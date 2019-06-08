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Пугачева удивила образом с короткими шортами


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Зрители и преданные поклонники Аллы Борисовны большую часть ее творческой карьеры наблюдали на сцене один и тот же образ: платье-балахон длины мини. Ноги Примадонна любила показывать всегда. С возрастом это стремление у артистки никуда не ушло. Она по-прежнему любит короткие вещи. Правда, небольшие изменения ее своеобразный стиль все же претерпел.

Темные цвета одежды Пугачева с удовольствием сменила на светлые, пастельные оттенки. Так, на встречу с Арманом Давлетьяровым, возглавляющим МУЗ-ТВ, Алла приехала в светло-голубом джемпере и белых шортах. Объемный верх кокетливо обнажал одно плечо. Тонкий летний пуловер артистка предпочла заправить за пояс коротких шорт с модной сейчас высокой талией. Последние позволяли полностью рассмотреть ноги артистки.

Свой необычный и дерзкий для 70 лет образ Примадонна дополнила сумкой через плечо бежевого тона и белыми сапогами на широком устойчивом каблуке. Интересным акцентом образа стали очки в круглой оправе.

В ресторан на Рублевке Примадонна прибыла в отличном настроении. Она громко шутила, улыбалась и не отказала в снимке поклонникам.

Встреча состоялась всего пару недель назад. Сама Алла ее не афишировала, а вот снимки с поклонниками понравились пользователям и стали предметом бурного обсуждения.

Большинство отмечало, что Пугачева – молодец, поскольку остается жизнерадостной и позволяет себе не обращать внимания на возраст, одеваясь так, как считает нужным. Другие же, при всем уважении к артистке отмечали, что надень она вместо шорт брюки, смотрелась бы намного эффектнее и элегантнее.

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949

Возраст: 70 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

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22 Не нравится 9 Нравится 08.06.2019 Теги: Алла Пугачева

Как вы считаете, Алле хорошо в таком образе? 2  

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  • Марина Дрюон / 09.06.19 09:16
    -
    1
    +
    Как то в моей семье не принято разглядывать ноги женщины , которая по возрасту мне годится в бабушки. На видео видно, что она ели ели ходит...И разговаривает треснутым хриплым голосом с трудом. Когда я ее вижу- желание подать стул и набросить на старческие плечики теплую шаль, а не ноги разглядывать. Фу!
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  • Роза / 08.06.19 18:52
    -
    5
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    Насчет длины шорт согласна, а вот смена на черного на светлые цвета – действительно радует. Именно это, а вовсе не длина ее молодит.
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