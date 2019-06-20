СМИ рассказали о прозвищах Меган Маркл, которые дали ей родственники принца Гарри

Странные прозвища, данные Меган Маркл слугами и родственниками мужа, говорят о непростом характере женщины.

Представителям западной прессы удалось добыть интересную информацию. Они узнали, как называют Меган Маркл за глаза родственники со стороны принца Гарри, а также прислуга. Самым лояльным, по версии СМИ, оказалось выражение, которое употребляет в отношении невестки отец Гарри – принц Чарльз.

Мужчина сравнивает молодую женщину с металлом вольфрамом. По его мнению, бескомпромиссность и стальной, строптивый характер жены сына, вполне соотносятся с этим элементом таблицы Менделеева. Прозвище «Вольфрамовая леди» идет ей, как никому.

Прислуга в кулуарах прозвала жену принца «Невыносимой герцогиней». По их мнению, она очень требовательна. Не найдя с работниками общий язык, Меган запросто их увольняет.

Менее сдержанно высказываются в отношении Маркл дальние родственники принца. Назвать их имена представители западной прессы не сочли нужным, хотя узнать, кто же называет ее «Принцессой Выскочкой», хотели бы многие.

Ещё один неназванный представителями СМИ член королевского семейства и вовсе предрек этому браку скорую кончину, назвав Маркл «женой на три года». Почему именно на три и имеет ли реальную подоплеку это выражение, никто так и не пояснил.

Интересно, что разговоры о скором расставании Меган и Гарри действительно ходят в прессе. Журналисты и подданные Великобритании убеждены, что принц и герцогиня всё-таки не чета друг другу из-за слишком разного происхождения и крутого характера женщины.

Впрочем, как показали последние выходы пары в свет, Гарри тоже не лыком шит и может довольно-таки резко осадить жену, если она, по его мнению, делает что-то не так.