в сентябре: 5 проверенных мест

В этом году лето радовало нас теплом и солнцем совсем недолго и, только подразнив хорошей погодой, уже уступает место дождливой осени. А так хочется отсрочить сезон зонтиков и шарфов хотя бы на неделю!

Один из лучших способов сбежать от него — отправиться в отпуск в жаркие страны. Специалисты международного туристического метапоиска momondo советуют лучшие направления для отдыха в сентябре 2017.

Канарские острова, Тенерифе

Роскошные пляжи «как с картинки» и дорогие царские отели или хайкинг по полузабытым тропам и визиты в аутентичные затерянные деревни — для каждого туриста Тенерифе открывается с новой стороны, но для всех остается незабываемо прекрасным.

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На самом крупном из Канарских островов можно отдыхать круглый год, но сентябрь — это лучшее время. В первый месяц осени на Тенерифе все еще по-летнему тепло и купаться в море — одно удовольствие.

123RF/Aleksandrs Tihonovs

По данным momondo, стоимость перелета из Москвы в Тенерифе и обратно в сентябре — от 28,4 тыс. руб.

Стоимость проживания в отеле 3* — от 1,8 тыс. руб. за одну ночь в двухместном номере.

Самарканд, Узбекистан

Самарканд подойдет тем, кто жаждет не только жары, но и экзотики! Об этом городе многие из нас слышали разве что на уроках истории. А ведь он достоин самого вдумчивого изучения. Прогулка по Старому городу — это незабываемые впечатления и погружение в историю Средней Азии. Удивительные медресе, мавзолеи и усыпальницы славятся в первую очередь своей искусной глазурованной облицовкой, и оторвать взгляд от них порой бывает невероятно сложно.

123RF/giuseppemasci

По данным momondo, стоимость перелета из Москвы в Самарканд в сентябре — от 28,1 тыс. руб.

Стоимость проживания в отеле 3* — от 2,4 тыс. руб. за одну ночь в двухместном номере.

Тель-Авив, Израиль

В Тель-Авиве любой турист найдет то, что ищет. Шелковые пляжи города выдержат конкуренцию с известными европейскими курортами, а старинный город Яффа обеспечит незабываемую прогулку в древний мир. Любители модных выставок современного искусства найдут свою сокровищницу в районе Неве Цедек, кулинары же потеряются среди тысяч специй на восточном рынке Кармель. А сентябрьская погода здесь порадует даже самых капризных путешественников!

123RF/vvvita

По данным momondo, стоимость перелета из Москвы в Тель-Авив в сентябре — от 12,4 тыс. руб.

Стоимость проживания в отеле 3* — от 2,6 тыс. руб. за одну ночь в двухместном номере

Севилья, Испания

Долгие, теплые и незабываемые прогулки по старинному городу ждут тех, кто отправится в сентябре в жаркую и романтичную столицу Андалусии. Местный кафедральный собор построен на основе старинной мечети — и в этом вся Севилья. Воспоминания о маврах — «кружевной» Алькасар и величественная башня Торро-дель-Оро — сменяются барочным дворцом Сан-Тельмо и знаменитой Королевской табачной фабрикой. Ее здание, к слову, не просто величайший образец промышленной архитектуры, но и место паломничества поклонников классической французской литературы: именно здесь работала красавица Кармен из романтичной повести Проспера Мериме.

123RF/Alberto Loyo

По данным momondo, стоимость перелета из Москвы в Севилью в сентябре — от 24,5 тыс. руб.

Стоимость проживания в отеле 3* — от 2,1 тыс. руб. за одну ночь в двухместном номере.

Батуми, Грузия

Теплое море, мягкий климат и южное гостеприимство — вот за чем стоит ехать в Батуми в сентябре.

123RF/grigory_bruev

Очаровательный курортный город из года в год радует туристов не только расслабленной и очень позитивной атмосферой, но и красивыми редкими достопримечательностями. Удивительная и романтичная скульптура «Поцелуй», исторические здания и богатые важными артефактами музеи — помимо покорения волн Черного моря здесь определенно есть чем заняться!

По данным momondo, стоимость перелета из Москвы в Батуми в сентябре — от 11,8 тыс. руб.

Стоимость проживания в отеле 3* — от 590 руб. за одну ночь в двухместном номере.