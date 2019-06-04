София Ротару записала первое видео после долгой болезни

Популярная певица София Ротару довольно продолжительное время страдала от тяжелой болезни. Фото, которые периодически появлялись в сети, шокировали поклонников, поскольку на них певица была запечатлена сильно похудевшей и изможденной. Однако недавнее видео, опубликованное певицей в ее микроблоге, заставило порадоваться фанатов – на нем знаменитость выглядит по-прежнему цветущей и отдохнувшей.

Незадолго до этого СМИ и общественность были поистине обескуражены фото, на котором Ротару в черной одежде и солнцезащитных очках. В женщине с трудом можно было узнать звезду, которая всегда отличалась своими выдающимися внешними данными.

Первым поводом для радости поклонников стало фото, на котором София Михайловна предстала со своей внучкой, снимок был сделан в честь 18-летия последней. На фотографии нельзя не заметить, насколько посвежевшей выглядит певица.

Однако окончательно все сомнения относительно того, что Ротару обрела прежнюю форму, развеяло видео, которое знаменитость опубликовала в своем микроблоге. Записав его, София решила выразить поддержку Аделине Иордаки, одной из участниц шоу «Голос. Діти». Девочка является землячкой звезды, она тоже родом из Молдовы.

Эта информация дает все основания полагать, что София Михайловна справилась с заболеванием и, возможно, порадует поклонников своим ярким талантливым творчеством.

​