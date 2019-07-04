Подписчики сравнили Машу Распутину после ринопластики с Майклом Джексоном
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Операцию артистка сделала не так давно, но, как на самом деле выглядит ее нос, подписчики смогли оценить только на днях.
Маша Распутина была и остается одной из самых эффектных исполнительниц эстрады. Ее зычный голос и манера исполнения выделяют вокал певицы среди других артистов сцены. Образ дамы также остается неизменным на протяжении многих лет. Фирменная карточка Распутиной – это объемные белокурые локоны, пышный бюст и короткие платья.
Маша следит за своей фигурой. Не так давно она похудела и теперь активно навязывает принципы правильного питания своему нынешнему мужу. Это не единственные изменения в теле артистки.
Распутина сделала себе ринопластику. Что форма носа певицы изменилась, подписчики уже догадывались, но в глаза изменения бросались лишь в некоторых ракурсах. На большинстве снимков, где артистка запечатлена в анфас, заметной разницы нет.
На днях певица опубликовала сразу несколько селфи. Камеру Маша расположила снизу и ее лицо попало в кадр так, что стало очевидно – Распутина действительно сделала ринопластику.
Изменения поклонникам не понравились. Они отметили, что нос женщины напоминает им тот, что был у Майкла Джексона. Подобная форма совершенно не идет ей. На яркой Маше с крупными чертами лица небольшой кукольный нос выглядит не гармонично.
На критику певица предпочла не отвечать. Сама она своим внешним видом довольна.
Краткая информация о Маше Распутиной
Имя: Маша Распутина
Отчество: Николаевна
День рождения: 13.05.1965
Возраст: 54 года
Место рождения: с. Уроп, Кемеровская обл.
Рост: 174 см
Вес: 76 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: поп-певица
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Маше стоило делать ринопластику? 4
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Я / 04.07.19 13:04она не только нос поменяла, но и год рождения(((
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Лисовая / 04.07.19 12:35Несмотря на ее «такой узнаваемый голос» никто о ней не говорит. Чем еще цеплять зрителя? Правильно откровенно плохой работой.
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Кира Р. / 04.07.19 11:31О! И она туда же. Меня бесят эти кукольные носы. Прямо вроде и нормально смотрится, но посмотрите на этих чудесных под другим углом. Фу! Как у пекинеса! Вот как так себя уродовать за свои же собственные деньги, я не понимаю.