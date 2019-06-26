Агата Муцениеце не собирается рожать третьего ребенка Павлу Прилучному

Личная жизнь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце является одной из самых обсуждаемых в средствах массовой информации и социальных сетях. Так, поклонников чрезвычайно интересует как тема конфликтов пары, так и прогнозы о дальнейшем пополнении их семьи.

Как известно, у Агаты и Павла уже имеется двое детей, однако многие фолловеры задаются вопросом, когда же женщина подарит супругу третьего малыша? Недавно звездная пара разоткровенничалась об этом моменте в одном из интервью.

Так, знаменитости заявили, что пока не собираются заводить третьего ребенка, и в обоснование этого имеется целый ряд весомых аргументов. Одним из моментов является то, что на протяжении предыдущих беременностей Муцениеце сильно прибавила в весе. Существует большая вероятность, что так же будет протекать и ожидание третьего ребенка, что может непосредственно сказаться на здоровье женщины.

Еще одной причиной являются конфликты, которые периодически возникают в семье. Впрочем, Агата расценивает их как естественный процесс «притирки» родственников друг к другу.

Во время интервью Муцениеце упомянула и о том, что рожать третьего ребенка Прилучному ей настоятельно не рекомендует ее мама. При этом звезда отметила, что родительница заявила это не всерьез, а пошутила.