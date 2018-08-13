7 картин с неожиданным финалом

В этих лентах прекрасно все: любимые актеры, продуманные сюжеты, отличные спецэффекты. Но лучшее в них – это финал. Неожиданный и заставляющий задуматься, он не оставит равнодушным ни одного зрителя. Специально для Kleo интернет-кинотеатр tvzavr расскажет о 7 отличных картинах с неожиданной концовкой.

«Иллюзия обмана 2»

Конечно, весь тот фильм про добросовестных аферистов – одна сплошная неожиданность. Яркие повороты сюжета, развязки фокусов, иллюзия и обманы – за это зрители полюбили первую картину, и все это есть во второй. На этот раз герои должны выполнить требования одного влиятельного человека. Кажется, что злодей все предусмотрел и не оставил выхода для знаменитых «всадников». Но все не так просто!

https://www.tvzavr.ru/film/illyuziya-obmana-2/

«Коматозники»

Главные герои – студенты-медики, они знают все о человеке, кроме одного: что происходит с ним после смерти. Для этого решаются на эксперимент: ввести друг друга в состояние искусственной комы, останавливая сердце на несколько минут. Будущие врачи пытаются выйти на новый уровень сознания, не понимая, что играют с самой смертью. Смогут ли они вовремя остановиться и выбраться из ими же созданной проблемы?

https://www.tvzavr.ru/film/komatozniki/

«Чужой: Завет»

Картина Ридли Скотта рассказывает предысторию появления чужих. Группа астронавтов-переселенцев высаживается на неизвестной планете, где встречает знакомого зрителям андроида Дэвид. Он живет один, спасаясь от неизвестных существ. Появление новых людей, кажется, не обрадовало его, на то есть причины. Затаите дыхание, вас ждет неожиданная и экстремальная концовка.

https://www.tvzavr.ru/film/chuzhoi-zavet/

«Живое»

Эта лента точно запомнится всем зрителям, ведь она держит всех в нешуточном напряжении с самого начала. На борту МКС появляется нечто живое с Марса – группа исследователей пытается изучить это создание, пока не теряет над ним контроль. Теперь все находящие на станции в опасности. Финал фильма неожиданный и заставит несколько раз поменять свое мнение относительно развязки.

https://www.tvzavr.ru/film/zhivoe/

«Чем дальше в лес…»

Все мы знаем финалы сказок: жили долго и счастливо. Этот мюзикл утверждает иное. Не всегда жизнь после титров приносит радость, не всегда Золушка остается с принцем. Герои известных волшебных историй встречаются зрителям, рассказывая свои истории, в которых есть зависть и измена. К чему приведет такой сюжет? Точно никто такого не ожидает.

https://www.tvzavr.ru/film/chem-dalshe-v-les/

«Игра Эндера»

Юный Эндер – гений военной стратегии. На Землю много лет назад напали пришельцы, теперь молодых людей обучают тактике ведения боя в игровых симуляциях. Решающий бой должен либо вознести Эндера на ранг выше всех его коллег, либо поставить точку на его карьере. Но это не главное, о чем должен переживать герой, готовящийся уничтожить, хоть и на компьютере, целую расу инопланетян.

https://www.tvzavr.ru/film/afisha-igra-endera/

«Вспомнить все»

Колин Фаррелл, Кейт Бекинсейл, Джессика Билл и Брайан Крэнстон в фантастической картине Лена Уайзмана. Главный герой Куэйд – обычный рабочий будущего, мечтающий о чем-то большем. Он решает воспользоваться услугами компании «Вспомнить все», которая может при помощи чипа наделить человека фантастическими воспоминаниями. Что-то идет не по плану, и Куэйд становится беглецом. Ему предстоит узнать много нового о своем прошлом и своем будущем. Но, кажется, это всего лишь сон.

https://www.tvzavr.ru/film/vspomnit-vse/