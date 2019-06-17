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Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице


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Ани Лорак, оформив развод с бывшим мужем, спустя определенное время решилась продемонстрировать общественности своего нового возлюбленного, разместив соответствующее фото в сети. После этого СМИ выяснили личность молодого человека, им оказался Егор Глеб, который был женат на украинской певице Tayanna.

Настоящее имя знаменитости Татьяна Решетняк, примечательно то, что как и Ани Лорак, она родом из Черновицкой области. Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани. В то время Решетняк находилась в начале своего творческого пути и была одной из участниц группы «Горячий шоколад». Впоследствии она дважды принимала участие в отборах на конкурс «Евровидение».

От брака с Егором у нее имеется сын Даниэль, которому исполнилось 6 лет. Официально оформленные отношения продлились около трех лет. Брак был разорван несколько лет назад, после этого Татьяна несколько раз давала интервью средствам массовой информации, в которых делилась некоторыми моментами семейной жизни.

Так, она заявляла, что причиной развода послужило поведение ее экс-супруга. Дело в том, что у них существовала определенная разница в возрасте. Из-за того, что Егор моложе, ему хотелось весьма бурно проводить время. Он периодически пропадал из дома и изменял жене с другими женщинами. Кроме того, Таня сообщила о том, что он несколько раз поднимал на нее руку.

В настоящий момент Решетняк решила поддерживать дружеские отношения с бывшим мужем, чтобы обеспечить его общение с ребенком. Егор регулярно навещает сына и дарит ему дорогие подарки.

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978

Возраст: 40 лет

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

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71 Не нравится 31 Нравится 17.06.2019 Теги: ани лорак

А что вы думаете о новом возлюбленном Ани Лорак? 4  

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  • mias / 18.06.19 01:36
    -
    0
    +
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  • Саша / 17.06.19 16:08
    -
    -5
    +
    Существует распространенное мнение, что с одной женщиной мужчина может впадать в глубокую депрессию, а с другой, напротив, чувствовать себя окрыленным. И, как известно, каждый заслуживает на второй шанс, может он его и получил с Ани Лорак. Хотя это ни в коей мере не оправдывает его поступков
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  • Настя / 17.06.19 16:06
    -
    6
    +
    Предыдущие поступки могут многое рассказать о человеке. То, что он так вел себя с предыдущей женщиной, может проявиться и в новых отношениях. Хотя есть и такая точка зрения, что с каждой женщиной мужчина может проявлять себя по-разному, так что не исключено, что он изменился
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  • Аврора Тель-авив это ужасно! Из одного лерьма в / 17.06.19 12:17
    -
    16
    +
    Это ужасно. Из одного козла вышла и перешла к другому. Слов нет, мне жаль её. 6
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