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Мелани Гриффит: «Приступы случались в моменты напряжения»

Актриса Мелани Гриффит (Melanie Griffith) на Венском балу, Вена, Австрия, 7 февраля 2018.

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Мелани Гриффит: «Приступы случались в моменты напряжения»
Фото: GlobalLookPress

Каждый год на традиционный Венский бал съезжаются знаменитости со всего мира. Мелани Гриффит появилась на мероприятии в шикарном черном вечернем платье.

Актриса впервые вышла в свет после операции на носу. У нее диагностировали рак кожи, и в прошлом году Гриффит перенесла хирургическую операцию по удалению раковой опухоли. Поклонников Мелани шокировали изменения в ее внешности. 

Недавно, выступая на конференции Women's Brain Health Initiative, звезда рассказала о том, что в последние годы брака с Антонио Бандерасом (Antonio Banderas) у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. В частности, случались приступы эпилепсии. 

Я испытала огромный стресс.

— Приступы случались у меня в моменты сильного напряжения, — говорила 60-летняя Гриффит. — Последние два произошли во время прогулки на яхте в Каннах. Мы были далеко от берега, и я испытала огромный стресс. Меня доставили на берег и отправили в больницу, а после обследования отпустили, и я отправилась обратно на лодку. Там все повторилось.

После развода приступы прекратились, так что Мелани считает расставание спасением. Напомним, что звездная пара распалась в 2014 году. 

 
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1 Не нравится 0 Нравится 13.02.2018 Теги: Мелани Гриффит

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