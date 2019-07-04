Подписчики сравнили Машу Распутину после ринопластики с Майклом Джексоном

Операцию артистка сделала не так давно, но, как на самом деле выглядит ее нос, подписчики смогли оценить только на днях.

Маша Распутина была и остается одной из самых эффектных исполнительниц эстрады. Ее зычный голос и манера исполнения выделяют вокал певицы среди других артистов сцены. Образ дамы также остается неизменным на протяжении многих лет. Фирменная карточка Распутиной – это объемные белокурые локоны, пышный бюст и короткие платья.

Маша следит за своей фигурой. Не так давно она похудела и теперь активно навязывает принципы правильного питания своему нынешнему мужу. Это не единственные изменения в теле артистки.

Распутина сделала себе ринопластику. Что форма носа певицы изменилась, подписчики уже догадывались, но в глаза изменения бросались лишь в некоторых ракурсах. На большинстве снимков, где артистка запечатлена в анфас, заметной разницы нет.

На днях певица опубликовала сразу несколько селфи. Камеру Маша расположила снизу и ее лицо попало в кадр так, что стало очевидно – Распутина действительно сделала ринопластику.

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Изменения поклонникам не понравились. Они отметили, что нос женщины напоминает им тот, что был у Майкла Джексона. Подобная форма совершенно не идет ей. На яркой Маше с крупными чертами лица небольшой кукольный нос выглядит не гармонично.

На критику певица предпочла не отвечать. Сама она своим внешним видом довольна.