Какие женщины отталкивают мужчин?
Первое свидание в очередной раз стало единственным? Многие женщины после такого зацикливаются на мысли “Что за мужики такие пошли”. Существует несколько неочевидных вещей, которые по-настоящему отталкивают мужчин и даже вызывают раздражение. В чем кроются причины такого женского поведения и как вести себя так, чтобы второе свидание состоялось?
Сегодня поговорим о том, чего делать точно не стоит, чтобы не оттолкнуть его на этапе знакомства.
ТОП-5 вещей, которые отталкивают мужчин
Ты — мой спаситель
Первое, что нужно запомнить каждой: не грузи его своим нытьем. Давай откровенно. Женщина с тяжелым состоянием и багажом проблем никому не нужна. Попытки переложить на него ответственность за свою судьбу на третьем свидании — это нелепо.
Это история не про мужскую безответственность, а про твою собственную. В этом случае твой избранник чувствует себя средством для решения твоих проблем: психологических или финансовых.
В лучшем случае мужчина не поймет, почему он должен решать твои проблемы, в худшем — ты больше никогда его не увидишь.
Основная причина, по которой ты себя так ведешь: инфантильность. Важно понимать, что гармоничные отношения — это союз двух психологически зрелых личностей, а не союз папы и дочки.
Он не пришел в отношения, чтобы решать твои обиды на прошлое, бороться с твоими страхами или недолюбленностью. Именно поэтому важно работать над своим прошлым и развиваться как женщина.
Женщина с серьезным лицом
Дай-ка угадаю: ты ищешь исключительно серьезных отношений, а попадаются только те, кто хотят секса? Удивлю тебя. Верный способ испортить все в самом начале, сказать мужчине, что ты рассчитываешь только на серьезные отношения. И не забыть при этом сделать самое серьезное лицо.
Причем у конкретного мужчины намерения могут быть очень серьезными, только на третьем-пятом свидании он этого и сам не понимает.
Причина такого поведения кроется в страхе остаться одной: тебе уже 32! Или негативный опыт: до этого тебя “поматросили и бросили”, а ты ожидала большего.
Здесь нужно избавляться от страхов. Нет ничего более отталкивающего, чем женщина, умоляющая молящая “ну возьмите меня замуж”.
На первых этапах отношений важно мягко и по-женски выяснить, не “одноразовый” ли у мужчины интерес. А дальше просто узнавать друг друга.
Поговорим о твоей бывшей?
Не хочешь? Ну, тогда слушай. Расскажу тебе о своем козле. Нищеброд еще тот! Привлек мое внимание, потому что был очень красив! А в последний год отношений набрал 20 кг! Представляешь?
Грубейшая ошибка всех женщин, которые пережили тяжелое расставание или развод. Как только они встречают нового потенциального партнера, считают обязательным посвятить его в подробности своего прошлого и рассказать про все кошмары. И конечно приукрасить.
Причина, по которой ты себя так ведешь, банальна до невозможности: ты не разорвала прошлую связь, а накопленные плотно обиды сидят в тебе. А может тебе просто не с кем поговорить?
Умолчать о ребенке
Существует распространенное мнение о том, что пока между вами нет ничего общего, то и знать о твоем ребенке ему не стоит. Потом скажу, через полгодика.
А теперь поставь себя на место мужчины: тебе бы было приятно, если бы человек на протяжении долгого времени откровенно недоговаривал об одной из самых важный частей жизни?
Кроме того, если ты действительно стыдишься того факта, что у тебя есть сын или дочь, то это не добавляет тебе баллов. Получается, что ты стесняешься своего ребенка, считая это нелепой ошибкой прошлого? Это очень отталкивает.
Кстати, говорить на свидании о своем ребенке без остановки, тоже не стоит. Он хочет видеть в тебе женщину, а не маму Люсечки или Димочки.
Причиной такого поведения является страх, который внушают всем женщинам с детьми: “да кому ты нужна с прицепом” или “выйти замуж с ребенком гораздо сложнее”.
Важно ограничить общение с людьми, который программируют на негатив и одновременно с этим прорабатывать страхи. Поверь, что наличие ребенка не оттолкнет достойного мужчину.
Сколько ты зарабатываешь?
Будет глупо отрицать, что для каждой женщины важно, какие цели перед собой ставит мужчина, в том числе и финансовые. Задавать подобные вопросы на первых свиданиях нельзя.
Лучше всего спрашивать о целях мужчины в работе, как видит свою жизнь через несколько лет или спросить о том, как он обычно принимает решения. Обычно уже по ответам на эти вопросы можно понять, какой мужчина перед тобой.
Не забывай и о том, что “нищеброд” — это не сколько про количество денег в кармане, сколько про стремления и цели. Можно спокойно выйти замуж за лейтенанта, если ты уверена в том, что он стремиться стать генералом.
Найти и обезвредить
Можно ли бороться с поведением, которое отталкивает мужчин? Нужно! Глобально решение только одно — работать над собой и постоянно прокачивать себя как женщина. И не забывай о двух ключевых моментах:
Проработка прошлого
Если тебе кажется, что ты давно порвала с бывшим, но ты частенько подглядываешь за ним в соцсетях или даже занимаешься сексом, начни с проработки прошлого.
Не работать над прошлым — это строить свою жизнь с якорем на шее.
Суть заключается не в оплакивании бывших, а в спокойном анализе. Как только ты проработаешь обиды прошлого и отпустишь все негативное, в твоем сердце появится место для светлого настоящего.
Женское состояние
Баловать себя — обязанность профессиональной женщины. И это не высокопарные слова, а правило. Ведь если ты себе не будешь позволять различные “приятности”, вряд ли тебя кто-то захочет радовать.
Постоянное развитие себя как женщины — гарантия того, что вокруг тебя всегда будут мужественные и достойные мужчины. Только через изменения собственного состояния мы можем влиять на других людей.
Хорошая новость заключается в том, что женское поведение, которое отталкивает мужчин, легко скорректировать. Для этого необходимо лишь немного анализа своего прошлого, смелости и желания меняться.
Ярослав Самойлов, психолог, эксперт в отношениях, создатель образовательного онлайн проекта «Фаза роста»
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