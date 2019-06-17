Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице
31 71
Настоящее имя знаменитости Татьяна Решетняк, примечательно то, что как и Ани Лорак, она родом из Черновицкой области. Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани. В то время Решетняк находилась в начале своего творческого пути и была одной из участниц группы «Горячий шоколад». Впоследствии она дважды принимала участие в отборах на конкурс «Евровидение».
От брака с Егором у нее имеется сын Даниэль, которому исполнилось 6 лет. Официально оформленные отношения продлились около трех лет. Брак был разорван несколько лет назад, после этого Татьяна несколько раз давала интервью средствам массовой информации, в которых делилась некоторыми моментами семейной жизни.
Так, она заявляла, что причиной развода послужило поведение ее экс-супруга. Дело в том, что у них существовала определенная разница в возрасте. Из-за того, что Егор моложе, ему хотелось весьма бурно проводить время. Он периодически пропадал из дома и изменял жене с другими женщинами. Кроме того, Таня сообщила о том, что он несколько раз поднимал на нее руку.
В настоящий момент Решетняк решила поддерживать дружеские отношения с бывшим мужем, чтобы обеспечить его общение с ребенком. Егор регулярно навещает сына и дарит ему дорогие подарки.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978
Возраст: 40 лет
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о новом возлюбленном Ани Лорак? 4
-
mias / 18.06.19 01:36Bы будете удивлeны, но всем роccиянам начисляли компенсации и соцвыплаты каждый месяц послeдние 20 лет, но никто об этом не знал! Только недавно появился oфициaльный пoртал для проверки выплат и для ПОЛУЧЕНИЯ дeнeг, вот - sotsschet.club Я был в полном шоке, узнав что roсyдарство должно мне 132450 руб! Но прoйдя все инcтрyкции на caйте я полyчил свои деньги на карточку за пaру минут!
-
Саша / 17.06.19 16:08Существует распространенное мнение, что с одной женщиной мужчина может впадать в глубокую депрессию, а с другой, напротив, чувствовать себя окрыленным. И, как известно, каждый заслуживает на второй шанс, может он его и получил с Ани Лорак. Хотя это ни в коей мере не оправдывает его поступков
-
Настя / 17.06.19 16:06Предыдущие поступки могут многое рассказать о человеке. То, что он так вел себя с предыдущей женщиной, может проявиться и в новых отношениях. Хотя есть и такая точка зрения, что с каждой женщиной мужчина может проявлять себя по-разному, так что не исключено, что он изменился
-
Аврора Тель-авив это ужасно! Из одного лерьма в / 17.06.19 12:17Это ужасно. Из одного козла вышла и перешла к другому. Слов нет, мне жаль её. 6