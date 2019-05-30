Подписчики раскритиковали образ 45-летней Королевой в мини
2 6
Наталья Королёва в канун своего Дня рождения появилась в студии шоу «Вечерний Ургант». Она последовала уже устоявшейся традиции звездных гостей и в своём инстаграм аккаунте опубликовала фотографию, сделанную за кулисами.
На снимке Наталья запечатлена в компании самого Ивана Урганта. Для появления на шоу она выбрала очень интересный наряд: платье нежно-розового цвета длиной до колен и босоножки с острым носом в тон. Подобранный Натальей оттенок прекрасно подчеркнул яркие черты лица брюнетки.
Правда, симпатичный образ Королевой многие поклонники не оценили. Дело в том, что верх платья был сделан из полупрозрачной сетки и практически полностью открывал ноги артистки. Подписчики посчитали, что колени 45-летней женщины уже выдают возраст, а потому прикрыть их стоило бы. Они порекомендовали Королевой впредь выбирать наряды подлиннее.
«Туфли красивые, а коленки уже не очень», «Натали, ты красавица! Но… ножки пора прятать под макси. Без обид. Рано или поздно это ждет всех», «Говорят, возраст выдает шея, а по-моему, колени».
Отдых это круто ,но пора домой!!! И я начинаю активную подготовку к спец концерту который состоится 31 мая в @teatrrusskaia ! А тем временем ювелирный дизайнер @tatianamelnikofficial приготовила мне прям королевский подарок!!! Корону из ягод драгоценных !!! Дорогущая очень ! Этот ювелирный шедевр вместе с коллекцией ювелирных украшений и новым альбомом я презентую на концерте !!! Так что до встречи 31 мая Москва !!! 💋🍓#ягодка #наташакоролева #москва #май #деньрождения #ювелирныеукрашения #хит #singer #star #miami
Наташа никак не отреагировала на критику. К подобным высказываниям в свой адрес она уже привыкла. Многое артистке пришлось выслушать, когда она выбрала в мужья Сергея Глушко. Именно поэтому все негативные замечания певица, как правило, пропускает мимо ушей либо отвечает на них с юмором.
Краткая информация о Наташе Королевой
Имя: Наташа Королева
Отчество: Владимировна
День рождения: 31.05.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 160 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с мнением недовольных пользователей или считаете образ Наташи удачным? 7
-
Н / 30.05.19 23:46Спрятать всё, что прячется, замаскировать всё, что маскируется и нидайбох какая-то часть тела "выдаст" возраст и тот факт, что ты живая женщина и тебе 45. Так это всё печально. "Пора прятать ноги под макси. Рано или поздно это ждёт всех". Да не всех это ждёт, а только привыкших после 30-ти медленно ползти в сторону кладбища российских женщин
-
Сарочка / 30.05.19 22:00Для женщины, которая появляется на сцене, подобные наряды выглядят вполне уместно. Ничего такого страшного в её коленях я не вижу
-
Nardel / 30.05.19 21:36Классные ноги) а розовый тюль не очень конечно
-
Королева Москва / 30.05.19 15:24Да неплохо смотрится с макияжем, лет на 40 тянет тетка Наташа з Киева :))
-
Мираж / 30.05.19 14:18Красивое платье. Да и ножки норм.
-
Тати_ли / 30.05.19 13:16Пора бы Наташа начинать выставлять фото критиканов, которые, конечно же, молодые и ходят в парандже.