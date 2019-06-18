Писатель Ян Гальперин рассказал, что в 25 лет принц Гарри был увлечен актрисой Дженнифер Энистон

Американский писатель и журналист Ян Гальперин, автор книги "Бранджелина", выступил с сенсационным заявлением. Как человек, отлично знающий биографии членов королевской семьи, он решил рассказать об интересном факте из жизни принца Гарри. Оказывается, муж Меган Маркл когда-то всерьёз заглядывался на ее коллегу по цеху Дженнифер Энистон.

Конечно сейчас в это сложно поверить, ведь Гарри зарекомендовал себя прекрасным семьянином, любящим мужем и отцом. Однако, по утверждению Гальперина, в 2009 году 25-летний принц был всерьез увлечен другой американской актрисой - Дженнифер Энистон. Близким друзьям он даже ни раз заявлял, что готов сделать голливудскую диву своей принцессой.

В Джен герцога Сассекского восхищало буквально все: фигура, улыбка, манера подавать себя, талант. Он называл ее своей "любимой голливудской звездой". Гарри был явно влюблён, но долгое время не предпринимал каких-то решительных шагов. Апогеем его чувств стала откровенная фотосессия Дженнифер, когда она снялась для обложки известного журнала в одном галстуке. Снимки настолько восхитили принца, что он с помощью друзей решил выйти с актрисой на контакт. Добыв номер телефона Энистон, он стал засыпать ее романтическими сообщениями. Но, к его великому огорчению, Джен их игнорировала.

По мнению писателя, Дженнифер была прекрасно осведомлена, что английский принц ищет с ней встречи. И возможно, она ответила бы ему взаимностью, если бы не одно НО - огромная разница в возрасте, которая составляла 16 лет. Якобы именно эта цифра и заставила актрису холодно отнестись к притязаниям Гарри. А принц же, почувствовав, что здесь ему ничего не добиться, вскоре переключился на другие отношения.

В свою очередь, пока весь мир обсуждает несостоявшийся роман Дженнифер Энистон и принца Гарри, его супруга страдает от очередных нападок собственной единокровной сестры. Так, несколько дней назад Саманта Маркл выступила с утверждением, что Меган слишком изнежена и эгоистична, чтобы стать хорошей мамой. "Какая из нее мать с таким низким уровнем стрессоустойчивости? Сколько у них там комнат в их Frogmore Cottage? Я уверена, что все они заполнены нянями, а сама она ничего не делает".

Конечно, по традиции герцогиня Сассекская оскорбительные высказывания сестры проигнорировала. Однако неожиданно на ее защиту встала 19-летняя племянница Ноэль, дочь Саманты, заявившая, что на самом деле это Саманта является никудышной матерью, которая практически не занималась ее воспитанием. А Меган, по уверению девушки, является прекрасной мамой, что собственно подтверждают и инсайдеры, рассказывающие, что супруга принца Гарри пользуется услугами помощниц только днем. А ночью она с удовольствием встает к Арчи сама.