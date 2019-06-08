Пугачева удивила образом с короткими шортами
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Зрители и преданные поклонники Аллы Борисовны большую часть ее творческой карьеры наблюдали на сцене один и тот же образ: платье-балахон длины мини. Ноги Примадонна любила показывать всегда. С возрастом это стремление у артистки никуда не ушло. Она по-прежнему любит короткие вещи. Правда, небольшие изменения ее своеобразный стиль все же претерпел.
Темные цвета одежды Пугачева с удовольствием сменила на светлые, пастельные оттенки. Так, на встречу с Арманом Давлетьяровым, возглавляющим МУЗ-ТВ, Алла приехала в светло-голубом джемпере и белых шортах. Объемный верх кокетливо обнажал одно плечо. Тонкий летний пуловер артистка предпочла заправить за пояс коротких шорт с модной сейчас высокой талией. Последние позволяли полностью рассмотреть ноги артистки.
Свой необычный и дерзкий для 70 лет образ Примадонна дополнила сумкой через плечо бежевого тона и белыми сапогами на широком устойчивом каблуке. Интересным акцентом образа стали очки в круглой оправе.
В ресторан на Рублевке Примадонна прибыла в отличном настроении. Она громко шутила, улыбалась и не отказала в снимке поклонникам.
Встреча состоялась всего пару недель назад. Сама Алла ее не афишировала, а вот снимки с поклонниками понравились пользователям и стали предметом бурного обсуждения.
Большинство отмечало, что Пугачева – молодец, поскольку остается жизнерадостной и позволяет себе не обращать внимания на возраст, одеваясь так, как считает нужным. Другие же, при всем уважении к артистке отмечали, что надень она вместо шорт брюки, смотрелась бы намного эффектнее и элегантнее.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949
Возраст: 70 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
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Марина Дрюон / 09.06.19 09:16Как то в моей семье не принято разглядывать ноги женщины , которая по возрасту мне годится в бабушки. На видео видно, что она ели ели ходит...И разговаривает треснутым хриплым голосом с трудом. Когда я ее вижу- желание подать стул и набросить на старческие плечики теплую шаль, а не ноги разглядывать. Фу!
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Роза / 08.06.19 18:52Насчет длины шорт согласна, а вот смена на черного на светлые цвета – действительно радует. Именно это, а вовсе не длина ее молодит.