Какие женщины отталкивают мужчин?

Первое свидание в очередной раз стало единственным? Многие женщины после такого зацикливаются на мысли “Что за мужики такие пошли”. Существует несколько неочевидных вещей, которые по-настоящему отталкивают мужчин и даже вызывают раздражение. В чем кроются причины такого женского поведения и как вести себя так, чтобы второе свидание состоялось?

Сегодня поговорим о том, чего делать точно не стоит, чтобы не оттолкнуть его на этапе знакомства.

ТОП-5 вещей, которые отталкивают мужчин

Ты — мой спаситель

Первое, что нужно запомнить каждой: не грузи его своим нытьем. Давай откровенно. Женщина с тяжелым состоянием и багажом проблем никому не нужна. Попытки переложить на него ответственность за свою судьбу на третьем свидании — это нелепо.

Это история не про мужскую безответственность, а про твою собственную. В этом случае твой избранник чувствует себя средством для решения твоих проблем: психологических или финансовых.

В лучшем случае мужчина не поймет, почему он должен решать твои проблемы, в худшем — ты больше никогда его не увидишь.

Основная причина, по которой ты себя так ведешь: инфантильность. Важно понимать, что гармоничные отношения — это союз двух психологически зрелых личностей, а не союз папы и дочки.

Он не пришел в отношения, чтобы решать твои обиды на прошлое, бороться с твоими страхами или недолюбленностью. Именно поэтому важно работать над своим прошлым и развиваться как женщина.

Женщина с серьезным лицом

Дай-ка угадаю: ты ищешь исключительно серьезных отношений, а попадаются только те, кто хотят секса? Удивлю тебя. Верный способ испортить все в самом начале, сказать мужчине, что ты рассчитываешь только на серьезные отношения. И не забыть при этом сделать самое серьезное лицо.

Причем у конкретного мужчины намерения могут быть очень серьезными, только на третьем-пятом свидании он этого и сам не понимает.

Причина такого поведения кроется в страхе остаться одной: тебе уже 32! Или негативный опыт: до этого тебя “поматросили и бросили”, а ты ожидала большего.

Здесь нужно избавляться от страхов. Нет ничего более отталкивающего, чем женщина, умоляющая молящая “ну возьмите меня замуж”.

На первых этапах отношений важно мягко и по-женски выяснить, не “одноразовый” ли у мужчины интерес. А дальше просто узнавать друг друга.

Поговорим о твоей бывшей?

Не хочешь? Ну, тогда слушай. Расскажу тебе о своем козле. Нищеброд еще тот! Привлек мое внимание, потому что был очень красив! А в последний год отношений набрал 20 кг! Представляешь?

Грубейшая ошибка всех женщин, которые пережили тяжелое расставание или развод. Как только они встречают нового потенциального партнера, считают обязательным посвятить его в подробности своего прошлого и рассказать про все кошмары. И конечно приукрасить.

Мужчина, которому ты решила рассказать историю своих любовных похождений в трех томах за один вечер, прекрасно понимает, что если между вами возникнет конфликт, он будет следующим, на кого ты будешь лить грязь.

Причина, по которой ты себя так ведешь, банальна до невозможности: ты не разорвала прошлую связь, а накопленные плотно обиды сидят в тебе. А может тебе просто не с кем поговорить?

Умолчать о ребенке

Существует распространенное мнение о том, что пока между вами нет ничего общего, то и знать о твоем ребенке ему не стоит. Потом скажу, через полгодика.

А теперь поставь себя на место мужчины: тебе бы было приятно, если бы человек на протяжении долгого времени откровенно недоговаривал об одной из самых важный частей жизни?

Кроме того, если ты действительно стыдишься того факта, что у тебя есть сын или дочь, то это не добавляет тебе баллов. Получается, что ты стесняешься своего ребенка, считая это нелепой ошибкой прошлого? Это очень отталкивает.

Кстати, говорить на свидании о своем ребенке без остановки, тоже не стоит. Он хочет видеть в тебе женщину, а не маму Люсечки или Димочки.

Причиной такого поведения является страх, который внушают всем женщинам с детьми: “да кому ты нужна с прицепом” или “выйти замуж с ребенком гораздо сложнее”.

Важно ограничить общение с людьми, который программируют на негатив и одновременно с этим прорабатывать страхи. Поверь, что наличие ребенка не оттолкнет достойного мужчину.

Сколько ты зарабатываешь?

Будет глупо отрицать, что для каждой женщины важно, какие цели перед собой ставит мужчина, в том числе и финансовые. Задавать подобные вопросы на первых свиданиях нельзя.

Лучше всего спрашивать о целях мужчины в работе, как видит свою жизнь через несколько лет или спросить о том, как он обычно принимает решения. Обычно уже по ответам на эти вопросы можно понять, какой мужчина перед тобой.

Не забывай и о том, что “нищеброд” — это не сколько про количество денег в кармане, сколько про стремления и цели. Можно спокойно выйти замуж за лейтенанта, если ты уверена в том, что он стремиться стать генералом.

Найти и обезвредить

Можно ли бороться с поведением, которое отталкивает мужчин? Нужно! Глобально решение только одно — работать над собой и постоянно прокачивать себя как женщина. И не забывай о двух ключевых моментах:

Проработка прошлого

Если тебе кажется, что ты давно порвала с бывшим, но ты частенько подглядываешь за ним в соцсетях или даже занимаешься сексом, начни с проработки прошлого.

Не работать над прошлым — это строить свою жизнь с якорем на шее.

Суть заключается не в оплакивании бывших, а в спокойном анализе. Как только ты проработаешь обиды прошлого и отпустишь все негативное, в твоем сердце появится место для светлого настоящего.

Женское состояние

“Тяжелое” состояние — это то, что стопроцентно отталкивает мужчин, именно поэтому важно его менять. Попробуй заняться хобби, которое откладывала годами, или достань деньги из копилки “на черный день” и сходи, наконец-то, на массаж!

Баловать себя — обязанность профессиональной женщины. И это не высокопарные слова, а правило. Ведь если ты себе не будешь позволять различные “приятности”, вряд ли тебя кто-то захочет радовать.

Постоянное развитие себя как женщины — гарантия того, что вокруг тебя всегда будут мужественные и достойные мужчины. Только через изменения собственного состояния мы можем влиять на других людей.

Хорошая новость заключается в том, что женское поведение, которое отталкивает мужчин, легко скорректировать. Для этого необходимо лишь немного анализа своего прошлого, смелости и желания меняться.

Ярослав Самойлов, психолог, эксперт в отношениях, создатель образовательного онлайн проекта «Фаза роста»