Алена Свиридова: «Сакральный смысл брака в полном слиянии»

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На днях в столице открылась выставка американского фотографа Дугласа Кирканда «За кулисами». На ней представлены знаменитые снимки Мэрилин Монро (Marilyn Monroe), Коко Шанель (Coco Chanel) и других знаменитостей. Алена Свиридова появилась на мероприятии в синем свитере и коричневых брюках.

Недавно в интервью журналу «Собеседник» певица призналась, что вполне счастлива со своим возлюбленным, бизнесменом Давидом Варданяном. Но свадьбу не планирует.

Чтобы это принять, нужно быть религиозным человеком.

— Замуж я не собираюсь, — сказала звезда, которой сейчас 55 лет. — Сакральный смысл брака в полном слиянии и ответственности друг за друга. Обычно, вступая в брак, дают клятвы: быть вместе и в болезни, и в старости, с толстыми боками, лысиной и прочими атрибутами...Чтобы это принять, нужно быть религиозным человеком, воспитанным в таких традициях. Мы не такие, нас воспитывали по-другому, поэтому нам сложно это принять.

Напомним, Алена уже была в официальном браке дважды, и у нее есть двое детей.