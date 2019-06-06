 
 
 

 
 
На главную
 
 

Станислав Садальский в Инстаграм озвучил свою версию отравления Бари Алибасова


0 0

Весь отечественный шоу-бизнес вчера всколыхнула новость об отравлении Бари Каримовича Алибасова. Знаменитости и самые обычные люди желают музыканту скорейшего выздоровления и требуют разобраться в этой странной истории. В кулуарах даже начали распространяться слухи, что семейство Шукшиных может быть причастно к случившемуся. Озвучил эту версию и артист Станислав Садальский.

В своем микро-блоге Станислав Юрьевич написал трогательные слова, посвященные Бари Алибасову. Актер выразил сожаление, что с ним произошла такая беда, и пожелал продюсеру как можно скорее поправляться. А следом Садальский заявил, что не удивится, если вдруг выяснится причастность к происшествию родственников Лидии Федосеевой-Шукшиной. Например, Анны, старшей дочери Марии, и Фреи Зильбер - бывшей девушки Макара Касаткина, которая родила ему ребенка. "Такие спиногрызы сами не могут заработать", - возмутился артист, уверенный в том, что семейство ни раз посягало на деньги Лидии Николаевны.

И надо заметить, что большинство подписчиков Станислава в Инстаграм с ним согласились. "Жил себе богатый красивый мужчина, и вдруг связался с семейкой Шукшиных", "Пусть борется, он - сможет. А насчет "спиногрызов" - очень может быть. Неприятные молодые люди, которые ни перед чем не остановятся. Посмотрела передачу с их выступления, противно стало", - писали неравнодушные фолловеры. Более того, согласился с предположением Садальского и известный "звездный" адвокат Сергей Жорин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💣Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей . Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку..., что бы им пусто было . Выздоравливай друг, хоть и бывший😍 мы ещё повоюем 😜 #садальский #алибасов #шукшина #нана #житьздорово #здоровожить #будьздоров

Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Что же касается Лидии Николаевны, то после известия о случившемся ей самой потребовалась медицинская помощь. Об этом в интервью изданию "Teleprogramma.pro" рассказала близкая подруга Бари Каримовича Марият Мухина. Женщина сообщила, что когда продюсер занимался прочисткой труб в душевой кабине, Лидии не было дома. А всегда любивший лимонад Бари решил в ее отсутствие "хлебнуть газировки" и перепутал стоявшие рядом бутылки. До того, как ему стало совсем плохо, он успел позвонить помощнику, который и вызвал скорую помощь. Сейчас же Лидия Николаевна постоянно дежурит у постели супруга, и ни на минуту его не оставляет.

А вот другой продюсер Андрей Разин, напротив, решил за семью Шукшиных заступиться. В интервью газете "Аргументы недели" он заявил, что "в шоке от случившегося", но уверен, что это несчастный случай. Отдельно Андрей Александрович подчеркнул, что не поддерживает версию Садальского об умышленном отравлении, и тем более о причастности к нему родственников Лидии Николаевны. "Я хорошо знаю семью Шукшиных. Не могли они на такое пойти",  - уверен Разин.

Краткая информация о Станиславе Садальском

Имя: Станислав Садальский

Отчество: Юрьевич

День рождения: 08.08.1951

Возраст: 67 лет

Место рождения: д. Чкаловское, Чувашская АССР

Рост: 190 см

Вес: 110 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер, радиоведущий

Смотреть фотографии с Станиславом Садальским

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Станиславом Садальским


0 Не нравится 0 Нравится 06.06.2019 Теги: Станислав Садальский

А вы разделяете мнение Станислава Садальского? 3  

Оставить комментарий
  • Kuka / 06.06.19 21:04
    -
    1
    +
    Писал Садальский про Анну и Фрею с иронией. Но здравое звено в его рассуждениях есть - Шукшины-младшие (дети Марии и Ольги) до денег все жадные.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Женя / 06.06.19 18:01
    -
    0
    +
    Вот так история (( Бари Каримович, поправляйтесь. И бегите от Шукшиных со всех ног. Какие-то они несуразные. Постоянно все вокруг них не так. И между собой переругались, и люди их не любят, и на деньги ваши они обязательно захотят лапу наложить.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Светлана Самара / 06.06.19 13:06
    -
    0
    +
    Да ну бросьте вы... Я не фанатка семейства Шукшиных, но даже для них это слишком. Явно же трагическая случайность. Там глотка этого "Крота" достаточно, чтобы прожечь пищевод и желудок.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору