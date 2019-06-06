Станислав Садальский в Инстаграм озвучил свою версию отравления Бари Алибасова
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Весь отечественный шоу-бизнес вчера всколыхнула новость об отравлении Бари Каримовича Алибасова. Знаменитости и самые обычные люди желают музыканту скорейшего выздоровления и требуют разобраться в этой странной истории. В кулуарах даже начали распространяться слухи, что семейство Шукшиных может быть причастно к случившемуся. Озвучил эту версию и артист Станислав Садальский.
В своем микро-блоге Станислав Юрьевич написал трогательные слова, посвященные Бари Алибасову. Актер выразил сожаление, что с ним произошла такая беда, и пожелал продюсеру как можно скорее поправляться. А следом Садальский заявил, что не удивится, если вдруг выяснится причастность к происшествию родственников Лидии Федосеевой-Шукшиной. Например, Анны, старшей дочери Марии, и Фреи Зильбер - бывшей девушки Макара Касаткина, которая родила ему ребенка. "Такие спиногрызы сами не могут заработать", - возмутился артист, уверенный в том, что семейство ни раз посягало на деньги Лидии Николаевны.
И надо заметить, что большинство подписчиков Станислава в Инстаграм с ним согласились. "Жил себе богатый красивый мужчина, и вдруг связался с семейкой Шукшиных", "Пусть борется, он - сможет. А насчет "спиногрызов" - очень может быть. Неприятные молодые люди, которые ни перед чем не остановятся. Посмотрела передачу с их выступления, противно стало", - писали неравнодушные фолловеры. Более того, согласился с предположением Садальского и известный "звездный" адвокат Сергей Жорин.
💣Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей . Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку..., что бы им пусто было . Выздоравливай друг, хоть и бывший😍 мы ещё повоюем 😜 #садальский #алибасов #шукшина #нана #житьздорово #здоровожить #будьздоров
Что же касается Лидии Николаевны, то после известия о случившемся ей самой потребовалась медицинская помощь. Об этом в интервью изданию "Teleprogramma.pro" рассказала близкая подруга Бари Каримовича Марият Мухина. Женщина сообщила, что когда продюсер занимался прочисткой труб в душевой кабине, Лидии не было дома. А всегда любивший лимонад Бари решил в ее отсутствие "хлебнуть газировки" и перепутал стоявшие рядом бутылки. До того, как ему стало совсем плохо, он успел позвонить помощнику, который и вызвал скорую помощь. Сейчас же Лидия Николаевна постоянно дежурит у постели супруга, и ни на минуту его не оставляет.
А вот другой продюсер Андрей Разин, напротив, решил за семью Шукшиных заступиться. В интервью газете "Аргументы недели" он заявил, что "в шоке от случившегося", но уверен, что это несчастный случай. Отдельно Андрей Александрович подчеркнул, что не поддерживает версию Садальского об умышленном отравлении, и тем более о причастности к нему родственников Лидии Николаевны. "Я хорошо знаю семью Шукшиных. Не могли они на такое пойти", - уверен Разин.
Краткая информация о Станиславе Садальском
Имя: Станислав Садальский
Отчество: Юрьевич
День рождения: 08.08.1951
Возраст: 67 лет
Место рождения: д. Чкаловское, Чувашская АССР
Рост: 190 см
Вес: 110 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер, радиоведущий
Фотографии
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А вы разделяете мнение Станислава Садальского? 3
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Kuka / 06.06.19 21:04Писал Садальский про Анну и Фрею с иронией. Но здравое звено в его рассуждениях есть - Шукшины-младшие (дети Марии и Ольги) до денег все жадные.
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Женя / 06.06.19 18:01Вот так история (( Бари Каримович, поправляйтесь. И бегите от Шукшиных со всех ног. Какие-то они несуразные. Постоянно все вокруг них не так. И между собой переругались, и люди их не любят, и на деньги ваши они обязательно захотят лапу наложить.
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Светлана Самара / 06.06.19 13:06Да ну бросьте вы... Я не фанатка семейства Шукшиных, но даже для них это слишком. Явно же трагическая случайность. Там глотка этого "Крота" достаточно, чтобы прожечь пищевод и желудок.