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Подписчики сравнили Машу Распутину после ринопластики с Майклом Джексоном


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Операцию артистка сделала не так давно, но, как на самом деле выглядит ее нос, подписчики смогли оценить только на днях.

Маша Распутина была и остается одной из самых эффектных исполнительниц эстрады. Ее зычный голос и манера исполнения выделяют вокал певицы среди других артистов сцены. Образ дамы также остается неизменным на протяжении многих лет. Фирменная карточка Распутиной – это объемные белокурые локоны, пышный бюст и короткие платья.

Маша следит за своей фигурой. Не так давно она похудела и теперь активно навязывает принципы правильного питания своему нынешнему мужу. Это не единственные изменения в теле артистки.

Распутина сделала себе ринопластику. Что форма носа певицы изменилась, подписчики уже догадывались, но в глаза изменения бросались лишь в некоторых ракурсах. На большинстве снимков, где артистка запечатлена в анфас, заметной разницы нет.

На днях певица опубликовала сразу несколько селфи. Камеру Маша расположила снизу и ее лицо попало в кадр так, что стало очевидно – Распутина действительно сделала ринопластику.

Изменения поклонникам не понравились. Они отметили, что нос женщины напоминает им тот, что был у Майкла Джексона. Подобная форма совершенно не идет ей. На яркой Маше с крупными чертами лица небольшой кукольный нос выглядит не гармонично.

На критику певица предпочла не отвечать. Сама она своим внешним видом довольна.

Краткая информация о Маше Распутиной

Имя: Маша Распутина

Отчество: Николаевна

День рождения: 13.05.1965

Возраст: 54 года

Место рождения: с. Уроп, Кемеровская обл.

Рост: 174 см

Вес: 76 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: поп-певица

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3 Не нравится 1 Нравится 04.07.2019 Теги: Маша Распутина

Как вы считаете, Маше стоило делать ринопластику? 4  

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  • Я / 04.07.19 13:04
    -
    1
    +
    она не только нос поменяла, но и год рождения(((
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  • Лисовая / 04.07.19 12:35
    -
    2
    +
    Несмотря на ее «такой узнаваемый голос» никто о ней не говорит. Чем еще цеплять зрителя? Правильно откровенно плохой работой.
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  • Кира Р. / 04.07.19 11:31
    -
    1
    +
    О! И она туда же. Меня бесят эти кукольные носы. Прямо вроде и нормально смотрится, но посмотрите на этих чудесных под другим углом. Фу! Как у пекинеса! Вот как так себя уродовать за свои же собственные деньги, я не понимаю.
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    • Мария Ивановна / 04.07.19 13:42
      -
      0
      +
      Просто есть женщины со здравым смыслом. Они понимают, что форма носа, данная природой, чаще всего подходит лучше всего. Если есть какие-то изъяны, то их можно лишь слегка подправить. А дурочки шьющие себе носы барби – на то и есть дурочки, что ничего не понимают.
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