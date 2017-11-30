Как бороться с самыми популярными творческими страхами

Всем известно, что творческие люди ранимее и чувствительнее других людей. А страхи не дают нормально жить и работать. Кристоф Ниманн в книге «Скетчи по воскресеньям» дает отличные советы, как преодолеть все страхи, стать счастливыми и плодовитыми в творчестве. Читайте в этой статье о четырех распространенных страхах и способах их преодолеть.

Страх 1. Все мои идеи — ерунда

И это, наверное, самый распространенный страх — «все, что я придумываю — никому не нужная ерунда». Факт в том, что мы критичны к самим себе и не даем нашему творцу развернуться во всю силу. Недостатки своих работа и проектов бросаются в глаза, критик бушует и мы ставим крест на своих творческих способностях. Что же делать? Относиться к себе с любовью и становиться лучше каждый день.

«Рисование, дизайн, визуальное мышление — просто навыки, которыми можно овладеть, а сила воли и упорство восполнят недостаток таланта.»

Чтобы добиться успеха в любом деле, нужно каждый день прилагать усилия, устраивать самому себе челенджи и совершенствовать навыки.

Иллюстрация из книги

Страх 2. Меня будут критиковать

Предположим, что вы считаете свою идею хорошей. Но тут на пути появляется следующий страх — страх критики и неодобрения со стороны друзей, знакомых и незнакомых людей. Тем более, что сейчас так просто показать свое творение миру. Покажите публике работу в фейсбуке, и сразу по лайкам и комментариям будет ясна обратная связь. Проблема в том, что у творческих людей хрупкое самомнение.

Как избавиться от этого страха? В первую очередь, не нужно путать число лайков с качеством работы. Все-таки это разные вещи. Во-вторых, если критика конструктивная, скажите спасибо тому, кто ее дает, и сделайте свою работу еще лучше.

«Настоящее искусство часто требует вдумчивого созерцания, вызывает неоднозначные эмоции и нравится далеко не всем.»

Иллюстрация из книги

Страх 3. Идеи закончатся

И это самый парадоксальный страх творческого человека, который не дает ему даже начать что-то делать. Вот, к примеру, захотел человек вести колонку в журнале. И тут же испугался — это же надо регулярно что-то писать, придумывать темы для этой колонки и делать так, чтобы они были небанальные и интересные. Как избавиться от этого страха? Начните собирать идеи, которые вам нравятся, чтобы вы хотели воплотить в своем проекте. Коллекционируйте рисунки, заголовки, схемы для вышивки — или чем вы там хотите заниматься? Соберите столько идей, сколько можете. А потом начинайте генерировать свои. Творите постоянно, везде, в любую свободную минуту.

«Самые стоящие идеи приходят в процессе. Что это за процесс? Нужно начать делать то, что умеешь делать хорошо, а потом шагнуть на неизведанную территорию и посмотреть, что будет.»

Иллюстрация из книги

Кристоф Ниманн однажды решил устроить себе креативный марафон. Он бежал настоящий марафон и рисовал при этом скетчи. Результат: 42 км, 46 скетчей. Задайте себе рамки и фиксированное время, придумайте столько идей, сколько сможете. Так вы сможете приучить мозг генерировать много хороших идей, из которых можно выбрать лучшие.

Страх 4. Любимым делом на жизнь не заработаешь

Распространенная ситуация, когда у человека помимо основной работы есть хобби, которым он бы хотел заниматься больше и зарабатывать им на жизнь. Но есть большой страх, что любимым делом не заработаешь и останешься в итоге на улице.

Как побороть этот страх? Начинайте откладывать. В идеале накопить сумму, которой вам хватит на полгода, год, чтобы вы смогли уйти с нелюбимой работы и стать профессионалом в своем хобби, начать свой бизнес.

Иллюстрация из книги

По материалам книги «Скетчи по воскресеньям».



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