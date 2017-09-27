Виктория Лопырева: «Женщина почти лишена права на успех»

Фото: Пресс-служба

На благотворительном автопробеге Rodery Super Cup Виктория Лопырева общалась с подругой Инной Жирковой.

В 2003 году Лопырева завоевала звание «Мисс Россия». Недавно в интервью интернет-журналу Womanhit.ru знаменитая телеведущая порассуждала о том, помогла ли ей ее красота в жизни.

Все ищут причину в каких-либо тайных покровителях.

— Это было так давно… — Заметила 34-летняя звезда о конкурсе красоты. — Если говорить про мою внешность, то она как помогает, так и мешает. Иногда приходится доказывать собеседникам, что помимо эффектной внешности у меня есть неплохо развитый интеллект и собственное мнение, которое я могу аргументировать. В нашей стране на неформальном уровне женщина почти лишена права на социальный успех. Если ты что-то делаешь, никто не верит, что за этим стоят огромные усилия и бессонные ночи — все ищут причину в каких-либо тайных покровителях.