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Спирс заявила, что папарацци специально добавляют ей объемы на фото


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Уже около месяца Бритни Спирс находится вне стен психиатрической клиники. Сразу после выписки она вновь воссоединилась с женихом Сэмом Асгари. Сейчас артистка проводит с ним всё своё свободное время. Пара наслаждается пляжным отдыхом и прогулками на яхте. Фотографиями совместного досуга певица охотно делится с подписчиками.

На снимках в собственной ленте Спирс выглядит стройной и подтянутой. Кадры, сделанные пристально наблюдающими за парой папарацци, говорят об обратном. На фотографиях журналистов знаменитость не позирует на камеру. При этом очевидно, что женщина поправилась и тело её не такое упругое, как хотелось бы самой Бритни.

Разницу между своими и чужими фотографиями заметила и певица. Реакция звезды была неожиданной. Она заявила, что на самом деле в жизни выглядит так, как демонстрирует у себя в ленте, а лишние объемы папарацци намеренно добавляют ей с помощью фоторедакторов.

Артистка уверена, что фотографии знаменитостей в неприглядном виде продаются намного дороже и пользуются большим спросом у изданий, чем их реальные стройные фигуры.

Пользователи мнение певицы не разделяют. На кадрах папарацци она выглядит естественно и следов применения программ для ретуши они не замечают.

Интересно, что и с разрушительной критикой на Бритни поклонники также не набрасываются. Они убеждены – наличие небольшого лишнего веса Бритни не портит. Она всё равно выглядит хорошо, особенно в свете её проблем со здоровьем.

Краткая информация о Бритни Спирс

Имя: Бритни Спирс

День рождения: 02.12.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Маккомб, США

Рост: 163 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 12.06.2019 Теги: Бритни Спирс

А вы согласны с мнением Спирс, что папарацци ретушируют её снимки с целью продать подороже? 2  

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  • Бритни / 12.06.19 13:16
    -
    2
    +
    Да, плевать на папараци. У неё мужик красавец статный в постели и в доме. И деньги. Папаша задрал уже. Именно ее родные и расшатали ей всю психику ещё в детстве.
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  • Машуля / 12.06.19 09:34
    -
    2
    +
    На фоне такой горы точеных мышц любая закомплексует. Она как типичная женщина своё недовольство на других выплескивает. Не скажет же ему: слишком ты для меня хорош и отец был прав.
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