Агата Муцениеце не собирается рожать третьего ребенка Павлу Прилучному
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Как известно, у Агаты и Павла уже имеется двое детей, однако многие фолловеры задаются вопросом, когда же женщина подарит супругу третьего малыша? Недавно звездная пара разоткровенничалась об этом моменте в одном из интервью.
Так, знаменитости заявили, что пока не собираются заводить третьего ребенка, и в обоснование этого имеется целый ряд весомых аргументов. Одним из моментов является то, что на протяжении предыдущих беременностей Муцениеце сильно прибавила в весе. Существует большая вероятность, что так же будет протекать и ожидание третьего ребенка, что может непосредственно сказаться на здоровье женщины.
Еще одной причиной являются конфликты, которые периодически возникают в семье. Впрочем, Агата расценивает их как естественный процесс «притирки» родственников друг к другу.
Во время интервью Муцениеце упомянула и о том, что рожать третьего ребенка Прилучному ей настоятельно не рекомендует ее мама. При этом звезда отметила, что родительница заявила это не всерьез, а пошутила.
Краткая информация об Агате Муцениеце
Имя: Агата Муцениеце
День рождения: 01.03.1989
Возраст: 30 лет
Место рождения: Рига, Латвия
Рост: 172 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А какое впечатление на Вас произвело заявление Агаты Муцениеце и Павла Прилучного? 5
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Люся / 27.06.19 11:20У нее все нормально с весом, но она явно больше 54 кг.
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Ники / 27.06.19 09:24Этот Прилучный такой неприятный и играет всегда пафосно, напоказ. вот, мол, какой я крутой. ФУ-фу-фу.
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Гала / 27.06.19 09:23А че, без третьего, как без рук? Все такие доброжелатели, давай третьего!!!
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Тина / 26.06.19 16:25Мне кажется, что рано или поздно их брак обречен, как бы Агата не оправдывалась так называемыми притирками. Если мужчина позволяет себе подобное отношение к женщине, то это начало конца. Она правильно делает, что не собирается рожать третьего ребенка
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Лика / 26.06.19 16:23Нежелание Агаты рожать третьего ребенка вполне можно понять, учитывая ссоры и конфликты пары, о которых периодически появлялись сообщения в средствах массовой информации. Я думаю, что даже двое детей в этом случае многовато, ведь при таких отношениях всегда существует риск остаться одной