Седокова рассказала о своих финансовых проблемах
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Анна Седокова рассказала журналистам, что, несмотря на всю свою внешнюю успешность, испытывает серьезные финансовые трудности. Иногда дело доходит до того, что ей не на что заправить машину премиального класса.
Анна поясняет, что статьи ее расходов множатся и растут. Сейчас она полностью содержит двоих детей и оплачивает съемное жилье в российской столице. Кроме этого ей приходится вкладывать деньги в съемку клипов и раскрутку собственного бренда одежды, а также платить пиарщикам и работникам небольшого предприятия.
Приличные суммы Анна тратит на одежду и качественные аксессуары от известных брендов. Последнее, по заверению Анны, необходимость. В мире, где она вращается, людей встречают по одежке. Прийти на встречу с дешевой сумкой в руках она не может.
Материальное положение певицы усугубляется ипотечным кредитом и начатым в новой квартире ремонтом.
По словам Седоковй, нести такую большую ответственность за себя, детей и работников ей очень сложно. Она учится планировать свои расходы, но всё равно периодически оказывается на мели.
Женщина признается, что иногда ей удаётся откладывать приличные суммы, но их приходится списывать со счетов в момент выдачи зарплаты сотрудникам или ради съемок нового клипа. Анна поясняет, что видеоролики сейчас стоят недешево. На съемку одного клипа уходит порядка 20 – 30 тысяч долларов. Если хочется оставаться на волне популярности – тратить меньше не выйдет.
Кроме этого певица переживает, что стала реже видеться с дочерью Моникой. По решению суда девочка осталась с родным отцом в Лос-Анджелесе. Находиться там все время или часто наведываться в гости певица не может. Жизнь в США стоит очень дорого.
Когда у меня спрашивают, как я отношусь к хейтерам, этот вопрос ставит меня в тупик. За 15 лет я научилась справляться и не замечать их. Но для нового канала Cosmo @cosmopolitan_russia я сделала исключение и ответила на все вопросы хейтеров. Проходите по ссылке у меня в сторис 👆🏼, подписывайтесь на канал Cosmo и вы сами все увидите и услышите. ____ «Не принимай никакой негатив. Пока ты его не примешь, он принадлежит тому, кто его принес» Будда.
Рассказывая о своих финансовых перипетиях журналистам, артистка проговорилась, что у неё есть ещё одна небольшая квартира в Киеве. Жильё она купила также в кредит. Правда, тогда Анне был всего 21 год. На данный момент жить в ней Седокова не планирует.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
Фотографии
Фотографии
А вы сочувствуете Седоковой? 5
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Гала / 14.06.19 12:57все миллионеры считают копейку каждую, и ниче, живут, а тут конечно, брендовая одежда. сумки, дорогущие машины, ой как тяжело жить простой миллионерше у нас в России. А как живут другие и , может и жалуются, но живут, а тут.... бедняжка.... тяжела- ты жизнь московская....
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So-so / 13.06.19 15:09Нет. У меня даже на первый взнос по ипотеке денег нет. Ниче живу как-то, не ною.
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Молочная Аннушка / 13.06.19 14:36На то, что она транжира, мать Чернявского в «Холостяке» жаловалась. Так что, либо Анна – работай и не ной, либо ищи нового мужика. Она же сейчас алименты только на сына получает. Как тут проживешь?
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Упс / 13.06.19 13:20Знаем таких. Понаберут айфонов в кредит и позвонить не могут. Так и она с сумкой луи виттон катаюсь, а денег на бенз нет. Л – логика!