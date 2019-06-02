Подписчики высмеяли платье Ксении Собчак не по размеру
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Ксения Собчак любит винтажного плана платья, и ее стиль часто подвергается критике в социальных сетях. Последний подобный лук обернулся сотнями негативных комментариев. Фолловерам не понравилось сразу несколько деталей образа.
Главная претензия комментаторов – это размер платья. По фотографии и ролику видно, что Ксения надела наряд не по размеру. В момент, когда Собчак позировала на камеру, части платья разошлись в области талии, предательски обнажив ее тело. Со стороны казалось, что пуговицы, удерживающие половинки платья вот-вот отлетят.
«Как можно такое фото выставить? Пуговицы разошлись», «Платье трещит по швам…», «А пуговички не выдерживают».
Не понравился пользователям и принт. Многие посчитали, что такая расцветка уже давно устарела и не актуальна. Досталось и модным рукавам-фонарикам. По мнению читателей микроблога Ксении, в ее случае они нарушили пропорции, сделав плечи слишком большими по отношению к объему талии.
Еще одной претензией стало колье. Отдельно оно понравилось многим. Вот только с платьем романтического плана несколько рядов цепочек, щедро украшенных крестами, явно не сочетались. Нашлись и те, кто вспомнил, что Собчак в свое время высмеивала церковнослужителей. Они отметили, что ей самой с таким обилием крестов на цепочке пора идти в храм.
Ксения, которая знает толк в моде, совершенно спокойно относится к критике в адрес своей внешности. Она никак не отреагировала на подобные замечания, и комментировать их не посчитала нужным.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
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Лучшие комментарии
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Allat183 02.06.19 21:18ужасное платье,колье непонятное, и сама очень неприятная ,очень неприятная !
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Наташа 02.06.19 13:44Реально некрасивая и шепелявая стареющая женщина. Ещё и с грязным ртом.
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Белла Москва 02.06.19 18:28Одевается дорого, дизайнерская одежда, одежды много, но это само по себе работает плохо, иногда очень плохо, иногда неплохо, но и только. Самое главное - нет стиля, тем более своего стиля, соответственно, нет шарма и блеска.
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Allat183 02.06.19 21:21Интересно,кто ей сказал,что она хорошо выглядит,что платье красивое??? На видео все просто ужасно,даже красная помада,морщины на лбу,прическа,платье,все только портит внешний вид!
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Романова 02.06.19 09:42Что-то она совсем плохо выглядит… Ей пора бы научиться свет выставлять правильно.
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Лика Москва / 03.06.19 10:07Никогда не умела одеться. И очень страшная.
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50)50 / 03.06.19 09:56Собчак носит то, что бесплатно дают в рекламных целях или со скидкой. вот и результат))
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Vist Липецк / 03.06.19 06:54Ну я смотрю тут все дамы идеальные???. Обсуждаете тут сидите). Куры беспонтовые !!! На себя посмотрите)!
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Allat183 / 02.06.19 21:21Интересно,кто ей сказал,что она хорошо выглядит,что платье красивое??? На видео все просто ужасно,даже красная помада,морщины на лбу,прическа,платье,все только портит внешний вид!
-
Allat183 / 02.06.19 21:18ужасное платье,колье непонятное, и сама очень неприятная ,очень неприятная !
-
Белла Москва / 02.06.19 18:28Одевается дорого, дизайнерская одежда, одежды много, но это само по себе работает плохо, иногда очень плохо, иногда неплохо, но и только. Самое главное - нет стиля, тем более своего стиля, соответственно, нет шарма и блеска.
-
Ольга С. / 02.06.19 14:39Удачным для подруги Штирлица, у которой, не смотря на изящную фигуру, почему-то "расползается" шов на животе. А цепочки были бы неплохи к строгому бежевому брючному костюму или, наоборот, - к легкомысленному однотонному сарафанчику.
-
Наташа / 02.06.19 13:44Реально некрасивая и шепелявая стареющая женщина. Ещё и с грязным ртом.
-
Романова / 02.06.19 09:42Что-то она совсем плохо выглядит… Ей пора бы научиться свет выставлять правильно.