Список безвизовых стран для россиян в 2019 году

В безвизовые страны для россиян в 2019 году вы можете отправиться спонтанно, имея только загранпаспорт. Узнаем их список и посмотрим, куда теперь не нужна виза.

Безвизовые страны для россиян – полный список

Впереди лето. И, конечно, каждый уже задумывается о своем отпуске, как его провести с пользой и при этом сэкономить. В 2019 году российские граждане смогут без визы или с визой, купленной на месте объехать более сотни стран. Ниже представлены большинство из них.

Соседи

Нас приглашают страны бывшего Советского Союза, в которых жителям нашего государства даже не нужен загранпаспорт: Армения, Киргизия, Казахстан, Белорусская и Абхазия. Сюда можно въезжать спокойно на 3 месяца.

На короткий срок

Многие безвизовые страны для россиян в 2019 году предоставляют въезд на небольшое количество дней. Список таких государств для выезда за границу постоянно пополняется.

Континент Страна Срок в днях Европа Босния и Герцеговина 30 Сербия 30 Азия Вьетнам 15 Индонезия 30 Гонконг 14 Лаос 15 Южная Америка Доминиканская республика 30 Куба 30 Африка Джибути 30 Египет 30 Свазиленд 30 Центрально-Африканская республика 7 Острова Антигуа и Барбуда 30 Барбадос 28 Доминика 21 Теркс и Кайкос 7

Виза на длительный срок

Длительным сроком разрешения безвизового въезда в страну считается 60 дней и более. Рассмотрим такие государства.

Въезд на 90 дней при наличии загранпаспорта, обратных билетов и документов, подтверждающих нужное количество валюты для проживания обеспечивают: Азербайджан, Таджикистан, Южная Осетия, Узбекистан. Американские страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла. Африка: Зимбабве, Марокко, Тунис, ЮАР. 365 дней можно провести в Грузии. Другие сроки пребывания, а именно 60 дней, разрешено находиться в Южной Корее.

Виза на месте

Очень много стран не имеют консульского отдела в России или он не занимается выдачей виз, потому что данная процедура происходит на границе. Такие безвизовые страны для россиян в 2019 году могут попросить определенные документы для въезда.

Их список можно узнать в туристических фирмах, предоставляющих услуги по организации отдыха в этих государствах.

Бангладеш свободно впускает на 15 дней, но необходимо заплатить 50 долларов, а также показать загранпаспорт и билет на обратный рейс. Объединенные Арабские Эмираты на целых 30 дней оформят вам визу в аэропорту и даже бесплатно. Восточный Тимор. Виза оформляется только в аэропорту города Дили, если вы прилетели из другой страны именно сюда. Также ее можно оформить в порту. Необходимо разрешение Департамента Иммиграции. Гана впустит в страну на 3 месяца, если имеется визовое разрешение. Парагвай доброжелательно примет вас на 90 дней, если есть авиабилеты, доказывающие, что вы покинете страну, а также имеете в наличии много денег. Иордания – страна христианской религии готова показывать свои красоты целый месяц. Самая многонаселенная страна захочет побаловать вас своей национальной китайской кухней от 7 до 15 дней, но только наземные пропускные пункты и аэропорт Далянь. Камбоджа. Предоставляет право пребывания до 1 месяца при наличии загранпаспорта и взноса в 30 долларов.

Другие страны, впускающие к себе гостей без визы ( в скобках количество дней): Бахрейн (14), Белиз (30), Боливия (30), Гвинея-Бисау (90), Иран (30), Коморские острова (14), Кувейт (30), Ливан (90), Мадагаскар (90), Непал (90).

Европейские страны

Европейских безвизовых стран для россиян в 2019 году не так много, но Европа все время расширяет их список.

Черногория

Одна из самых популярных стран для отдыха туристов из России. За летние 90 дней (зимой меньше) можно осмотреть средневековые города – крепости, православные и католические церкви и монастыри, находящиеся иногда в горах, искупаться в Адриатическом море.

