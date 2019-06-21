Адель после развода значительно убавила в весе и заметно похорошела
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Фанаты смогли лицезреть знаменитость в новом образе на концерте Spice Girls – группы, которую очень любит Адель. Результатом стало то, что внимание публики было приковано не только к исполнительницам хитов, но и к Адели, которая решила с ними сфотографироваться. На снимке, который впоследствии появился в социальных сетях, именно она привлекает к себе первоочередное внимание.
Многие отметили то, что в настоящий момент знаменитость выглядит поистине роскошно. Она кардинально сменила имидж, обзавелась привлекательными белокурыми локонами, а самое главное – ее фигура преобразилась практически до неузнаваемости.
Избавление от лишних килограммов позволило певице носить абсолютно другой гардероб, подчеркивающий достоинства ее фигуры. Поклонники несказанно рады за своего кумира и отмечают, что сейчас повода для злословия нет даже у хейтеров.
Краткая информация об Адель
Имя: Адель
День рождения: 05.05.1988
Возраст: 31 год
Место рождения: г. Лондон, Англия
Рост: 175 см
Вес: 90 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А вам нравится, как сейчас выглядит Адель? 2
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Катя / 21.06.19 08:13Развод - очень неприятное событие, но в данном случае он очень сильно повлиял на то, что Адель стала выглядеть значительно лучше в плане внешности. Надеюсь, что и эмоциональное состояние певицы тоже позитивное, что преображение произошло во всех сферах ее жизни, а не только во внешности
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Ксения / 21.06.19 08:10Адель действительно выглядит намного лучше, похудение и изменения во внешности ей очень к лицу. Она мне всегда нравилась как певица с потрясающим голосом, теперь она еще и невероятно яркая и эффектная женщина
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