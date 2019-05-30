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Подписчики раскритиковали образ 45-летней Королевой в мини


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Наталья Королёва в канун своего Дня рождения появилась в студии шоу «Вечерний Ургант». Она последовала уже устоявшейся традиции звездных гостей и в своём инстаграм аккаунте опубликовала фотографию, сделанную за кулисами.

На снимке Наталья запечатлена в компании самого Ивана Урганта. Для появления на шоу она выбрала очень интересный наряд: платье нежно-розового цвета длиной до колен и босоножки с острым носом в тон. Подобранный Натальей оттенок прекрасно подчеркнул яркие черты лица брюнетки.

Правда, симпатичный образ Королевой многие поклонники не оценили. Дело в том, что верх платья был сделан из полупрозрачной сетки и практически полностью открывал ноги артистки. Подписчики посчитали, что колени 45-летней женщины уже выдают возраст, а потому прикрыть их стоило бы. Они порекомендовали Королевой впредь выбирать наряды подлиннее.

«Туфли красивые, а коленки уже не очень», «Натали, ты красавица! Но… ножки пора прятать под макси. Без обид. Рано или поздно это ждет всех», «Говорят, возраст выдает шея, а по-моему, колени».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдых это круто ,но пора домой!!! И я начинаю активную подготовку к спец концерту который состоится 31 мая в @teatrrusskaia ! А тем временем ювелирный дизайнер @tatianamelnikofficial приготовила мне прям королевский подарок!!! Корону из ягод драгоценных !!! Дорогущая очень ! Этот ювелирный шедевр вместе с коллекцией ювелирных украшений и новым альбомом я презентую на концерте !!! Так что до встречи 31 мая Москва !!! 💋🍓#ягодка #наташакоролева #москва #май #деньрождения #ювелирныеукрашения #хит #singer #star #miami

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Наташа никак не отреагировала на критику. К подобным высказываниям в свой адрес она уже привыкла. Многое артистке пришлось выслушать, когда она выбрала в мужья Сергея Глушко. Именно поэтому все негативные замечания певица, как правило, пропускает мимо ушей либо отвечает на них с юмором.

Краткая информация о Наташе Королевой

Имя: Наташа Королева

Отчество: Владимировна

День рождения: 31.05.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 160 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица, актриса

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6 Не нравится 2 Нравится 30.05.2019 Теги: наташа королева

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