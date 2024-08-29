Квашеная капуста – это не только вкусное и полезное блюдо, но и многовековая традиция хранения продуктов. И одной из главных частей приготовления является выбор подходящего времени. Клео.ру предлагает разобраться, когда квасить капусту в сентябре 2024 года и какие факторы необходимо учитывать.

Благоприятные дни для квашения капусты в сентябре 2024 года

Во все эпохи развития человечества Луна находилась в центре внимания. Считалось, что энергетика земного спутника может влиять на все сферы жизни. Лунные календари использовались для планирования по самым разным направлениям: в земледелии, медицине, культуре, религии и даже повседневных делах.

Этот инструмент использовался в кулинарии, в особенности – при приготовлении блюд длительного хранения. По мнению астрологов, в различных фазах Луны может меняться скорость брожения и активность микроорганизмов. Выделяются наиболее важные этапы лунного цикла:

Убывающая Луна . Капусту можно квасить в первой половине цикла (от полнолуния до третьей четверти), пока земной спутник остается в сильной позиции. После этого активность полезных бактерий быстро снижается. Такие изменения могут испортить вкус и консистенцию. Впрочем, некоторые опытные кулинары советуют не планировать готовку на всю убывающую фазу, чтобы полностью исключить нежелательные последствия.

. Капусту можно квасить в первой половине цикла (от полнолуния до третьей четверти), пока земной спутник остается в сильной позиции. После этого активность полезных бактерий быстро снижается. Такие изменения могут испортить вкус и консистенцию. Впрочем, некоторые опытные кулинары советуют не планировать готовку на всю убывающую фазу, чтобы полностью исключить нежелательные последствия. Растущая Луна . Данная фаза считается самой благоприятной для квашения капусты. Возрастающий энергетический потенциал увеличивает активность микроорганизмов. В процессе приготовления капуста сохраняет полезные вещества и микроэлементы, оставаясь при этом хрустящей и вкусной. Готовое блюдо может храниться дольше.

. Данная фаза считается самой благоприятной для квашения капусты. Возрастающий энергетический потенциал увеличивает активность микроорганизмов. В процессе приготовления капуста сохраняет полезные вещества и микроэлементы, оставаясь при этом хрустящей и вкусной. Готовое блюдо может храниться дольше. Новолуние и полнолуние. Самые неблагоприятные дни в лунном календаре для приготовления квашеной капусты. Она будет мягкой и кислой. Нельзя планировать ни на сами даты, ни да ближайшие к ним дни, чтобы полностью исключить негативное влияние Луны на процесс готовки.

Но для получения вкусного и полезного блюда необходимо учитывать не только фазы Луны, но и положение земного спутника относительно других небесных тел и созвездий. Положительное влияние сохраняется, если ночное светило находится в Тельце, Льве, Стрельце и Козероге. Если же Луна переходит в созвездия Рака, Девы или Рыб, то не стоит рассчитывать на хорошие результаты. Лучше перенести готовку на более благоприятное время, чем потратить личное время зря и испортить продукты при этом.

Знаками нейтрального влияния считаются Овен, Близнецы, Весы, Скорпион и Водолей. В дни, когда Луна переходит в эти созвездия, ее влияние на процесс будет минимальным. Энергетика земного спутника не сможет ни навредить, ни помочь в квашении капусты. Результат будет зависеть от умений кулинара, качества ингредиентов и правильности рецепта.

В таблице ниже показано более наглядно, какие дни будут благоприятными для квашения капусты по лунному календарю на сентябрь 2024 года.





Дополнительное влияние на процесс приготовления могут оказывать и дни недели. Этот метод планирования не связан с лунным календарем, но его можно использовать в спорных моментах. В мужские дни (понедельник, вторник, четверг) считаются более благоприятными для квашения капусты, чем женские (среда, пятница, суббота). Воскресенье считается нейтральным днем.





Полезные советы по приготовлению и хранению квашеной капусты

Результат квашения капусты зависит не только от влияния Луны, но и от других факторов. Опытные кулинары делятся полезными советами, которые помогут приготовить правильно это блюдо и не упустить из виду важные детали:

Для квашеной капусты следует выбирать белокочанные сорта. Кочаны должны быть созревшими, чтобы концентрация веществ для брожения была достаточной. Также стоит осмотреть капусту на предмет подгнивших участков и других повреждений. В противном случае могут попасть болезнетворные организмы, которые испортят блюдо.

Не используйте для квашения йодированную соль. Компоненты, содержащиеся в ней, замедляют брожение. Капуста может стать более мягкой и кислой в процессе. Лучшим выбором будет обычная каменная соль.

Выбирайте посуду для приготовления и хранения правильно. Оптимальным выбором считается стекло: оно не вступает в реакцию с капустой и не меняет ее вкусовые качества. Можно использовать эмалированные емкости, если на эмали нет повреждений. В алюминиевой посуде готовить капусту нельзя: при взаимодействии с металлом она потемнее и приобретет неприятный привкус.

Чтобы блюдо хранилось дольше, необходимо держать температурный режим. Оптимальная температура – в диапазоне от 0°C до +4°C. Поэтому квашеную капусту стоит хранить в подвале или холодильнике.

Чтобы в емкость не попали посторонние микроорганизмы, можно налить небольшое количество растительного масла. Оно создаст плотную защитную пленку на поверхности.

Для длительного хранения можно добавить ягоды клюквы. Соль и кислота являются природными консервантами и не позволят готовому блюду быстро испортиться.

Занимайтесь кулинарией только в хорошем настроении. Негативные эмоции способны передаваться при готовке и могут повлиять на вкус и консистенцию. Это правило относиться не только к капусте, но и другим блюдам.





Подведем итог

Приготовление продуктов для длительного хранения – это настоящее искусство, в процессе которого нужно учитывать множество разных нюансов. Лунный календарь подскажет, когда лучше всего квасить капусту в сентябре 2024 года, чтобы получить отличный вкус.