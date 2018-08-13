Ревность: а если показалось?

Ревность слишком часто выступает причиной ссор, скандалов, криков и истерик. При этом ревнующий показывает себя с негативной стороны, выкладывая партнеру все свои минусы. Это отталкивает даже любящего партнера. Первое, чего он хочет — доверия. А ревность рождается именно из-за отсутствия доверия, понимания, неуверенности в себе и слишком большого багажа комплексов. Даже редкие "вспышки" плодят в отношениях безразличие.

Предлагаю разобраться, что делать, если вас передергивает от банальной приветливой фразы, брошенной им соседке, проявлений вежливости в адрес другой женщины или звонка с неизвестного номера.

Претензии, ультиматумы, оскорбления, истерики здесь точно не сработают. Да и вообще: теряя самообладание, вы теряете и свое достоинство в глазах мужчины. Итак, как контролировать себя и управлять ревностью?

Не ваша собственность

Осознайте — мужчина не ваша собственность. Не домашний питомец, не гаджет, не предмет интерьера. Да, вторая половинка. Но принадлежать априори не может никому.Да, вы клялись в любви, обещали до гроба. Но давайте будем откровенны. Внушительная часть браков распадается из-за беспричинной ревности. Дайте любимому мужчине свободу. Прекратите следить за ним в соцсетях, проверять карманы. Хватит.

В первую очередь вы мучаете себя и тратите силы на всякую ерунду.

Нормальный мужчина тоже хочет любить одну женщину. В этом доверьтесь ему. И перестаньте рефлексировать. Партнер почувствует, что нет прежней болезненной привязанности, нет истерик. Да, сначала ему это понравится. Само собой. Можно вдохнуть спокойно. Но спустя некоторое время он тоже задумается.

Почему вы ведете себя иначе? Больше не любите? Чувства стали угасать? У вас кто появился? Может, и расставание не за горами?

Здесь ко всему прибавится интерес и желание опять получить по уши влюбленную женщину. Это тешит самооценку, дает возможность самоутвердиться. И расслабиться.

Именно поэтому те, кто уходят из-за ревности, уверены на сто процентов, что за ними будут бегать, что их любят, они горды собой и спокойны.

Будьте мягче

Поведение в любой жизненной ситуации решает половину проблемы. Особенно, если дело касается столкновений. Независимо от причины, о ревности можно говорить в разном тоне и подавать ее под разным соусом.

Откровенный разговор о ваших чувствах с мужчиной, спокойный и уверенный тон, а не истеричные вопли со слезами на глазах и битьем посуды — вот способ получить ответ на вопрос.

Бывает и так, что партнеру просто не хватает внимания. А зачем истерить? Мягко и нежно объясните ситуацию. Найдите компромисс. Поймите любимого человека.

Любите себя

Ревность берет истоки в нелюбви к себе, в комплексах и обидах. Чтобы исправить ситуацию, нужно начать с себя, начать меняться в лучшую сторону.

Возьмите листок, выпишите все качества, которыми в себе гордитесь и рядом те, что больше всего не любите. Проанализируйте соотношение.

Следом, пропишите ваши страхи в отношениях и попытайтесь объяснить самой себе, только честно, их причину. Пример простой, простите если грубоват:

“- Я боюсь, что мужчина меня бросит.

- Почему?

- Потому что боюсь остаться в одиночестве.

- Почему?

- Потому что одной плохо...”





В последней фразе первая причина: самодостаточной женщине одиночество не страшно, она умеет использовать это время на себя и для себя. У нее нет лишней возможности думать о том, что женщине за 30 стереотипно трудно выйти замуж, о том, что станут ее называть “старой девой” и останется она в компании 40 котов.

Да, это будет сложно. В особых случаях даже очень. Но, это есть основа – базис успеха в жизни. Чтобы наладить контакт с другими людьми, нужно сначала найти его с собой.

В стиле фэнтези

У многих женщин есть суперспособность — придумывать то, чего в действительности нет. Если фантазии не дают покоя. Если малейшая задержка мужа на работе рисует картину измены прямо на рабочем столе с тремя секретаршами, вариантов несколько.

Есть реальный повод для ревности: вы выбрали для жизни мужчину-альфонса. Вы знали, что он будет изменять и решили его спасти с позиции женщины, которая приносит себя в жертву любви.

Другой вариант — вам нечем заняться. Вы реализуете слишком мало энергии и не трансформируете ее в пользу. Потому в голову лезут дурные мысли.

Как сменить угол зрения? Займите себя. Рисуйте, пишите стихи, занимайтесь своими хобби, читайте книги, готовьте, работайте. Что угодно!

Наладьте контакт

Если в вас нет доверия мужчине — в паре все точно не так гладко, как вы думаете. Попробуйте перезагрузить отношения.

Поговорите с партнером откровенно о том, что переживайте и по какой причине, о том, что заставляет вас ревновать. Не с претензией, а мягко и по-женски. Объясните ситуацию и пытайтесь справиться вместе.

Развивайтесь

Из-за вечной погони за проступками любимого человека многие забывают о себе. Вы слишком много смотрите по сторонам, и ищите бревна в чужих глазах. Направьте внимание в себя.

Отношения должны делать людей лучше. Партнеры мотивируют друг друга развиваться и достигать чего-то вместе. Только положительное влияние любимых друг на друга должно восприниматься как развивающее.

Спорные моменты, конфликты научитесь обращать на пользу паре — сделайте это вашим ключевым навыком.

Учитесь говорить так, чтобы мужчина вас слышал, подбирайте слова и подходы. Потому что точно так же он будет поступать с вами.

Ищите эмоции

Есть люди, которым просто необходимы драмы и скандалы. Необходимо быть в центре ссоры. Им не хватает внимания, ярких эмоциональных вспышек. И они подпитываются, когда сами создают себе проблемы. Да и какие ощущения после таких ссор? Стоят они того?

Лучше переключиться, помочь кому-то, посопереживать, искать выход эмоций другим путем. Особенно актуально это тогда, когда причин для ревности нет — они высосаны из пальца.

Учитесь строить отношения, которые будут приносить только удовольствие обоим.

Не особо важно, есть ли конкретный повод ревновать или нет. В любой ситуации — нужно уважать себя. А значит — сохранять спокойствие и не давать другим выводить вас на эмоции.

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Ярослав Самойлов, психолог, эксперт в отношениях, создатель образовательного онлайн проекта «Фаза роста»