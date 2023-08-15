Гороскоп для женщины-Девы на октябрь 2022 года

Гороскоп на октябрь 2022 года сообщает, что для женщин-Дев на первое место выйдет материальное благополучие. Они будут пытаться поправить свое финансовое положение всеми силами, иногда даже рискуя физическим и психологическим здоровьем.

Основные события для Дев в октябре

В середине осени Солнце зайдет во второй дом гороскопа Дев. Присутствие небесного светила в этом секторе сигнализирует о том, что материальные ресурсы и деньги станут основной целью представительниц земного знака. При таком положении Солнца, как правило, проявляются предпринимательские способности. Дамы могут открыть свой бизнес, правильно вложить имеющиеся свободные деньги, покажут пример правильной экономии.

Положение Солнца для земных знаков раскрывает таланты, связанные с получением и управлением финансами, практическую хватку и небывалое трудолюбие. Успешными будут дамы, чья карьера напрямую или косвенно связана с деньгами, а также занимающие руководящие посты. В самые ответственные моменты представительницы земного знака проявят все свои умения.

Детальный гороскоп по декадам показывает, что ждет женщину-Деву в октябре 2022 года:

Первая декада (1-10 октября) . В начале месяца ожидается период профессиональных успехов и достижений. Пользуясь благосклонностью звезд, представительницы земного знака смогут достичь ближайших целей.

. В начале месяца ожидается период профессиональных успехов и достижений. Пользуясь благосклонностью звезд, представительницы земного знака смогут достичь ближайших целей. Вторая декада (11-20 октября) . Середину месяца лучше посвятить планированию и анализу, получению практических и теоретических навыков. Для новых проектов и начинаний этот период будет не самым благоприятным, достичь высоких результатов вряд ли удастся.

. Середину месяца лучше посвятить планированию и анализу, получению практических и теоретических навыков. Для новых проектов и начинаний этот период будет не самым благоприятным, достичь высоких результатов вряд ли удастся. Третья декада (21-31 октября). Возможны проблемы со здоровьем из-за ослабления иммунитета. Нежелательно игнорировать неприятные симптомы, они могут сигнализировать об опасных заболеваниях. Также могут обостриться хронические недуги. По возможности стоит пройти полное медицинское обследование, чтобы вовремя выявить проблему.

Астрологи выделяют энергетически благоприятные дни: 3, 7, 13 и 25 октября. На такие моменты желательно назначать самые важные события – запуск проектов, проведение встреч, посещение лечащего врача, значимую покупку. Любые действия будут удачными, если не несут дополнительных рисков.

Неблагоприятными днями эксперты считают 2, 9 и 30 октября. В такие энергетически слабые периоды человек ощущает недостаток сил, значительно снижается концентрация. Представительницы знака Дева будут психологически уязвимыми, могут допускать опасные ошибки.

Любовный гороскоп

Октябрь 2022 года – это подходящее время, чтобы навести порядок в доме. Пора сделать ремонт и глобальную перестановку. Это касается не только мебели, но и отношений с семьей. Середина осени станет тем периодом, когда необходимо завершать конфликты между близкими людьми. А, возможно, и вовсе настало время закончить изжившие себя отношения. Астрологи сообщают, что скандалы в семье будут происходить в основном из-за финансовых проблем.

Свободным женщинам-Девам любовный гороскоп на октябрь 2022 года не сулит больших перемен в личной жизни. Напротив, вероятность встретить человека, который станет спутником жизни, крайне мала. Девушкам стоит наслаждаться имеющимися отношениями, не заглядывая далеко в будущее.

Календарь здоровья

В октябре представительницы земного знака станут трудголиками. Стрессы на работе и возможные конфликты с коллегами отразятся на самочувствии не самым лучшим образом. О себе напомнят хронические недуги, а ослабленный иммунитет даст дорогу сезонным заболеваниям. Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо привести в порядок свой режим дня и нормализовать рацион питания. Самым опасным периодом для здоровья станет третья декада.

Чтобы восстановить свой эмоциональный баланс, необходимо сделать небольшую передышку в работе. Устройте себе небольшой отпуск, посетите незнакомые места или проведите хорошо время в компании близких и друзей. Для поддержания хорошего самочувствия рекомендуется больше двигаться и проводить время на свежем воздухе.

Финансовый прогноз

Покровительство Меркурия и Солнца поможет в достижении намеченных целей. В этом месяце у них появится возможность укрепить свое финансовое положение, избавиться от обязательств и стать теми, кем давно мечтали. При этом женщины-Девы будут постоянно ощущать неудовлетворенность сделанным: их запросы по отношению к себе многократно возрастут. Дамы будут в постоянном поиске того, что можно улучшить и извлечь из этого выгоду.

В материальном плане середина месяца будет очень благоприятным временем. Финансовый гороскоп на октябрь 2022 года утверждает, что женщины-Девы откроют в себе предпринимательскую жилку. Возможно, они смогут удачно монетизировать свои увлечения, сочетая удовольствие от занятия любимым делом и дополнительный заработок.

Гороскоп от известных астрологов

Знаменитые астрологи уже подготовили свои гороскопы и дают точные прогнозы на месяц. Узнайте, какие события произойдут в октябре 2022 года.

Павел Глоба

Деловые Девы будут заняты реализацией своих профессиональных идей. Они приложат для этого максимум своих сил, энергии и времени. Гороскоп от Павла Глобы рекомендует избегать постоянного напряжения и давать себе время для отдыха. В противном случае Девы рискуют уже к середине месяца лишиться и сил, и энтузиазма.

Для восстановления психологического баланса астролог рекомендует найти себе интересное занятие. Оно поможет отвлечься от повседневности. Также не стоит забывать о близких и родственниках. С большой вероятностью им потребуется помощь.

Тамара Глоба

В октябре 2022 года Девам захочется кардинально изменить свою жизнь. На это повлияют как материальные факторы, так и психологические. Если дамы давно задумывались над сменой профессии, то пора реализовать эту идею. Гороскоп от Тамары Глобы утверждает, что любые перемены пойдут на пользу.

В середине осени следует регулярно уделять внимание своему здоровью, следить за работой организма и всячески поддерживать его. Если появились неприятные симптомы, то не стоит откладывать поход к лечащему врачу. Специалист поможет выявить проблему и подскажет способ быстро вернуться в нормальное состояние.

Василиса Володина

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Астролог советует Девам набраться терпения. Не все события зависят только от приложенных усилий. Для некоторых требуется время. Согласно прогнозу от Василисы Володиной, дамам стоит с осторожностью относиться к коллегам и малознакомым людям. Нежелательно делиться своими тайнами и планами, так как этим могут воспользоваться недоброжелатели.

Терпение потребуется и в личной жизни. Относитесь к своему партнеру с пониманием и тогда можно надеяться на полную взаимность. Близкие люди помогут в самых сложных ситуациях, если будут знать, что их помощь нужна.

Подведем итог

Гороскоп на октябрь 2022 года обещает женщинам-Девам очень многообещающий месяц. Их ждет множество возможностей, которыми нужно лишь вовремя воспользоваться.