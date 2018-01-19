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Алена Свиридова: «Сакральный смысл брака в полном слиянии»

Певица Алена Свиридова на выставке фотографий Дугласа Кирканда (Douglas Kirkland), Москва, 17 января 2018.

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Алена Свиридова: «Сакральный смысл брака в полном слиянии»
Фото: Пресс-служба

На днях в столице открылась выставка американского фотографа Дугласа Кирканда «За кулисами». На ней представлены знаменитые снимки Мэрилин Монро (Marilyn Monroe), Коко Шанель (Coco Chanel) и других знаменитостей. Алена Свиридова появилась на мероприятии в синем свитере и коричневых брюках. 

Недавно в интервью журналу «Собеседник» певица призналась, что вполне счастлива со своим возлюбленным, бизнесменом Давидом Варданяном. Но свадьбу не планирует. 

Чтобы это принять, нужно быть религиозным человеком.

— Замуж я не собираюсь, — сказала звезда, которой сейчас 55 лет. — Сакральный смысл брака в полном слиянии и ответственности друг за друга. Обычно, вступая в брак, дают клятвы: быть вместе и в болезни, и в старости, с толстыми боками, лысиной и прочими атрибутами...Чтобы это принять, нужно быть религиозным человеком, воспитанным в таких традициях. Мы не такие, нас воспитывали по-другому, поэтому нам сложно это принять.

Напомним, Алена уже была в официальном браке дважды, и у нее есть двое детей. 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 19.01.2018 Теги: Алена Свиридова

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