Не повод для ссоры: как дарить и принимать подарки

Дарить подарки не менее приятно, чем получать. Но чтобы этот процесс приносил взаимное удовольствие дарителю и одариваемому, нужно учитывать несколько базовых правил. Как выбрать и преподнести презент, как правильно принять то, что вам вручили, рассказывает психолог, тренер по личному развитию Светлана Башмакова.

Как выбрать подарок, чтобы попасть «в точку»

Неуместно дарить что-то купленное «для галочки»: искреннюю радость доставляет подарок, выбранный с учетом желаний конкретного человека.

Как узнать, чего хочет виновник торжества?

1. Ориентируйтесь на хобби и интересы именинника. Любителю чтения приятно будет получить интересную книгу, вышивальщице — набор ниток, спортсменке — полезный фитнес-девайс.

2. Расспросите близких: в большинстве случаев они в курсе, о чем мечтает будущий получатель подарка.

3. Изучите профили в социальных сетях. Посмотрите, на какие сообщества человек подписан и к каким товарам оставлял комментарии в стиле «классная штука» и «хочу себе такое».

4. Отправьтесь вместе за покупками. В процессе обратите внимание на то, какие торговые марки и товары привлекают внимание будущего виновника торжества.

123RF/bowie15

Ну и конечно, прислушивайтесь к тому, что говорит сам именинник незадолго до праздника. Возможно, он как бы невзначай заведет разговор о каких-то конкретных вещах.

Подарки «с подвохом»

Сейчас нередко дарят просто деньги. Стоит ли это делать? Смотрите по ситуации. Но все-таки лучше приобрести на эту сумму конкретную вещь или пакет услуг — например, сертификат на поход в спа-салон или полет на воздушном шаре.

123RF/bowie15

Почему? Потому что многие люди привыкли отказывать себе в желаемом. И если подарить деньги, то полученная сумма израсходуется на какие-то «более важные» нужды, а мечта так и останется мечтой.

Осторожным нужно быть и с дорогими подарками. Их лучше дарить самым близким людям, потому что не каждый готов такое принять и правильно оценить.

Как получать желанные подарки

Никто лучше вас не знает, что вы хотите в подарок. Поэтому если хотите получить что-то конкретное, не стесняйтесь отвечать правду на вопрос «что тебе подарить?». Своим ответом вы облегчите задачу дарителю и получите, наконец, желаемое.

Если определенности нет, то позвольте себе помечтать, а затем составьте список желаний. Впишите туда все, что хочется: от мелочей, на которые обычно жалко денег, до каких-то довольно дорогих вещей. Сделайте список доступным для других и периодически его обновляйте, вычеркивая то, что уже презентовали.

Поверьте, дарители будут вам искренне признательны за то, что вы избавите их от мук выбора.

Как правильно принимать презенты

Получая подарок, всегда благодарите. Вот как это следует делать правильно:

1. Если презент желанный, поблагодарите за сам поступок («мне так приятно получать от тебя подарки!..») и покажите, насколько вам понравился сам подарок («это то, о чем я мечтала! он такой красивый!..»).

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2. Если подарили не совсем то, что хотелось, порадуйтесь и поблагодарите за поступок («мне очень приятно твое внимание»).

Открывать подарок рекомендуется сразу же в присутствии дарителя. Единственное исключение — если вас попросили открыть презент позже.

Отказываться от подарка можно и даже нужно только в одном случае: если презент оказался неуместным или даже оскорбительным. Объясняя свой отказ, будьте уверены в своих словах и сохраняйте чувство собственного достоинства. Все остальные подарки принимайте с благодарностью, оценивая не их стоимость, а приложенные человеком старания и внимание к вам.