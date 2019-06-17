Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице

Ани Лорак, оформив развод с бывшим мужем, спустя определенное время решилась продемонстрировать общественности своего нового возлюбленного, разместив соответствующее фото в сети. После этого СМИ выяснили личность молодого человека, им оказался Егор Глеб, который был женат на украинской певице Tayanna.

Настоящее имя знаменитости Татьяна Решетняк, примечательно то, что как и Ани Лорак, она родом из Черновицкой области. Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани. В то время Решетняк находилась в начале своего творческого пути и была одной из участниц группы «Горячий шоколад». Впоследствии она дважды принимала участие в отборах на конкурс «Евровидение».

От брака с Егором у нее имеется сын Даниэль, которому исполнилось 6 лет. Официально оформленные отношения продлились около трех лет. Брак был разорван несколько лет назад, после этого Татьяна несколько раз давала интервью средствам массовой информации, в которых делилась некоторыми моментами семейной жизни.

Так, она заявляла, что причиной развода послужило поведение ее экс-супруга. Дело в том, что у них существовала определенная разница в возрасте. Из-за того, что Егор моложе, ему хотелось весьма бурно проводить время. Он периодически пропадал из дома и изменял жене с другими женщинами. Кроме того, Таня сообщила о том, что он несколько раз поднимал на нее руку.

В настоящий момент Решетняк решила поддерживать дружеские отношения с бывшим мужем, чтобы обеспечить его общение с ребенком. Егор регулярно навещает сына и дарит ему дорогие подарки.