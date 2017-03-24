Лайки и ревность: истории из жизни

Написала вполне безобидный комментарий другу в ФБ и тут же получаю от него сообщение в личку: «Удали, пожалуйста. Знаешь, сколько я за каждый такой коммент выслушиваю от Риты».

Я, конечно, удалила, потому что давно поняла: любовь и ревность в соцсетях — дело страшное и логике не поддающееся. И если бы любовный онлайн-трэкинг вдруг стал видимым, страсти бы разгорелись мощнее шекспировских.

123RF/Sasa Mihajlovic

Лайк дал — лайк взял

Если раньше некоторые мужчины требовали вернуть подаренные кольца и машины, то теперь все по-другому: верни мне лайки, а лучше я заберу их сам.

За Машей 2 года ухаживал 34-летний инженер, но она не прониклась к нему взаимным чувством, несмотря на то, что он еще и бодибилдер, красавчик-любитель. Она постоянно отказывалась от встреч с ним и никаких намеков не давала.

Все это время инженер и спортсмен качал пальцы на лайках к ее постам и фото. Но когда в очередной раз понял, что Маша к нему равнодушна, убрал все лайки с ее публикаций за 2 года.

— Я не заметила бы этого, мне наш общий друг обмолвился. Я подумала, наверное, есть какая-то программа, которая позволяет это сделать, но его друг признался, что инженер удалял лайки вручную, он сам ему рассказал, — удивляется Маша. — Я просто не представляю, как взрослый мужик 34 лет, инженер, бодибилдер, сидит и вручную удаляет лайки! Что происходит? Сколько времени он на это потратил?

Еще немного, и в брачный договор пора будет добавлять новый пункт: при разводе все проставленные лайки возвращаются мужчине.

Лайк от бывших

— Почему меня бывший все время лайкает, — не понимает Наташа. — Что ему надо? Я его никогда не лайкаю, а он постоянно. Причем знаешь как: лайкает все, кроме тех снимков, где я с мужчинами. Даже если фото с коллегой, он не лайкает. Может, удалить его из друзей?

— Я теперь удаляю бывших из всех соцсетей, сразу и с концами. Нечего им в моей жизни делать. И их друзей тоже удаляю, с которыми не общаюсь. Зато свободно могу про них писать, зная, что они этого не увидят. А то начинается: это не скажи, то меня обижает, — говорит Марина. — Один вообще стал писать, что мой новый бойфренд мне не пара, представляешь? Писал, что он изучил его страницу и хочет меня от него предостеречь! Цитаты какие-то из его постов присылал. Говорил, что у него неподходящий мне психотип и по дате рождения он мне не пара.

Потом бывший написал новому бойфренду, спросив, серьезные ли у него намерения на мой счет. Тот его послал. Поэтому — только удалять! Виртуальное пространство тоже надо чистить. Как ты начнешь новую жизнь, если в ленте все время бывший мелькает?

123RF/Peter Bernik

— Вас-то хоть бывшие лайкают, а меня новая женщина бывшего, хотя мы с ней и с бывшим не в друзьях. Напишу комментарий даже не к его посту, а к посту общей подруги, например. Она зачем-то под чужим постом лайкает мои комментарии, — смеется Даша. — Это что-то вроде «Я слежу за тобой?» Или как? Правда, я сама иногда посматриваю странички бывших. Все боюсь, что однажды проснусь, а в соцсетях появится функция «Кто был на вашей странице» и бывшие это увидят. Было бы ужасно.

123RF/avemario

Лайк — дело хитрое

Вика добавляет в друзья всех женщин, которых часто лайкает ее муж-бабник, и начинает комментировать и лайкать посты новых знакомых. Она говорит, это хитрость такая:

— Понимаешь, я лайкаю на опережение. Комментирую их фото, пишу, какие они красивые. Как бы становлюсь их хорошей знакомой, чтобы если муж начнет с ними флиртовать, у них совесть засигналила. Одно дело изменять с мужиком, не зная его жену, другое — зная и регулярно общаясь с ней, пусть даже виртуально. Не все на это пойдут.

Максим постоянно ставит «сердечки» к постам своей девушки Тани, чуть ли не в каждом комментарии называет ее «любимой» и регулярно выкладывает общие фотографии, ставя метку.

