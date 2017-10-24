 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лиза Мария Пресли: «Я была шокирована, напугана»

Лиза Мария Пресли с дочкой на вручении премии, Беверли-Хиллс, США, 16 октября 2017.

0 0
Лиза Мария Пресли: «Я была шокирована, напугана»
Фото: GlobalLookPress

Лиза Мария Пресли (Lisa Marie Presley) посетила ежегодную церемонию Women In Hollywood Awards, которую организует американский Elle. На фотографии рядом с Лизой Марией ее старшая дочь, 28-летняя Райли Кио (Riley Keough).

Дочка Элвиса Пресли впервые после последнего скандала вышла в свет с тремя дочерьми – 28-летней актрисой Райли и 9-летними близняшками Харпер (Harper) и Финли (Finley). Напомним, что в феврале этого года у Пресли отобрали младших дочерей после того, как на компьютере ее экс-супруга Майкла Локвуда (Michael Lockwood) были обнаружены непристойные фотографии и видеозаписи с участием девочек. Обнаружила их сама Лиза. Содержание материалов очень напугало звезду.

Я даже представить не могу, что еще может быть на этих устройствах.

— Я была шокирована, напугана, у меня скрутило живот от увиденного, — рассказывала Пресли, которой сейчас 49 лет. — Полиция конфисковала все, что мне удалось обнаружить, но я не успела их проанализировать. Я даже представить не могу, что еще может быть на этих устройствах.

Обнаружив странные фотографии своих дочерей, Лиза Мария вызвала полицию, которая конфисковала из дома более 80 электронных носителей информации, принадлежавших Локвуду. После чего малышек на время изъяли из семьи и отдали под опеку бабушки, Присциллы Пресли (Priscilla Presley). 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 24.10.2017 Теги: Лиза Мария Пресли

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору