Аметист: магические свойства и знаки зодиака

Экстрасенсы уверены, что каждый драгоценный и полудрагоценный камень обладает уникальными характеристиками и может влиять на жизнь человека. Правильно подобранное украшение окажет благоприятный эффект, а ошибка при выборе может принести много проблем и несчастий. Kleo.ru предлагает узнать о самых сильных магических свойствах камня аметиста и о том, каким знакам зодиака он подходит.

Магические свойства аметиста

Аметист – один из самых популярных и красивых камней для украшений. Он является фиолетовой разновидностью кварца и обладает некоторыми его свойствами. Так, по шкале твердости Мооса аметист набирает 7 баллов, соседствуя со своим родственником. Натуральный камень поддается алмазной обработке и легко царапает стекло.

В оккультных науках, магических ритуалах этот камень тоже ценится, но совсем за другие свойства. Экстрасенсы отмечают несколько главных качеств:

Усиление интуиции и духовных возможностей . Украшения с аметистом помогают открыть энергетические каналы, развивать шестое чувство и мудрость, эффективнее достигать гармонии при медитациях. Опытные маги используют этот полудрагоценный камень для связи с потусторонними силами и высшими покровителями.

. Украшения с аметистом помогают открыть энергетические каналы, развивать шестое чувство и мудрость, эффективнее достигать гармонии при медитациях. Опытные маги используют этот полудрагоценный камень для связи с потусторонними силами и высшими покровителями. Энергетическая защита . Аметист часто применяют для очистки пространства от негативной энергии, при снятии порчи и сглаза. Следует помнить, что камень накапливает негатив в себе, поэтому при постоянном ношении украшений он может вернуть плохую энергетику своему владельцу. Рекомендуется периодически промывать украшение под холодной проточной водой.

. Аметист часто применяют для очистки пространства от негативной энергии, при снятии порчи и сглаза. Следует помнить, что камень накапливает негатив в себе, поэтому при постоянном ношении украшений он может вернуть плохую энергетику своему владельцу. Рекомендуется периодически промывать украшение под холодной проточной водой. Стабилизация эмоций и психики . Аметист эффективно снимает стресс, выводит из состояния депрессии, повышает настроение. Женщинам он помогает справиться с эмоциональными перепадами, которые могут возникать из-за гормональных сдвигов. Отмечается также благоприятное влияние, помогающее преодолеть различные виды зависимостей.

. Аметист эффективно снимает стресс, выводит из состояния депрессии, повышает настроение. Женщинам он помогает справиться с эмоциональными перепадами, которые могут возникать из-за гормональных сдвигов. Отмечается также благоприятное влияние, помогающее преодолеть различные виды зависимостей. Лечебное воздействие. Полудрагоценный камень аметист оказывает небольшой, но постоянный целебный эффект. Люди, которые регулярно носят украшения с этим камнем, реже страдают от сезонных заболеваний. Он облегчает боли и оказывает оздоравливающий эффект на все органы и системы организма.

Аметист – это универсальный камень, который хорошо сочетает в себе магические свойства и красоту. Но его качества смогут раскрыться в полной мере и принести пользу только при правильном использовании. Перед выбором украшения стоит разобраться, для кого оно подойдет и не нанесет ли вред.





Аметист и знаки зодиака

Полудрагоценный камень подходит почти каждому человеку, но особенно раскрывается лишь у отдельных созвездий. Клео.ру предлагает узнать, кому подходит аметист, а каким знакам зодиака лучше вообще избегать таких украшений.

Благоприятное влияние

Овен . Представители данного знака зодиака часто действуют поспешно, о чем впоследствии жалеют. Аметист поможет немного успокоить эмоции Овнов, призвать их к голосу разума и рациональности.

. Представители данного знака зодиака часто действуют поспешно, о чем впоследствии жалеют. Аметист поможет немного успокоить эмоции Овнов, призвать их к голосу разума и рациональности. Близнецы . Беспокойные и нервозные представители воздушного знака часто испытывают проблемы в личной жизни из-за этих особенностей. Украшения из фиолетового камня помогут гармонизировать отношения в семье и откроют дополнительные источники для вдохновения.

