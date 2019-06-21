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Адель после развода значительно убавила в весе и заметно похорошела


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В апреле этого года поклонники знаменитой певицы Адель были ошарашены новостью, что их кумир разводится со своим мужем – Саймоном Конески. При этом звезда пообещала, что будет сполна наслаждаться жизнью. Судя по всему, свое обещание она с блеском выполнила, поскольку похудела практически вдвое и стала выглядеть как роковая красотка.

Фанаты смогли лицезреть знаменитость в новом образе на концерте Spice Girls – группы, которую очень любит Адель. Результатом стало то, что внимание публики было приковано не только к исполнительницам хитов, но и к Адели, которая решила с ними сфотографироваться. На снимке, который впоследствии появился в социальных сетях, именно она привлекает к себе первоочередное внимание.

Многие отметили то, что в настоящий момент знаменитость выглядит поистине роскошно. Она кардинально сменила имидж, обзавелась привлекательными белокурыми локонами, а самое главное – ее фигура преобразилась практически до неузнаваемости.

Избавление от лишних килограммов позволило певице носить абсолютно другой гардероб, подчеркивающий достоинства ее фигуры. Поклонники несказанно рады за своего кумира и отмечают, что сейчас повода для злословия нет даже у хейтеров.

Краткая информация об Адель

Имя: Адель

День рождения: 05.05.1988

Возраст: 31 год

Место рождения: г. Лондон, Англия

Рост: 175 см

Вес: 90 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица

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1 Не нравится 2 Нравится 21.06.2019 Теги: Адель

А вам нравится, как сейчас выглядит Адель? 2  

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  • Катя / 21.06.19 08:13
    -
    1
    +
    Развод - очень неприятное событие, но в данном случае он очень сильно повлиял на то, что Адель стала выглядеть значительно лучше в плане внешности. Надеюсь, что и эмоциональное состояние певицы тоже позитивное, что преображение произошло во всех сферах ее жизни, а не только во внешности
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  • Ксения / 21.06.19 08:10
    -
    4
    +
    Адель действительно выглядит намного лучше, похудение и изменения во внешности ей очень к лицу. Она мне всегда нравилась как певица с потрясающим голосом, теперь она еще и невероятно яркая и эффектная женщина
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