София Ротару записала первое видео после долгой болезни
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Незадолго до этого СМИ и общественность были поистине обескуражены фото, на котором Ротару в черной одежде и солнцезащитных очках. В женщине с трудом можно было узнать звезду, которая всегда отличалась своими выдающимися внешними данными.
Первым поводом для радости поклонников стало фото, на котором София Михайловна предстала со своей внучкой, снимок был сделан в честь 18-летия последней. На фотографии нельзя не заметить, насколько посвежевшей выглядит певица.
Однако окончательно все сомнения относительно того, что Ротару обрела прежнюю форму, развеяло видео, которое знаменитость опубликовала в своем микроблоге. Записав его, София решила выразить поддержку Аделине Иордаки, одной из участниц шоу «Голос. Діти». Девочка является землячкой звезды, она тоже родом из Молдовы.
Просто сейчас #голосдіти в эфире. Спасибо, @sofiarotaru.official , что смотрите наше шоу и поддерживаете деток. Для всей команды это большая честь. Девочка, которую поддерживает София Михайловна совсем скоро выйдет на сцену. А вы смотрите шоу? @golos.dity @goloskrainy_official
Эта информация дает все основания полагать, что София Михайловна справилась с заболеванием и, возможно, порадует поклонников своим ярким талантливым творчеством.
Краткая информация о Софии Ротару
Имя: София Ротару
Отчество: Михайловна
День рождения: 07.08.1947
Возраст: 71 год
Место рождения: с. Маршинцы, Украина
Рост: 170 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А какое на Вас впечатление произвели изменения во внешнем виде Софии Ротару после болезни? 3
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Света Кривой Рог / 05.06.19 00:10Красивая умная и вообще красавица!!!Здоровья и всех благ уважаемая София Михайловна!!!!
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Ира / 04.06.19 09:27Так, как выглядит сейчас София Михайловна в своем возрасте, можно пожелать выглядеть каждому. Фото, которые были опубликованы во время ее болезни, произвели тягостное впечатление, она действительно сдала в тот период. Замечательно, что Ротару восстановилась и смотрится такой посвежевшей
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Таня / 04.06.19 09:25София выглядит просто потрясающе, такое впечатление, что не было никакой болезни, она стала такой же молодой и эффектной, как и раньше. Это одна из моих любимых певиц, я очень рада, что она пошла на поправку