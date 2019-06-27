Королева Елизавета передала Кейт Миддлтон патронаж над Королевским фотографическим обществом
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В то время, пока вся Великобритания обсуждает расточительность супруги принца Гарри Меган Маркл, вторая герцогиня Кейт Миддлтон осваивает новую должность. Как буквально вчера подтвердил представитель Кенсингтонского дворца, королева Елизавета II передала супруге принца Уильяма руководство Королевским фотографическим обществом (The Royal Photographic Society).
Данная организация была основана в середине 19 века королевой Викторией, которая и стала его первым патроном. А на протяжении последних 67 лет общество возглавляла Елизавета II. Считается, что это было одним из самых приятных и любимых ее обязательств, ведь до недавнего времени она никому не желала уступать свой пост.
И все-таки это случилось. А своей преемницей Ее Величество выбрала герцогиню Кэтрин. Примечательно, но в 2017 году Кейт Миддлтон и сама получила пожизненное членство в Королевском фотографическом обществе за фотопортреты своей семьи и снимки, которые она делала в многочисленных поездках. Теперь же герцогине и вовсе предстоит взять патронаж над этой обширной организацией.
Сообщается, что супруга принца Уильяма очень довольна получением новой должности. Тем более, все, кто следят за биографией Кейт, знают, что она увлекалась искусством фотографии ещё со времен учебы в университете. И даже ее выпускная работа была связана с фотосъемкой детей. Фото-работы герцогини Кембриджской высоко оценивают и профессионалы. А особенно удачно ей удаются снимки троих своих детей - принца Джорджа, принцессы Шарлоты, и еще совсем маленького принца Луи. Сама же Кэтрин скромно считает себя обычным фотографом-любителем.
Краткая информация о Кейте Миддлтон
Имя: Кейт Миддлтон
День рождения: 09.01.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Рединг, Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцогиня Кембриджская
А вы любите фотографировать? 3
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Вопрос / 28.06.19 00:40Где-то в Дзене сегодня прочитала, что Елизавета все-таки больше любит Меган Маркл, потому что та умеет ее рассмешить, и у них много общих тем для беседы, а еще они обе любят собак. А вот Кейт королева просто очень уважает, но близких отношений и привязанности между ними, как в случае с Меган, нет. Что думаете об этом?
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Зарема / 27.06.19 22:05Герцогиня Кейт очень классная! Это тот случай, когда человек действительно находится на своем месте. Она станет достойной королевой.
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Ириска / 27.06.19 19:34Кейт- красавица и умница. Всегда ведет себя достойно. И Елизавета это прекрасно понимает. Да, она часто бывает требовательна к жене Уильяма, но это оправдано - Кейт быть королевой. Как-то мне попалась статья, что якобы Ее величество относится к Меган Маркл лучше, чем к Миддлтон. Но я ни на секунду этому не поверю. Снисходительно да, но не лучше. Меган пока не сделала ничего такого, чтобы Елизавета отдавала предпочтение ей.