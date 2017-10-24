Лиза Мария Пресли: «Я была шокирована, напугана»

Фото: GlobalLookPress

Лиза Мария Пресли (Lisa Marie Presley) посетила ежегодную церемонию Women In Hollywood Awards, которую организует американский Elle. На фотографии рядом с Лизой Марией ее старшая дочь, 28-летняя Райли Кио (Riley Keough).

Дочка Элвиса Пресли впервые после последнего скандала вышла в свет с тремя дочерьми – 28-летней актрисой Райли и 9-летними близняшками Харпер (Harper) и Финли (Finley). Напомним, что в феврале этого года у Пресли отобрали младших дочерей после того, как на компьютере ее экс-супруга Майкла Локвуда (Michael Lockwood) были обнаружены непристойные фотографии и видеозаписи с участием девочек. Обнаружила их сама Лиза. Содержание материалов очень напугало звезду.

Я даже представить не могу, что еще может быть на этих устройствах.

— Я была шокирована, напугана, у меня скрутило живот от увиденного, — рассказывала Пресли, которой сейчас 49 лет. — Полиция конфисковала все, что мне удалось обнаружить, но я не успела их проанализировать. Я даже представить не могу, что еще может быть на этих устройствах.

Обнаружив странные фотографии своих дочерей, Лиза Мария вызвала полицию, которая конфисковала из дома более 80 электронных носителей информации, принадлежавших Локвуду. После чего малышек на время изъяли из семьи и отдали под опеку бабушки, Присциллы Пресли (Priscilla Presley).