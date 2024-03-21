К чему снятся куриные яйца женщине: толкования в популярных сонниках

Порой людям приходят необычные сновидения, смысл которых хочется быстрее понять и растолковать. Так, наверняка вы захотите узнать, к чему снятся куриные яйца женщине. На первый взгляд можно подумать, что это связано с символом жизни и зарождения чего-то нового. Именно с этим зачастую и ассоциируется яйцо. Однако, всевозможные сонники содержат разные толкования, которые во многом зависят от определенных нюансов. Клео.ру предлагает вместе разобраться с тем, что означают куриные яйца, и как можно интерпретировать тот или иной сон.

Толкования снов о куриных яйцах

Перед тем, как осуществлять толкование снов, стоит детально проанализировать увиденное и вспомнить все детали. В популярных сонниках приводятся такие значения:

Миллер говорит о том, что увидеть гнездо с яйцами – очень хороший знак, который сулит прибыль. Если подобное увидела незамужняя девушка – скоро она влюбится, и отношения с этим человеком перерастут в крепкий союз. Стоит учесть, что для хорошего толкования яйца обязательно должны быть свежими. Если вам во сне привиделись тухлые яйца – это дурной знак, говорящий о грядущих потерях.

Знаменитая предсказательница Ванга ассоциировала яйцо с земным шаром. Именно поэтому она уделяла особое внимание значению снов о яйцах и рассматривала их в глобальном смысле. Провидица считала, что разбитые яйцо предвещают войны и катастрофы. Тем не менее, сонник предлагает и другие интерпретации, приближенные к условиям обычной жизни человека. Так, тухлое яйцо может означать болезни родственников или близких людей, разбитое яйцо – к травме или краже вещей из дома. Хорошим знаком является употреблять яйцо в пищу – такое сновидение сулит подарки.

Исламский сонник дает толкование снов о поедании яиц. Так, употреблять их в пищу в жареном или вареном виде означает получение прибыли. Также обогащение предвещает и поедание сырого яйца, но прибыль будет получена нечестным путем.

Фрейд уделяет внимание толкованию снов о яйце с сексуальным подтекстом. Так, увидеть их во сне предвещает знакомство с мужчиной, наделенным сильной потенцией. По мнению Фрейда, раскашивать пасхальные яйца – знак того, что вам не хватает разнообразия в сексуальной жизни, и этому вопросу стоит уделить внимание.

Согласно соннику Цветкова имеет значение внешний вид яиц. Так, если они грязные или разбитые, то ждите утрат. Чистые и красивые яйца предвещают успех в делах или приезд гостей. Если вы увидели во сне целую гору небольших по размеру яиц, они сулят вам мелкие хлопоты, которые никто не решит, кроме вас. Необычную интерпретацию имеет курица, которая кудахчет над яйцом. Цветков считает, что она символизирует завистливую конкурентку.





Как сны о куриных яйцах могут быть связаны с беременностью и материнством

Если вы хотите узнать, к чему снятся яйца и как они могут быть связаны с беременностью, стоит изучить толкования в определенных сонниках. Некоторые из них уделяют внимание трактовке именно этих моментов:

Исламский сонник тесно связывает яйцо именно с женщиной. Так, если вы увидели, что вам его преподнесли в подарок, это означает, что в будущем вы родите наследника от благородного мужчины. О беременности говорит такой знак во сне, как курица, которая снесла яйца.

Сонник Нострадамуса дает однозначную трактовку, которая предвещает благополучные роды женщине, увидевшей яйцо во сне.

Все толкования снов о яйцах, приведенные в соннике Хассе, связаны с беременностью и материнством. Чистые яйца символизируют грядущее прибавление в семье и скорую беременность женщины, которая разрешится благополучными родами. Если яйца грязные, имеют трещины или вовсе разбиты – это дурной знак, говорящий либо о возможном срыве беременности, либо о бесплодии. Если вы готовите яйца во сне, наяву это может означать, что вы чрезмерно зациклились на воспитании детей. Вам следует уделять больше вниманию себе, чтобы успеть восстанавливаться.

Подробные толкования сновидений, связанных с яйцами, содержатся в Эзотерическом соннике. Так, разбитый яйца – нехороший знак, означающий, что попытка выносить ребенка будет неудачной. Много мелких яиц предвещает хлопоты, связанные с детьми. Благоприятным символом являются пасхальные яйца, говорящие о том, что в будущем дети будут заботиться о вас, оказывать знаки внимания и уважения. Если вы жарите яйца во сне, то наяву уделяете чересчур много времени воспитанию детей. При этом, если блюдо окажется протухшим или яйца пригорят, в реальной жизни вам не очень удается процесс воспитания детей, и вы часто допускаете перегибы. Если яйца жарит кто-то другой, наяву на вашего ребенка могут оказывать чрезмерное влияние посторонние люди.





Подведем итог

Вот вы и узнали, к чему снятся куриные яйца женщине, и сможете растолковать увиденное в зависимости от подробностей вашего сновидения. Прежде всего, стоит уделить внимание именно моментам, связанным с женским началом, поскольку яйцо ассоциируется с зарождением новой жизни и является ее воплощением.