Пользователи осудили Малышеву за высказывания о больных детях в передаче "Жить здорово"
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На днях зрители «Первого канала» могли увидеть новый выпуск телепередачи «Жить здорово». Темой программы стал аутизм. В ходе общения с гостями студии и специалистами Елена Малышева неоднократно употребляла в отношении больных детей термины «идиоты» и «кретины».
По окончании передачи интернет взорвался гневными репликами со стороны пользователей. Зрители посчитали, что подобные резкие слова в отношении малышей, которые родились с определенными отклонениями, неуместны. Негодующие люди убеждены, что подобные реплики демонстрируют нетерпимость женщины ко всем людям, страдающим аутизмом и прочими подобными расстройствами.
В числе негодующих оказалась и Ксения Собчак, которая ранее также позволяла себе резкие суждения в адрес детей. Телеведущая отметила, что со стороны Малышевой употребление подобных слов было слишком жестоким. Ксения выразила сомнение в том, что теледоктор находится в своём уме.
Комментариев оказалось настолько много, что Елене пришлось ответить всем недовольным. Малышева пояснила: «кретинизм» и «идиотия» – это слова вовсе не оскорбительного характера, как это восприняли зрители. Это вполне конкретные медицинские термины, которыми обозначается степень умственной неполноценности человека.
Образовавшаяся негативная ассоциативная цепочка в голове пользователей – дань времени и подмены понятий. Произнося эти слова, она никакого негативного смысла в них не вкладывала, и оскорблять детей не собиралась.
Краткая информация о Елене Малышевой
Имя: Елена Малышева
Отчество: Васильевна
День рождения: 13.03.1961
Возраст: 58 лет
Место рождения: г. Кемерово
Рост: 168 см
Вес: 63 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущая
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А на чьей стороне в этом конфликте вы? 2
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Lina / 15.06.19 08:56По-моему Малышева уже с ума выживает. Это вообще очень странная передача. То яички в ней танцуют, то матка голосит, теперь детей обзывают. Может, пусть термины терминами на бумаге будут, а с экрана можно как-то и помягче выразиться.
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Ляшенко / 14.06.19 14:52Бред, это действительно медицинские термины. Как еще их нужно было называть? Передача про здоровье, про медицину. Люди ненормальные какие-то. Высказывания Собчак о детях – вот это да. Это был верх кретинизма.