Пугачева удивила образом с короткими шортами

Зрители и преданные поклонники Аллы Борисовны большую часть ее творческой карьеры наблюдали на сцене один и тот же образ: платье-балахон длины мини. Ноги Примадонна любила показывать всегда. С возрастом это стремление у артистки никуда не ушло. Она по-прежнему любит короткие вещи. Правда, небольшие изменения ее своеобразный стиль все же претерпел.

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Темные цвета одежды Пугачева с удовольствием сменила на светлые, пастельные оттенки. Так, на встречу с Арманом Давлетьяровым, возглавляющим МУЗ-ТВ, Алла приехала в светло-голубом джемпере и белых шортах. Объемный верх кокетливо обнажал одно плечо. Тонкий летний пуловер артистка предпочла заправить за пояс коротких шорт с модной сейчас высокой талией. Последние позволяли полностью рассмотреть ноги артистки.

Свой необычный и дерзкий для 70 лет образ Примадонна дополнила сумкой через плечо бежевого тона и белыми сапогами на широком устойчивом каблуке. Интересным акцентом образа стали очки в круглой оправе.

В ресторан на Рублевке Примадонна прибыла в отличном настроении. Она громко шутила, улыбалась и не отказала в снимке поклонникам.

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Встреча состоялась всего пару недель назад. Сама Алла ее не афишировала, а вот снимки с поклонниками понравились пользователям и стали предметом бурного обсуждения.

Большинство отмечало, что Пугачева – молодец, поскольку остается жизнерадостной и позволяет себе не обращать внимания на возраст, одеваясь так, как считает нужным. Другие же, при всем уважении к артистке отмечали, что надень она вместо шорт брюки, смотрелась бы намного эффектнее и элегантнее.