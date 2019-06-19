Паулина Андреева в платье с высоким разрезом затмила остальных гостей "Кинотавра"
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Возлюбленная Федора Бондарчука была признана модными критиками самой стильной звездой «Кинотавра 2019». Ежедневно она появлялась в ярких образах, а на закрытии и вовсе затмила присутствующих дам полупрозрачным платьем с высоким разрезом по ноге.
Этот вечерний наряд смотрелся на Паулине роскошно. Он полностью обнажал ее плечи и позволял актрисе продемонстрировать длинные стройные ноги. Игривое и яркое впечатление усиливала полупрозрачная черная ткань, расшитая серебристыми нитями.
Несмотря на такую открытость, наряд оказался достаточно целомудренным за счет плотного черного боди. Фотографий Паулины в сети в этот день оказалось больше, чем у остальных звезд церемонии.
Стилисты, изучавшие образы всех гостей фестиваля, отметили, что Андреева и в остальные дни выходила в смелых нарядах, подчеркивающих достоинства ее фигуры и соответствующих модным трендам. Дважды девушка примеряла комбинезоны и один раз надела платье в нежном романтическом стиле.
Строгие костюмы невероятно шли ее типажу, а вот платье из легкой ткани оказалось не таким эффектным, но все равно понравилось пользователям.
Не всегда девушка одевалась столь вычурно. Дважды она появилась на публике в модных сейчас шортах с завышенной талией. Если днем это была модель из денима, то для вечернего променада актриса подобрала одежду в мужской стилистике. Чтобы нивелировать характерный грубоватый вид вещей, она дополнила образ лодочками.
Модные эксперты сошлись во мнении, что на этом «Кинотавре» Андреева дебютировала во всех смыслах: как режиссер, и как модная светская львица.
Краткая информация о Паулине Андреевой
Имя: Паулина Андреева
Отчество: Олеговна
День рождения: 12.10.1988
Возраст: 30 лет
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 175 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
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Лучшие комментарии
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ВАВП ммпам 19.06.19 14:38Знать не знали про такую актрису, режиссера и кто там еще... сценариста что ли, пока не захомутала стареющего Бондарчука!
-
Роман 19.06.19 19:08Как актриса никакая. Внешность на любителя.
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Никольски 19.06.19 14:23А по фильмам что?????? Ради чего все собирались то ???
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Персикова 19.06.19 14:04Хороша ! не красавица , в классическом понимании , но чертовски хороша !))
-
Егор город Москва 19.06.19 20:21Лошадь ушастая. Ноги жилистые с набухшими венами, разве не видно ?
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мара тосно / 20.06.19 17:06"черная мамба".жаль Бондарчука-он на себя не похож,это совершенно не его половинка.их энергетики не совпадают и не дополняют друг друга....клинический случай в прямом смысле этой фразы
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Hopespb Санкт-петербург / 20.06.19 16:05Не думала, что Бондарчук настолько примитивен.
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Людмила / 20.06.19 15:25Как актриса никакая ничего не сделала в жизни пока не захомутала Бондарчука, который тоже в жизни из за славы родителей известен.
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Уго Москва / 20.06.19 13:44А уши-то уши!!!
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ева / 20.06.19 11:26Ну не нравится мне эта Паулина....
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Veta Малоярославец / 20.06.19 10:55Мне она нравится. Запомнила я её по ролям ещё до её знакомства с Бондарчуком. Судить о том, любовь там или выгода, не берусь, рядом не сидела. Но, если он позволяет девчонке водить себя за нос, значит он лох, а она молодец!
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Галина / 20.06.19 10:24не знаю , что в ней красивого , ноги кривые , груди нет , смыть макияж .,будет просто страшная , а Бондарчук рядом с ней кажитьсядедушкой, Смотреть смешно
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вова / 20.06.19 10:04страшилище
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Марина / 20.06.19 10:00А мне нравится! Лично я выбор Бондарчука одобряю!
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Мария Евграфова / 20.06.19 08:04Папика разводит на денежки знатно, талант от бога!
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Шерг / 19.06.19 22:02Молодец, что не кроит свою внешность. Актриса обычная, как многие сейчас. Из всей обычной массы людей также можно выделить посредственных учителей, врачей, инженеров, юристов и т.д. Звёзды в своих профессиях встречаются реже. Но вот одно не так популярно: изменила имя. С чем Екатерина жила в дисгармонии до Паулины?
-
Егор город Москва / 19.06.19 20:21Лошадь ушастая. Ноги жилистые с набухшими венами, разве не видно ?
-
Роман / 19.06.19 19:08Как актриса никакая. Внешность на любителя.
-
ВАВП ммпам / 19.06.19 14:38Знать не знали про такую актрису, режиссера и кто там еще... сценариста что ли, пока не захомутала стареющего Бондарчука!
-
Никольски / 19.06.19 14:23А по фильмам что?????? Ради чего все собирались то ???
-
Персикова / 19.06.19 14:04Хороша ! не красавица , в классическом понимании , но чертовски хороша !))
-
Colly / 19.06.19 12:52Симпатичная. Но как актриса она все равно мне не нравится. Интересно было бы посмотреть на ее режиссерскую работу.