Сербия

Целый месяц беспрепятственно можно наслаждаться в горячих сербских источниках, поправляя свое здоровье и попивать минеральную воду.

Македония

Имея загранпаспорт, приглашение и медицинский страховой полис, находиться в стране можно 90 дней. Здесь есть возможность прогуляться по улицам Скопье и половить рыбу на Охридском озере, занесенном в список природных красот ЮНЕСКО.

Турция

Как не обойтись без этого курорта, богатого своей историей. Греческая, османская и венецианские цивилизации оставили здесь свое наследие, осматривать которое можно безвылазно 60 дней, имея на руках заграничный паспорт и забронированное возвращение на родину.

Албания

Одна из мусульманских стран, находящихся в Европе, большая часть религиозного населения исповедуют ислам, оставшийся от завоеваний Османской империи. Летом можно посетить без визы, в другое время при наличии Шенгена.

Недорогой пляжный отдых

Многие безвизовые страны для россиян 2019, в списке наших граждан стоят, как пляжный отдых, обеспечивают его недорогими впечатлениями. И хотя перелет бывает дорогой, но райская жизнь наполнена кокосами и морепродуктами.

Страна Срок безвизового въезда в днях. документы Достопримечательности, помимо пляжного отдыха. Таиланд 30 Паспорт, обратный рейс, наличие необходимой суммы денег, миграционная карта. Страна тысяч храмов, основные из которых стоит посетить: Белый храм, храм лежащего Будды. Королевский дворец в Бангкоке, исторические города. Кабо-Верде 30 Копия паспорта и его наличие, оплаченная обратная дорога и взнос 25 евро Крепости, природные заповедники, национальные парки, голубые церкви в Санта- Марии Сент-Люсия 42 Загранпаспорт, билеты на выезд, платежеспособность. Город Микуд, сошедший с французских картинок, заповедник Мария Айленд с коровьей змеей, источники Минерал_Бетс. Маврикий 90 Документ, подтверждающий личность, бронь гостиницы, платежные документы. Водопады, скалы, цветные пески мусульманские мечети и индийские храмы Багамы 90 Денежные средства, загранпаспорт, даты вылета. Французский Версаль на Карибах, колоннада Кройстерс, гуляющих фламинго. Сейшелы 90 Помимо паспорта необходимо подтверждение бронирования отеля или приглашение, а также валюта на каждый день пребывания. Национальный парк Морн, Королевский ботанический сад. Остров праслин, деревня ремесленников. Израиль 90 Дата вылета, подтвержденная документально, страховка, бронь отеля, платежеспособность. Посетить целых 3 моря: Средиземное, Мертвое, Красное, города переполненные религиозными веяниями: Иерусалим, Иософатова долина, Хайфа Ямайка 42 Заграничный паспорт, билеты на выезд из страны, кредитные карты или наличные. Родина регги – Кингстон, особняк «Роуз Холл», Порт Роял, Музей Боба Марли. Гуам 45 Основные документы Прекрасные пейзажи, деревня коренных жителей чаморро. Палау 30 Паспорт, билеты на рейс домой. Национальный музей, центр дельфинов, почти необитаемые острова или, имеющие всего одну деревню. Западное Самоа 60 Визовый сбор 12 долларов, удостоверение. Горные вершины, вулканы, белоснежные пляжи. Вануату 30 Достаточные средства, билеты, документ удостоверяющий личность. Большинство из 80 остров, активные вулканы, самобытность племен. Микронезия 30 Все необходимые свидетельства и полисы для нахождения за границей. Древние каменные руины, парк заката, этнический институт. Фиджи 90 Подтверждение личности, проживания, вылета. Сад спящего гиганта, музей, остров орхидей, деревня, находящаяся в вулканическом кратере. Маршалловы Острова 90 Загранпаспорт и билеты. Музей Алеле, быт местных племен, деревня Мили-мили, военные базы 2 мировой войны. Тонга 30 Вместе с документами визовый сбор Подводный гейзер, Королевский дворец, вулкан Фонуалеи, Деревня Хихифо. Тувалу 30 Удостоверение личности, билеты на самолет, 35 долларов в сутки. Женский ремесленный центр, заповедник Фунафути, города Ваиаку.

