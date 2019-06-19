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Паулина Андреева в платье с высоким разрезом затмила остальных гостей "Кинотавра"


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Возлюбленная Федора Бондарчука была признана модными критиками самой стильной звездой «Кинотавра 2019». Ежедневно она появлялась в ярких образах, а на закрытии и вовсе затмила присутствующих дам полупрозрачным платьем с высоким разрезом по ноге.

Этот вечерний наряд смотрелся на Паулине роскошно. Он полностью обнажал ее плечи и позволял актрисе продемонстрировать длинные стройные ноги. Игривое и яркое впечатление усиливала полупрозрачная черная ткань, расшитая серебристыми нитями.

Несмотря на такую открытость, наряд оказался достаточно целомудренным за счет плотного черного боди. Фотографий Паулины в сети в этот день оказалось больше, чем у остальных звезд церемонии.

Стилисты, изучавшие образы всех гостей фестиваля, отметили, что Андреева и в остальные дни выходила в смелых нарядах, подчеркивающих достоинства ее фигуры и соответствующих модным трендам. Дважды девушка примеряла комбинезоны и один раз надела платье в нежном романтическом стиле.

Строгие костюмы невероятно шли ее типажу, а вот платье из легкой ткани оказалось не таким эффектным, но все равно понравилось пользователям.

Не всегда девушка одевалась столь вычурно. Дважды она появилась на публике в модных сейчас шортах с завышенной талией. Если днем это была модель из денима, то для вечернего променада актриса подобрала одежду в мужской стилистике. Чтобы нивелировать характерный грубоватый вид вещей, она дополнила образ лодочками.

Модные эксперты сошлись во мнении, что на этом «Кинотавре» Андреева дебютировала во всех смыслах: как режиссер, и как модная светская львица.

Краткая информация о Паулине Андреевой

Имя: Паулина Андреева

Отчество: Олеговна

День рождения: 12.10.1988

Возраст: 30 лет

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 175 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: актриса

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81 Не нравится 45 Нравится 19.06.2019 Теги: Паулина Андреева

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