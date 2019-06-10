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После развода с Цекало родная сестра Брежневой стала выглядеть лучше


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Александр Цекало состоял в браке с Викторией Галушко на протяжении 10 лет. За это время пара успела родить двоих детей: дочку и сына. Внешне супружеская чета долгое время производила приятное впечатление, но оказалось, что в семье всё не так гладко.

О разладе стало понятно, когда в сети появились фотографии Александра в обществе эффектной незнакомки восточной наружности. В течение нескольких месяцев даму считали любовницей продюсера.

Позже он сам пояснил, что это его новая любовь, а с Викторией он не живет уже около года. Больше никаких комментариев Цекало не давал, молчала и его бывшая супруга. Вместо неё с прессой пообщалась родная сестра женщины – Вера Брежнева.

Артистка рассказала, что развод дался Вике нелегко, тем не менее, сохранить с бывшим мужем нормальные отношения ей удалось. Детям он помогает и видится с ними.

Тем временем пользователи в сети, сравнивая длинноногую Дарину с Викторией, отмечали, что последняя явно проигрывает новой возлюбленной 58-летнего продюсера.

Уже устоявшееся мнение пользователей пошатнулось на днях, когда в своём инстаграме Вера опубликовала семейное фото. На снимке женщина запечатлена вместе с сёстрами и мамой. Выяснилось, что Виктория Галушко находится в Италии и выглядит более чем прекрасно.

В комментариях на странице Веры многие подписчики писали, что Вике развод явно пошёл на пользу. Она похорошела и стала выглядеть ярко, эффектно и очень элегантно.

Краткая информация об Александре Цекало

Имя: Александр Цекало

Отчество: Евгеньевич

День рождения: 22.03.1961

Возраст: 58 лет

Место рождения: г. Киев, Украина

Рост: 163 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущий, продюсер, певец

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49 Не нравится 18 Нравится 10.06.2019 Теги: Александр Цекало

А вам нравится, как сейчас выглядит Вика? 5  

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