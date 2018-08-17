Странности американцев. Часть II

После того, как я уже написала и опубликовала статью про «Странности американцев», мне в голову начали приходить ещё некоторые моменты необычного поведения жителей североамериканского континента, о которых я забыла упомянуть. Сначала что-то одно вспомнилось, потом другое. И снежным комом моментов накопилось на целую новую статью.

На всякий случай хочу заметить, что все мои статьи, включая эту, абсолютно аполитичны. Я ни в коем случае не собираюсь показывать чьё-то превосходство, и тем более кого-то принижать. Это своего рода путевые заметки. В них содержится мой абсолютно субъективный взгляд на людей и жизнь вокруг меня.

Sweet sixteen

Однажды в летний выходной день мы прогуливались по аутлету (торговый центр, в котором под открытым небом скопилось множество отдельных магазинчиков разных брендов). Тут мы увидели, что навстречу нам идёт «невеста». Девушка была одета в роскошное пышное платье, на голове у неё сияла тиара, возле неё вышагивали несколько подружек, костюмы которых были сшиты в едином стиле. Всё это действо очень напоминало свадебную прогулку. Первое, что меня смутило – платье было не белым. Ну, в принципе, это уже давно не диковинка – выходить замуж в платьях других цветов. Современные невесты иногда даже в брючных костюмах идут к алтарю. Но главное, что меня удивило – рядом не было ещё одного немаловажного атрибута свадьбы – жениха. «Ладно, - подумала я, - возможно, он просто в туалет отошёл или ещё куда».

После этого мы похожую картину лицезрели ещё раза четыре. Вдоль улочек аутлета грациозной походкой вышагивает помпезно одетая девушка в платье любого цвета, но не белого. За ней попятам бегут празднично одетые подружки, их всех преследует фотограф. Но где же всё-таки жених?

Ещё меня в этих «свадьбах» смутил тот факт, что «невесты» ну уж очень юно выглядели. Я знаю, что в США не принято рано выходить замуж. Они где-то лет до 30 не считают нужным обзаводиться семьёй. А тут вышагивают девицы, которым на вид сложно дать больше 18-19 лет, на зубах у них сверкают брейкеты – явный признак подросткового возраста.

От непоняток меня спасла мимопроходящая женщина. Увидев, что я с вопросом во взгляде смотрю на эту процессию, она сказала: «Это они празднуют 16-летие». Серьёзно? С таким пафосом, дорогущими костюмами, кучей гостей?

Тут я вспомнила, что в далёком подростковом возрасте смотрела по MTV передачу «Sweet sixteen» (переводится на русский язык как «Сладкое шестнадцатилетие»). В этой передаче подростки готовились к своему шестнадцатилетию похлеще, чем некоторые мои соотечественники к свадьбам. Тратили огромные деньжищи на аренду крутого помещения, диджеев, ведущих. Приглашали уйму гостей. Платье выбиралось крайне тщательно, оно должно было произвести фурор. И всё ради празднования 16-летия.

Американцы почему-то невероятно серьёзно относятся к этой дате. Для них наступление 16 лет куда значительнее, чем 18 или 20. Думаю, именно этот возраст считается у них важным рубежом, когда человек выходит из детского состояния и вступает во взрослую жизнь. С одной стороны, в шестнадцать лет они ещё учатся в школах, по закону не имеют право пить алкоголь или курить сигареты. Но, с другой стороны, именно в 16 они получают водительские права, и родители покупают им их первые автомобили. К тому же в этом возрасте они повально заводят романтические отношения с противоположным полом, начинают всерьёз задумываться о том, в какой колледж поступить после окончания школы.

То есть в 16 лет начинается период большой свободы, которую даёт человеку взрослость. При этом детство до конца не заканчивается, потому что подросток продолжает жить с родителями, во многом зависеть от них, не имеет ещё всех прав и свобод совершеннолетнего гражданина. Если подумать, возраст действительно прикольный. Но всё же, такого пафоса и серьёзности вокруг его празднования я не понимаю.

Сложный-пресложный английский язык

Несколько раз мне доводилось общаться с американцами, которые заявляли мне, что английский язык – это чуть ли не самый сложный для изучения. В ответ я, невольно улыбаясь, молчала. Но про себя думала: «Серьёзно? Самый сложный? А как насчёт китайского, арабского, русского, в конце концов?!».

Если бы я услышала подобное высказывание от одного человека, я бы не придала этому ровным счётом никакого значения. Но подобные слова о невероятной сложности английского языка я слышала от нескольких людей, которые между собой никак не связаны. Когда я спросила у одного из них, почему он считает английский самым сложным языком, он ответил: «У нас много слов, которые звучат одинаково, а пишутся по-разному». Да, весомый аргумент. Правда, в нашем языке тоже немало подобных слов. Ну, да ладно.

Я склоняюсь к мнению, что американцам подобную мысль внушают в школе. Это своего рода часть патриотического воспитания. Они действительно боготворят свою страну и очень ей гордятся. Это замечательно и правильно – своей родиной действительно нужно гордиться и любить её. Но, на мой абсолютно субъективный взгляд, настоящий патриотизм – это не слепая любовь к своей стране и абсолютное игнорирование её недостатков. Патриотизм должен быть критическим. Я люблю Россию, но при этом вижу её недостатки и искренне желаю, чтобы они когда-нибудь улетучились. И мне в голову не придёт говорить, что русский язык – самый сложный в мире, потому что я прекрасно знаю, что это не так. А американцы такими пафосными рассуждениями на тему сложности своего языка сами же себя подставляют. Потому что, слушая всё это, я невольно подсмеивалась над их наивностью и неведением.

