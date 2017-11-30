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Как бороться с самыми популярными творческими страхами

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Всем известно, что творческие люди ранимее и чувствительнее других людей. А страхи не дают нормально жить и работать. Кристоф Ниманн в книге «Скетчи по воскресеньям» дает отличные советы, как преодолеть все страхи, стать счастливыми и плодовитыми в творчестве. Читайте в этой статье о четырех распространенных страхах и способах их преодолеть.

Страх 1. Все мои идеи — ерунда

И это, наверное, самый распространенный страх — «все, что я придумываю — никому не нужная ерунда». Факт в том, что мы критичны к самим себе и не даем нашему творцу развернуться во всю силу. Недостатки своих работа и проектов бросаются в глаза, критик бушует и мы ставим крест на своих творческих способностях. Что же делать? Относиться к себе с любовью и становиться лучше каждый день.

«Рисование, дизайн, визуальное мышление — просто навыки, которыми можно овладеть, а сила воли и упорство восполнят недостаток таланта.»

Чтобы добиться успеха в любом деле, нужно каждый день прилагать усилия, устраивать самому себе челенджи и совершенствовать навыки.

Как бороться с самыми популярными творческими страхами

Иллюстрация из книги

Страх 2. Меня будут критиковать

Предположим, что вы считаете свою идею хорошей. Но тут на пути появляется следующий страх — страх критики и неодобрения со стороны друзей, знакомых и незнакомых людей. Тем более, что сейчас так просто показать свое творение миру. Покажите публике работу в фейсбуке, и сразу по лайкам и комментариям будет ясна обратная связь. Проблема в том, что у творческих людей хрупкое самомнение.

Как избавиться от этого страха? В первую очередь, не нужно путать число лайков с качеством работы. Все-таки это разные вещи. Во-вторых, если критика конструктивная, скажите спасибо тому, кто ее дает, и сделайте свою работу еще лучше.

«Настоящее искусство часто требует вдумчивого созерцания, вызывает неоднозначные эмоции и нравится далеко не всем.»

Как бороться с самыми популярными творческими страхами

Иллюстрация из книги

Страх 3. Идеи закончатся

И это самый парадоксальный страх творческого человека, который не дает ему даже начать что-то делать. Вот, к примеру, захотел человек вести колонку в журнале. И тут же испугался — это же надо регулярно что-то писать, придумывать темы для этой колонки и делать так, чтобы они были небанальные и интересные. Как избавиться от этого страха? Начните собирать идеи, которые вам нравятся, чтобы вы хотели воплотить в своем проекте. Коллекционируйте рисунки, заголовки, схемы для вышивки — или чем вы там хотите заниматься? Соберите столько идей, сколько можете. А потом начинайте генерировать свои. Творите постоянно, везде, в любую свободную минуту.

«Самые стоящие идеи приходят в процессе. Что это за процесс? Нужно начать делать то, что умеешь делать хорошо, а потом шагнуть на неизведанную территорию и посмотреть, что будет.»

Как бороться с самыми популярными творческими страхами

Иллюстрация из книги

Кристоф Ниманн однажды решил устроить себе креативный марафон. Он бежал настоящий марафон и рисовал при этом скетчи. Результат: 42 км, 46 скетчей. Задайте себе рамки и фиксированное время, придумайте столько идей, сколько сможете. Так вы сможете приучить мозг генерировать много хороших идей, из которых можно выбрать лучшие.

Как бороться с самыми популярными творческими страхами

Страх 4. Любимым делом на жизнь не заработаешь

Распространенная ситуация, когда у человека помимо основной работы есть хобби, которым он бы хотел заниматься больше и зарабатывать им на жизнь. Но есть большой страх, что любимым делом не заработаешь и останешься в итоге на улице.

Как побороть этот страх? Начинайте откладывать.  В идеале накопить сумму, которой вам хватит на полгода, год, чтобы вы смогли уйти с нелюбимой работы и стать профессионалом в своем хобби, начать свой бизнес.

Как бороться с самыми популярными творческими страхами

Иллюстрация из книги

По материалам книги «Скетчи по воскресеньям».


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0 Не нравится 1 Нравится 30.11.2017 Теги: книги творчество страх жизнь работа

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