Режиссер Алексей Учитель приступает к съемкам фильма о гибели Виктора Цоя

Известный российский кинорежиссер Алексей Учитель начинает снимать новый фильм о гибели культового рок-музыканта Виктора Цоя. О подготовках к этой масштабной работе, и о том, что увидят в картине поклонники великого музыканта, он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту "Комсомольская правда".

В первую очередь Алексей Ефимович отметил, что в этой картине не будет актёра, исполняющего роль Цоя. Ведь ещё при жизни артиста Учитель снимал его в документальном фильме "Рок", а после была работа "Последний герой", так что необходимые кадры у съемочной группы имеются.

Что же касается сюжета, то в основу фильма ляжет история, рассказанная водителем "Икаруса", который и стал причиной гибели музыканта. Как выяснилось из интервью, Алексей Ефимович беседовал с этим человеком дважды в жизни. Первый раз сразу после аварии, в которой погиб Цой, и второй раз совсем недавно, перед началом работы над фильмом. "Этот человек почему-то много лет не выходил у меня из головы", - признался режиссер. - "Однако сразу скажу, что его вины в той роковой аварии не было. У него довольно сильная Советская закваска".

Что же касается причины автокатастрофы, которая будет указана в фильме, то здесь Учитель сразу заметил, что он не придерживается официальной версии гибели Цоя. Режиссер уверен, что певец не мог за 10 секунд уснуть за рулём. Съемочная группа даже провела свое маленькое расследование, которое показало, что если бы Виктор уснул, то врезался бы в первое дерево еще когда ехал через лес. Однако уже следующий открытый участок дороги он промчался с достаточно высокой скоростью, примерно за 10-12 секунд. И только в конце него, когда был резкий поворот направо, судя по всему, потерял управление, после чего последовал страшный удар.

Исходя из всего этого Алексей Ефимович уверен, что музыкант перед аварией просто отвлёкся. "На тот момент он писал свой последний "47" альбом и слушал одну из новых песен. Может перематывал пленку или что-то переключал", - говорит Учитель. К слову, именно эти кадры и станут началом картины о Викторе Цое. "Это будет своеобразный роуд-муви (фильм-путешествие): все его персонажи окажутся в автобусе, который везет гроб с телом Цоя из Юрмалы в Ленинград", - поделился планами режиссер.

Что же касается критики, то её Алексей Ефимович не боится - "желающих что-то запретить сейчас более чем достаточно". Однако фильму быть. И главных героев в нем, помимо самого Виктора Цоя, сыграют: Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник (ему досталась роль продюсера Юрия Айзеншписа), Марьяна Спивак. Рабочее название картины "47".