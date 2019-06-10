После развода с Цекало родная сестра Брежневой стала выглядеть лучше
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Александр Цекало состоял в браке с Викторией Галушко на протяжении 10 лет. За это время пара успела родить двоих детей: дочку и сына. Внешне супружеская чета долгое время производила приятное впечатление, но оказалось, что в семье всё не так гладко.
О разладе стало понятно, когда в сети появились фотографии Александра в обществе эффектной незнакомки восточной наружности. В течение нескольких месяцев даму считали любовницей продюсера.
Позже он сам пояснил, что это его новая любовь, а с Викторией он не живет уже около года. Больше никаких комментариев Цекало не давал, молчала и его бывшая супруга. Вместо неё с прессой пообщалась родная сестра женщины – Вера Брежнева.
Артистка рассказала, что развод дался Вике нелегко, тем не менее, сохранить с бывшим мужем нормальные отношения ей удалось. Детям он помогает и видится с ними.
Тем временем пользователи в сети, сравнивая длинноногую Дарину с Викторией, отмечали, что последняя явно проигрывает новой возлюбленной 58-летнего продюсера.
Уже устоявшееся мнение пользователей пошатнулось на днях, когда в своём инстаграме Вера опубликовала семейное фото. На снимке женщина запечатлена вместе с сёстрами и мамой. Выяснилось, что Виктория Галушко находится в Италии и выглядит более чем прекрасно.
В комментариях на странице Веры многие подписчики писали, что Вике развод явно пошёл на пользу. Она похорошела и стала выглядеть ярко, эффектно и очень элегантно.
Краткая информация об Александре Цекало
Имя: Александр Цекало
Отчество: Евгеньевич
День рождения: 22.03.1961
Возраст: 58 лет
Место рождения: г. Киев, Украина
Рост: 163 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущий, продюсер, певец
Фотографии
Фотографии
А вам нравится, как сейчас выглядит Вика? 5
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Ника Москва / 10.06.19 23:40А вы там были ,все видели))) сидите дальше на диване и "га-га-га"!!)
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MadamN СПб / 10.06.19 16:12А по мне так Александр очень симпатичен, да и интеллектом не обделен в отличии от своей бывшей Галушки. Ушлая девушка. В ней какая-то примитивность. Думаю, что не он, а она была инициатором их отношений, для нее он - кошелек. Она обыкновенная приспособленка, был бы он беден,в его сторону даже бы не взглянули. Вера да, красавица, хотя гены скрыть сложно.
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Алина / 10.06.19 13:39Цекало такой мерзкий. Как с ним еще девки спят..буэээ
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Алана / 10.06.19 12:16Да она и до этого была хорошенькой. Сейчас просто лоск появился. Но сравнивать ее и Дарину я бы не стала. Они полностью противоположные по типажу и обе по-своему прекрасны. Просто художница эта своим сексапилом прямо в лоб бьет.