Другие страны

Еще безвизовые страны для россиян 2019, которые предоставляют послабление российским гражданам, но во многих случаях необходимы определенные документы или визовый сбор.

Страна Срок (дни) Загранпаспорт Необходимость загранпаспорта, миграционной карты Срок действия паспорта Билеты Документы, подтверждающие платежеспособность Бронирование отеля Визовый сбор в долларах Макао 30

+ 30 + + + 13 Малайзия 30

+ 180 + + нет нет Мальдивы 30

+ До конца поездки + + + нет Монголия 30

+ На все время пребывания нет нет нет нет Филиппины 30

+ 6 месяцев + + нет нет Гаити 90

+ До выезда + нет нет нет Гайана 90

Дополнительно миграционная карта 180 нет нет + нет Гватемала 90

+ До конца + + нет нет Гондурас 90

Дополнительно миграционная карта До выезда + + + нет Гренада 90

+ 6 месяцев нет + + нет Колумбия 90 + 90 + + + нет Коста-Рика 90

+ 6 месяцев + + + нет Никарагуа 90

миграционная карта (заполняется на английском или испанском языке, стоимость 180 + + нет 5 Панама 90

+ 3 месяца + + нет нет Перу 90

+ 180 + + + нет Сальвадор до 90 дней

Карта мигранта 30 нет + нет нет Сент-Винсент и Гренадины 30

+ До конца поездки + + нет нет Сент-Китс и Невис 90

+ До выезда + + + нет Тринидад и Тобаго 90 Миграционная карта 180 дней + + + + Уругвай 90

+ До конца поездки + нет нет нет Чили до 90 дней Миграционная карта До окончания + нет нет нет Эквадор 90

+ 180 нет нет нет нет Ботсвана 90

+ 180 + 300 долларов нет нет Гамбия 90

+ До окончания + + нет нет Замбия 90

Загранпаспорт и копия 6 месяцев + + + 50 долларов Намибия 90

Миграционная карта 180 нет нет нет нет

Страны, которые планируют отмену визы россиянам в 2019-2020 гг.

Сейчас насчитывается 147 безвизовых стран для россиян в 2019 году, но их список может быть расширен.

Сейчас об отмене краткосрочной визы рассматривает вопрос Япония. Облегчение визового режима спешит сделать Индонезия, продлив срок пребывания российских граждан более 30 дней. В конце 2018 года взаимно убрали визовый режим правительства России, Ямайки и Доминиканской республики.

Федеративная республика Германии планирует беспрепятственно пускать нашу молодежь.

А Тайвань открыла свои границы в тестовом режиме.

К тому же многие страны перешли на оформление визы онлайн, без посещения консульства:

Австралия;

Бахрейн;

Габон;

Кипр;

Мексика;

Монтсеррат;

Мьянма;

Руанда;

Сингапур.

Есть открытая виза

Многие россияне имеют на руках открытые многоразовые визы разных стран, особенно Шенген. Оказывается для россиян, в таком случае, можно увеличить список безвизовых стран в 2019 году.

Страна Чьи визы принимает Ирландия Великобритания Румыния Шенгенская, Кипрская, Болгарская, Хорватская Болгария Шенген, Румыния, Хорватия, Кипр Хорватия Виза Евросоюза, Кипр, Румыния, Болгария Оман ОАЭ Французская Гвиана Шенген

Лето прекрасная пора для того, чтобы отдохнуть. Смело собирайте вещи и отправляйтесь в одну из безвизовых стран для россиян.