— Тебя самого от такого не тошнит еще? — спрашиваю.

— У Кати под каждым фото триста лайков. Я, грубо говоря, мечу территорию, чтобы знали — это мое, и не лезли. А то один написывал там комплименты ей. Сначала не обращал внимания, но потом он грань перешел, поцелуйчики какие-то стал посылать. Я ему ответил на комментарий, хорошо ответил.

Теперь он только лайки по-тихому ставит.

— Тебя это не унижает как мужчину?

— Нет. Реальность изменилась, теперь то, что происходит в Сети, иногда важнее того, что в жизни. Если бы в ресторане какой-то парень стал флиртовать с моей девушкой, разговор был бы короткий. И здесь так же: надо быть начеку. У меня сестра замуж выскочила за такого вот комментатора, хотя у нее друг был, с которым они расписаться собирались.

— Ты бы счел близкое общение Тани в соцсети с другим мужчиной изменой?

— Возможно. По крайней мере, нескольких виртуальных поцелуев мне бы хватило для ревности.

123RF/avemario

Вова рассказывает, что его бесит, когда новая подруга Оля отмечает его на каждом фото:

— Как будто я ее собственность, как будто маркировку ставит, раздражает уже. Говорю ей, я музыкант, у меня поклонницы, но она ревнует страшно, не может успокоиться. Спрашивает про всех девушек, которых я комментирую. А если девушка мне что-то хорошее напишет, Оля лайкает ее комментарий. Ну, женщины все такие. Моя мама комментирует и репостит каждое фото с моего концерта и пишет, какой у нее талантливый сын. Что я сделаю, она радуется. Раздражает только, что мне сорок, а она все «сынок» пишет.

Аня возмущается лицемерному лайканью Алексея:

— Встречаемся мы в кафе, и Леша спокойно так спрашивает, что там у меня случилось днем на работе. "Ты же лайкнул про это пост", - говорю. "Лайкнул, но не читал", - отвечает он. А сам говорит, что любит. Не понимаю: теперь чтобы понять, действительно ли человек тебя любит, тобой интересуется, надо что? Просить его твои посты пересказать? Хотя сразу было понятно, что он нарцисс. Аватарки через день меняет, свои посты лайкает, самолюбованием занимается.

123RF/Vadim Georgiev

И если к его посту не 200 лайков, как обычно, а, например, 10, он часа через два публикацию удаляет.

Не лайком единым

— Меня раньше смешили все эти выражения чувств в соцсетях, но после одной истории стало страшно, — вспоминает Инна. — С моим бывшим мы работали преподавателями в одном вузе. Он первый стал проявлять ко мне интерес, я быстро влюбилась. Его скорость меня насторожила, и я полезла на его страницы в соцсетях, стала следить, хотя раньше такого не делала. Я каждый день смотрела, кого он добавляет в друзья, кого он комментирует.

123RF/racorn

В основном он добавлял своих студенток, а посты одной особенно часто репостил — про ее успехи на конференциях, достижения. Причем про мои успехи он не репостил ни разу. Я сходила с ума, сначала смотрела страницы его студенток на «Фейсбуке», потом лезла в «ВКонтакте» и изучала все его действия там. Дошло до того, что смотрела, отправляет ли он песню в ответ студентке, когда она ему повесила на стену какой-то клип. Он добавил этот клип себе.

Если у них один клип, значит, между ними что-то есть, думала я. Узнавала этих студенток в лицо, знала, что у каждой в жизни происходит. Дошло до того, что я чуть не начала с ними здороваться в университете, хотя мы незнакомы. Это было жутко. Мне казалось, что я соцсетиальная истеричка, но потом я поняла, что дело было не во мне, а в мужчине. Соцсети просто это все обострили, так как он врал мне.

Я уволилась из вуза, вышла замуж за того, кто меня действительно любит, и все стало совершенно по-другому. На страницу мужа захожу не чаще раза в неделю, у нас другие отношения. Очень жаль того времени, которое я потратила на всю эту чушь.

Слушаю Инну и вспоминаю свою первую любовь. Тогда у меня и у него не было ни компьютера, ни телефона дома. И чтобы сказать что-то друг другу, кому-то нужно было одеться, выйти из дома, проехать по мосту, пройти несколько кварталов, подняться по лестнице и позвонить в дверь.