Прогулки босяком

Здесь мне сложно судить обо всех Соединённых Штатах Америки, поскольку я была лишь в одном из них – в Калифорнии (не считая коротенькой вылазки в Лас-Вегас).

И здесь, в Калифорнии, я заметила, что американцы абсолютно не брезгуют ходить по улице босяком. Причём речь идёт далеко не только о пляжах, где всё располагает к тому, чтобы скинуть с себя тесную обувь. Нет, они ходят по асфальту вдоль городских улиц голыми ногами, невзирая на мусор и нечистоплотных личностей вокруг. Особенно это распространено среди детей. Малыши лет до пяти-семи повально бегают по калифорнийским городкам босяком.

Самым эпичным для меня стал аэропорт Лос-Анджелеса. Здесь во время досмотра нужно не только доставать все металлические предметы, снимать ремни и прочее. Нужно ещё и разуваться. Сам факт снятия ботинок меня не смутил – я знаю, что это весьма распространённая практика. Но здесь нет ни бахил, ни каких-то подстилок. А абсолютное большинство людей, находящихся в аэропорту, носит обувь на босу ногу. И я стала не исключением. Когда я улетала из Штатов, напрочь забыла надеть носки. Привыкла к тридцатиградусной жаре и к тому, что обувь удобная и не натирает. Перед досмотром у меня началась паника. Я долго пыталась найти какие-то варианты, чтобы не стоять на аэропортовском полу босыми ногами. Выискивала бахилы, смотрела, как выкручиваются из этой ситуации другие люди. Но они не выкручивались. Нет, все спокойно стояли голыми ногами на грязном полу, по которому до них ходили взад и вперёд полчища незнакомых людей. Им вообще нормально. Скрипя сердце, я всё-таки сняла с себя ботинки. Перепрыгивая с ноги на ногу, чувствуя себя дико некомфортно, максимально быстро я пробежала через рамку-пищалку и наконец обулась.

Сразу хочу заметить, что я не дико брезгливый человек, у меня нет каких-то панических страхов микробов и бактерий. Просто я знаю, что подобным образом можно подцепить такую неприятную и сложно выводимую заразу, как грибок. И меня поразило, что американцы не парятся по этому поводу. Может, у них эта болезнь не распространена? Или они вообще не задумываются о последствиях в такие моменты? Сложно сказать. Так или иначе, но я посчитала такое поведение своего рода странностью представителей американской нации.

Нет салфеток

Обычно в кафешках в центре стола стоит специальная подставка, в которой находится достаточное количество бумажных салфеток. В американских закусочных разного уровня почему-то этого нет. Иногда приносят большую тряпичную салфетку, больше похожую на кухонное полотенце. Но ей, признаюсь честно, пользоваться не очень удобно.

Для меня это было очень странно и непривычно. Большая часть еды здесь предполагает съедание руками. Бургеры, пицца, картошка-фри – всё это здесь никто не употребляет с помощью ножа и вилки. При этом руки потом жирные, липкие, а вытереть их нечем. Единственный на моей памяти американский ресторан, в котором принесли бумажное «вытирало» - Хутерс («Hooters»). И то, это были не привычные квадратные салфеточки, а моток бумажных полотенец.

Этот момент для меня до сих пор остаётся загадкой. Что может быть проще, чем ставить на стол бумажные салфетки? Удобно, чисто, практично, комфортно. Так до сих пор и непонятно, почему американцы не пользуются этим гениальным изобретением.

Небесная реклама

Уж не знаю, как в более холодных штатах, но в Калифорнии очень распространён метод рекламировать что-то в воздухе.

Над пляжами, особенно в жаркое время года, когда здесь собирается множество любителей позагорать, постоянно летают небольшие самолётики, к которым привязаны плакаты с различными надписями. Рекламируют они таким образом что угодно: товары, услуги, какие-то мероприятия (например, фестивали).

Ещё один неординарный, при этом весьма распространённый вид рекламы здесь – надписи прямо на небе. В ряд летят несколько самолётов (чаще всего пять). После себя они оставляют белый след. Из этих следов складываются слова, а иногда и целые предложения. Калифорнийцы редко обращают внимание на подобные выкрутасы. Видимо, уже привыкли, для них это обыденность. Но у меня, человека совершенно не искушённого в подобном деле, это вызывало бурю восторгов.

Частенько подобные надписи заказывают люди с целью проявить свои чувства и любовь к кому-то близкому. Например, в небе появляются поздравления с праздниками, адресованные определённому человеку. Иногда молодые люди таким образом делают предложение своей избраннице. Выглядит это трогательно, мило, а главное – красиво и нетривиально. Но есть небольшой минус. Солнце здесь слепит со страшной силой. Если долго смотреть на небо, даже солнечные очки не всегда помогают. Поэтому такой способ выразить свои чувства иногда бывает чересчур ослепительным.

Ещё один вид интересной воздушной рекламы – дирижабль. Раньше я эти чудо-аппараты видела только на картинках и в кино. Но здесь они периодически появляются в небе, чтобы что-то прорекламировать. Это очень странно, скажу я вам. Огромный воздухоплавающий агрегат, который парит над городом, чтобы рассказать людям о сервисе по замене шин у автомобилей. Конечно, такой вид рекламы куда менее распространён, чем самолёты с плакатами на хвосте. Но несколько раз мне повезло любоваться дирижаблем в небе, и это здорово!