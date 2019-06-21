Адель после развода значительно убавила в весе и заметно похорошела

В апреле этого года поклонники знаменитой певицы Адель были ошарашены новостью, что их кумир разводится со своим мужем – Саймоном Конески. При этом звезда пообещала, что будет сполна наслаждаться жизнью. Судя по всему, свое обещание она с блеском выполнила, поскольку похудела практически вдвое и стала выглядеть как роковая красотка.

Фанаты смогли лицезреть знаменитость в новом образе на концерте Spice Girls – группы, которую очень любит Адель. Результатом стало то, что внимание публики было приковано не только к исполнительницам хитов, но и к Адели, которая решила с ними сфотографироваться. На снимке, который впоследствии появился в социальных сетях, именно она привлекает к себе первоочередное внимание.

Многие отметили то, что в настоящий момент знаменитость выглядит поистине роскошно. Она кардинально сменила имидж, обзавелась привлекательными белокурыми локонами, а самое главное – ее фигура преобразилась практически до неузнаваемости.

Избавление от лишних килограммов позволило певице носить абсолютно другой гардероб, подчеркивающий достоинства ее фигуры. Поклонники несказанно рады за своего кумира и отмечают, что сейчас повода для злословия нет даже у хейтеров.