. Беспокойные и нервозные представители воздушного знака часто испытывают проблемы в личной жизни из-за этих особенностей. Украшения из фиолетового камня помогут гармонизировать отношения в семье и откроют дополнительные источники для вдохновения. Весы . Знак равновесия очень часто не соответствует своему названию. Представители данного созвездия переходят из одной крайности в другую. Полудрагоценный камень будет сдерживающим фактором, если держать его при себе постоянно. Решения и действия Весов станут более уравновешенными и выверенными.

. Знак равновесия очень часто не соответствует своему названию. Представители данного созвездия переходят из одной крайности в другую. Полудрагоценный камень будет сдерживающим фактором, если держать его при себе постоянно. Решения и действия Весов станут более уравновешенными и выверенными. Водолей . Для этого воздушного знака зодиака аметист является камнем победы. Водолеи, которые носят украшения с аметистом, чаще добиваются желаемого. Он придает им решимости и желания довести начатое дело до результата.

. Для этого воздушного знака зодиака аметист является камнем победы. Водолеи, которые носят украшения с аметистом, чаще добиваются желаемого. Он придает им решимости и желания довести начатое дело до результата. Рыбы. Для этого знака зодиака полудрагоценный камень является обязательным для ношения в любой ситуации. Рыбы очень сильно зависят от интуиции, а аметист как раз усиливает это качество.

Неблагоприятное влияние

Лев . Внутренняя энергетика этого знака зодиака полностью нейтрализует благоприятное влияние камня. В руках Львов аметист становится просто красивым украшением и не более.

. Внутренняя энергетика этого знака зодиака полностью нейтрализует благоприятное влияние камня. В руках Львов аметист становится просто красивым украшением и не более. Стрелец . Успокаивающее и стабилизирующее влияние камня погасит сильные качества знака огненной стихии. И если в случае со Львами аметист сам теряет свойства, то в отношении Стрельцов происходит с точностью до наоборот. Представители данного созвездия становятся менее решительными и теряют активность.

. Успокаивающее и стабилизирующее влияние камня погасит сильные качества знака огненной стихии. И если в случае со Львами аметист сам теряет свойства, то в отношении Стрельцов происходит с точностью до наоборот. Представители данного созвездия становятся менее решительными и теряют активность. Козерог. Под влиянием полудрагоценного камня представители данного знака зодиака становятся более замкнутыми, предпочитают одиночество и ведут себя холодно с окружающими. Недоверие и отстраненность будут мешать налаживать отношения и устраивать личную жизнь.

На Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов аметист не будет влиять дополнительно, кроме своих основных качеств. Его можно смело выбирать и в качестве обычного украшения, и для усиления магических и защитных полей.





Рекомендации по выбору и ношению аметиста

Учитывая свойства аметиста и его влияние на человека, эксперты подготовили несколько советов по использованию и ношению камня:

Выбирайте то украшение, которое нравится больше всего и вписывается в бюджет. Следует помнить, что аметист – это самый дорогой вид кварца, поэтому он стоит немало. При выборе нужно довериться внутреннему чутью. Ваша интуиция должна синхронизироваться с камнем, чтобы он смог полностью раскрыться.

Выбирая между разными видами украшений, следует ориентироваться на свои цели. Кулоны будут способствовать усилению гармонии и мудрости, защитят от негативной энергетики. Кольца являются более эффективными для развития интуиции и привлечения любви. Серьги обладают высоким лечебным эффектом, оберегают от головных болей и нервозности.

Аметист временно накапливает в себе собранный негатив. Чтобы он не навредил человеку, который его носит, необходимо периодически разряжать камень. Экстрасенсы используют для этого разные методы – промывают под проточной холодной водой, на время оставляют под солнечным или лунным светом, кладут украшение рядом с другими камнями, способствующими самоочистке.

Если аметист используется как украшение, а не в виде кристалла, рекомендуется правильно подобрать материал оправы. Учитывая спокойные и чистые качества камня, наиболее подходящим будет серебро. Этот металл имеет похожие характеристики и будет эффективнее пропускать энергетику.





Подведем итог

Магические свойства и универсальность полудрагоценного камня аметист делают его удачным выбором для большинства знаков зодиака. Однако важно учитывать рекомендации экстрасенсов и астрологов, чтобы влияние украшения не конфликтовало с энергетикой человека.