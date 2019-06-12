Спирс заявила, что папарацци специально добавляют ей объемы на фото

Уже около месяца Бритни Спирс находится вне стен психиатрической клиники. Сразу после выписки она вновь воссоединилась с женихом Сэмом Асгари. Сейчас артистка проводит с ним всё своё свободное время. Пара наслаждается пляжным отдыхом и прогулками на яхте. Фотографиями совместного досуга певица охотно делится с подписчиками.

На снимках в собственной ленте Спирс выглядит стройной и подтянутой. Кадры, сделанные пристально наблюдающими за парой папарацци, говорят об обратном. На фотографиях журналистов знаменитость не позирует на камеру. При этом очевидно, что женщина поправилась и тело её не такое упругое, как хотелось бы самой Бритни.

Разницу между своими и чужими фотографиями заметила и певица. Реакция звезды была неожиданной. Она заявила, что на самом деле в жизни выглядит так, как демонстрирует у себя в ленте, а лишние объемы папарацци намеренно добавляют ей с помощью фоторедакторов.

Артистка уверена, что фотографии знаменитостей в неприглядном виде продаются намного дороже и пользуются большим спросом у изданий, чем их реальные стройные фигуры.

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Пользователи мнение певицы не разделяют. На кадрах папарацци она выглядит естественно и следов применения программ для ретуши они не замечают.

Интересно, что и с разрушительной критикой на Бритни поклонники также не набрасываются. Они убеждены – наличие небольшого лишнего веса Бритни не портит. Она всё равно выглядит хорошо, особенно в свете её проблем со здоровьем.