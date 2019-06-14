На днях зрители «Первого канала» могли увидеть новый выпуск телепередачи «Жить здорово». Темой программы стал аутизм. В ходе общения с гостями студии и специалистами Елена Малышева неоднократно употребляла в отношении больных детей термины «идиоты» и «кретины».

По окончании передачи интернет взорвался гневными репликами со стороны пользователей. Зрители посчитали, что подобные резкие слова в отношении малышей, которые родились с определенными отклонениями, неуместны. Негодующие люди убеждены, что подобные реплики демонстрируют нетерпимость женщины ко всем людям, страдающим аутизмом и прочими подобными расстройствами.

В числе негодующих оказалась и Ксения Собчак, которая ранее также позволяла себе резкие суждения в адрес детей. Телеведущая отметила, что со стороны Малышевой употребление подобных слов было слишком жестоким. Ксения выразила сомнение в том, что теледоктор находится в своём уме.

Комментариев оказалось настолько много, что Елене пришлось ответить всем недовольным. Малышева пояснила: «кретинизм» и «идиотия» – это слова вовсе не оскорбительного характера, как это восприняли зрители. Это вполне конкретные медицинские термины, которыми обозначается степень умственной неполноценности человека.

Образовавшаяся негативная ассоциативная цепочка в голове пользователей – дань времени и подмены понятий. Произнося эти слова, она никакого негативного смысла в них не вкладывала, и оскорблять детей не собиралась.