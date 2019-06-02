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Подписчики высмеяли платье Ксении Собчак не по размеру


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Ксения Собчак любит винтажного плана платья, и ее стиль часто подвергается критике в социальных сетях. Последний подобный лук обернулся сотнями негативных комментариев. Фолловерам не понравилось сразу несколько деталей образа.

Главная претензия комментаторов – это размер платья. По фотографии и ролику видно, что Ксения надела наряд не по размеру. В момент, когда Собчак позировала на камеру, части платья разошлись в области талии, предательски обнажив ее тело. Со стороны казалось, что пуговицы, удерживающие половинки платья вот-вот отлетят.

«Как можно такое фото выставить? Пуговицы разошлись», «Платье трещит по швам…», «А пуговички не выдерживают».

Не понравился пользователям и принт. Многие посчитали, что такая расцветка уже давно устарела и не актуальна. Досталось и модным рукавам-фонарикам. По мнению читателей микроблога Ксении, в ее случае они нарушили пропорции, сделав плечи слишком большими по отношению к объему талии.

Еще одной претензией стало колье. Отдельно оно понравилось многим. Вот только с платьем романтического плана несколько рядов цепочек, щедро украшенных крестами, явно не сочетались. Нашлись и те, кто вспомнил, что Собчак в свое время высмеивала церковнослужителей. Они отметили, что ей самой с таким обилием крестов на цепочке пора идти в храм.

Ксения, которая знает толк в моде, совершенно спокойно относится к критике в адрес своей внешности. Она никак не отреагировала на подобные замечания, и комментировать их не посчитала нужным.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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3 Не нравится 6 Нравится 02.06.2019 Теги: Ксения Собчак

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