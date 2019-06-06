Станислав Садальский в Инстаграм озвучил свою версию отравления Бари Алибасова

Весь отечественный шоу-бизнес вчера всколыхнула новость об отравлении Бари Каримовича Алибасова. Знаменитости и самые обычные люди желают музыканту скорейшего выздоровления и требуют разобраться в этой странной истории. В кулуарах даже начали распространяться слухи, что семейство Шукшиных может быть причастно к случившемуся. Озвучил эту версию и артист Станислав Садальский.

В своем микро-блоге Станислав Юрьевич написал трогательные слова, посвященные Бари Алибасову. Актер выразил сожаление, что с ним произошла такая беда, и пожелал продюсеру как можно скорее поправляться. А следом Садальский заявил, что не удивится, если вдруг выяснится причастность к происшествию родственников Лидии Федосеевой-Шукшиной. Например, Анны, старшей дочери Марии, и Фреи Зильбер - бывшей девушки Макара Касаткина, которая родила ему ребенка. "Такие спиногрызы сами не могут заработать", - возмутился артист, уверенный в том, что семейство ни раз посягало на деньги Лидии Николаевны.

И надо заметить, что большинство подписчиков Станислава в Инстаграм с ним согласились. "Жил себе богатый красивый мужчина, и вдруг связался с семейкой Шукшиных", "Пусть борется, он - сможет. А насчет "спиногрызов" - очень может быть. Неприятные молодые люди, которые ни перед чем не остановятся. Посмотрела передачу с их выступления, противно стало", - писали неравнодушные фолловеры. Более того, согласился с предположением Садальского и известный "звездный" адвокат Сергей Жорин.

Что же касается Лидии Николаевны, то после известия о случившемся ей самой потребовалась медицинская помощь. Об этом в интервью изданию "Teleprogramma.pro" рассказала близкая подруга Бари Каримовича Марият Мухина. Женщина сообщила, что когда продюсер занимался прочисткой труб в душевой кабине, Лидии не было дома. А всегда любивший лимонад Бари решил в ее отсутствие "хлебнуть газировки" и перепутал стоявшие рядом бутылки. До того, как ему стало совсем плохо, он успел позвонить помощнику, который и вызвал скорую помощь. Сейчас же Лидия Николаевна постоянно дежурит у постели супруга, и ни на минуту его не оставляет.

А вот другой продюсер Андрей Разин, напротив, решил за семью Шукшиных заступиться. В интервью газете "Аргументы недели" он заявил, что "в шоке от случившегося", но уверен, что это несчастный случай. Отдельно Андрей Александрович подчеркнул, что не поддерживает версию Садальского об умышленном отравлении, и тем более о причастности к нему родственников Лидии Николаевны. "Я хорошо знаю семью Шукшиных. Не могли они на такое пойти", - уверен Разин.