Дмитрий Шепелев рассказал, как выбирает школу для своего сына Платона

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону исполнилось 6 лет, так что мальчик совсем скоро пойдёт в школу. Понимая это, его отец решил начать поиски подходящего учебного заведения для наследника. А с чем он столкнулся, телеведущий рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Для своих подписчиков Дмитрий записал видео, в котором поделился впечатлениями от посещения дней открытых дверей в школах Москвы. Мужчина отнесся к этому вопросу серьезно, чтобы в итоге выбрать для Платона самую лучшую. Так, в одной из них он познакомился с учительницей начальных классов, которой, как подсчитал Дмитрий, уже минимум 75 лет. Но несмотря на то, что этот педагог явно окажется очень опытной, Шепелева ее подход к делу совершенно не устроил.

В первую очередь преподавательница начала жаловаться Дмитрию на современные нравы, мол раньше учителей, классы и учебные заведения никто не выбирал. "А сейчас родители ходят, и в рот учителю заглядывают". Тут-то телеведущий и опешил, так как понял, что в сентябре этой уже немолодой женщине вновь дадут первоклашек, которым она будет преподавать по принципу "выучить с 9 по 13-ую страницу", "а вот в наше время" и прочее. И в таком отношении к работе Шепелев не увидел любви к детям и желания дать им полезные знания. "Все это жестокая система, в которой до ребёнка никому нет никакого дела", - заявил мужчина. Конечно, Дмитрий признал, что в нашей стране так учились и учатся абсолютно все, но для Платона ему хочется чего-то лучшего. "Я не хочу, чтобы сына в школе "ломали", - заявил знаменитый отец.

Заметим, что для Дмитрия Шепелева это уже не первый опыт поиска хорошего учебного заведения. Некоторое время назад он также скрупулезно выбирал спортивную школу, куда теперь ходит шестилетний Платон. Известно, что мальчик хочет сделать такую же успешную карьеру, как знаменитый футболист Месси.