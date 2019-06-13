Седокова рассказала о своих финансовых проблемах

Анна Седокова рассказала журналистам, что, несмотря на всю свою внешнюю успешность, испытывает серьезные финансовые трудности. Иногда дело доходит до того, что ей не на что заправить машину премиального класса.

Анна поясняет, что статьи ее расходов множатся и растут. Сейчас она полностью содержит двоих детей и оплачивает съемное жилье в российской столице. Кроме этого ей приходится вкладывать деньги в съемку клипов и раскрутку собственного бренда одежды, а также платить пиарщикам и работникам небольшого предприятия.

Приличные суммы Анна тратит на одежду и качественные аксессуары от известных брендов. Последнее, по заверению Анны, необходимость. В мире, где она вращается, людей встречают по одежке. Прийти на встречу с дешевой сумкой в руках она не может.

Материальное положение певицы усугубляется ипотечным кредитом и начатым в новой квартире ремонтом.

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По словам Седоковй, нести такую большую ответственность за себя, детей и работников ей очень сложно. Она учится планировать свои расходы, но всё равно периодически оказывается на мели.

Женщина признается, что иногда ей удаётся откладывать приличные суммы, но их приходится списывать со счетов в момент выдачи зарплаты сотрудникам или ради съемок нового клипа. Анна поясняет, что видеоролики сейчас стоят недешево. На съемку одного клипа уходит порядка 20 – 30 тысяч долларов. Если хочется оставаться на волне популярности – тратить меньше не выйдет.

Кроме этого певица переживает, что стала реже видеться с дочерью Моникой. По решению суда девочка осталась с родным отцом в Лос-Анджелесе. Находиться там все время или часто наведываться в гости певица не может. Жизнь в США стоит очень дорого.

Рассказывая о своих финансовых перипетиях журналистам, артистка проговорилась, что у неё есть ещё одна небольшая квартира в Киеве. Жильё она купила также в кредит. Правда, тогда Анне был всего 21 год. На данный момент жить в ней Седокова не планирует.