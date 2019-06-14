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Пользователи осудили Малышеву за высказывания о больных детях в передаче "Жить здорово"


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На днях зрители «Первого канала» могли увидеть новый выпуск телепередачи «Жить здорово». Темой программы стал аутизм. В ходе общения с гостями студии и специалистами Елена Малышева неоднократно употребляла в отношении больных детей термины «идиоты» и «кретины».

По окончании передачи интернет взорвался гневными репликами со стороны пользователей. Зрители посчитали, что подобные резкие слова в отношении малышей, которые родились с определенными отклонениями, неуместны. Негодующие люди убеждены, что подобные реплики демонстрируют нетерпимость женщины ко всем людям, страдающим аутизмом и прочими подобными расстройствами.

В числе негодующих оказалась и Ксения Собчак, которая ранее также позволяла себе резкие суждения в адрес детей. Телеведущая отметила, что со стороны Малышевой употребление подобных слов было слишком жестоким. Ксения выразила сомнение в том, что теледоктор находится в своём уме.

Комментариев оказалось настолько много, что Елене пришлось ответить всем недовольным. Малышева пояснила: «кретинизм» и «идиотия» – это слова вовсе не оскорбительного характера, как это восприняли зрители. Это вполне конкретные медицинские термины, которыми обозначается степень умственной неполноценности человека.

Образовавшаяся негативная ассоциативная цепочка в голове пользователей – дань времени и подмены понятий. Произнося эти слова, она никакого негативного смысла в них не вкладывала, и оскорблять детей не собиралась.

Краткая информация о Елене Малышевой

Имя: Елена Малышева

Отчество: Васильевна

День рождения: 13.03.1961

Возраст: 58 лет

Место рождения: г. Кемерово

Рост: 168 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 14.06.2019 Теги: Елена Малышева

А на чьей стороне в этом конфликте вы? 2  

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  • Lina / 15.06.19 08:56
    -
    0
    +
    По-моему Малышева уже с ума выживает. Это вообще очень странная передача. То яички в ней танцуют, то матка голосит, теперь детей обзывают. Может, пусть термины терминами на бумаге будут, а с экрана можно как-то и помягче выразиться.
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  • Ляшенко / 14.06.19 14:52
    -
    1
    +
    Бред, это действительно медицинские термины. Как еще их нужно было называть? Передача про здоровье, про медицину. Люди ненормальные какие-то. Высказывания Собчак о детях – вот это да. Это был верх кретинизма.
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