Подписчики раскритиковали образ 45-летней Королевой в мини

Наталья Королёва в канун своего Дня рождения появилась в студии шоу «Вечерний Ургант». Она последовала уже устоявшейся традиции звездных гостей и в своём инстаграм аккаунте опубликовала фотографию, сделанную за кулисами.

На снимке Наталья запечатлена в компании самого Ивана Урганта. Для появления на шоу она выбрала очень интересный наряд: платье нежно-розового цвета длиной до колен и босоножки с острым носом в тон. Подобранный Натальей оттенок прекрасно подчеркнул яркие черты лица брюнетки.

Правда, симпатичный образ Королевой многие поклонники не оценили. Дело в том, что верх платья был сделан из полупрозрачной сетки и практически полностью открывал ноги артистки. Подписчики посчитали, что колени 45-летней женщины уже выдают возраст, а потому прикрыть их стоило бы. Они порекомендовали Королевой впредь выбирать наряды подлиннее.

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«Туфли красивые, а коленки уже не очень», «Натали, ты красавица! Но… ножки пора прятать под макси. Без обид. Рано или поздно это ждет всех», «Говорят, возраст выдает шея, а по-моему, колени».

Наташа никак не отреагировала на критику. К подобным высказываниям в свой адрес она уже привыкла. Многое артистке пришлось выслушать, когда она выбрала в мужья Сергея Глушко. Именно поэтому все негативные замечания певица, как правило, пропускает мимо ушей либо отвечает на них с юмором.