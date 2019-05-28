Поклонники сравнили Боню в полупрозрачном платье с принцессой
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Виктория Боня на днях призналась подписчикам, что фестиваль в Каннах для неё – то самое удивительное время, когда можно почувствовать себя настоящей принцессой. Во многом это связано с возможностью примерять роскошные платья и демонстрировать окружающим яркие и эффектные образы.
В этом году Боня воспользовалась данной возможностью на полную. Она показывала подписчикам оригинальные платья и комбинезоны, в которых появлялась не только на красной дорожке, но и в различных рекламных фото и видеосъемках. Правда, несколько таких нарядов Виктории фолловеры раскритиковали.
Первым под град негативных комментариев попало пышное розовое платье, в котором женщина дефилировала, окруженная тридцатью телохранителями. Пользователи отмечали, что модель неудачная. Из-за многочисленных слоев ткани она смотрится слишком тяжело, а сесть в машину в подобном одеянии и вовсе невозможно.
Досталось и желтому наряду, в котором Виктория была запечатлена во время рекламной съемки. Процесс происходил в полдень на открытом воздухе. Из-за яркого солнечного света было видно мятую ткань юбки. Неаккуратность стала причиной резкой критики и насмешек.
На этом Боня решила не останавливаться и продолжила демонстрировать другие луки, в частности, роскошное полупрозрачное платье, расшитое золотистыми нитями. В нем Виктория шла по холлу отеля в сторону двери. Падающий свет за счет тонкой ткани позволил поклонникам рассмотреть фигуру женщины в деталях. Им были видны не только ноги, но и бюст Бони. Кстати, бра под платье женщина не надела.
Интересно, что фолловеры сразу же принялись сравнивать её с принцессой, однако нашлись и критично настроенные пользователи. Они отметили, что платье хоть и великолепное, но в целом образ Вики не достоин сравнения с настоящей королевской особой. Правила приличия не позволяют последним появляться в таком виде на публике.
Краткая информация о Виктории Боне
Имя: Виктория Боня
Отчество: Анатольевна
День рождения: 27.11.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, в прозрачном золотистом платье Виктория выглядит роскошно? 9
Лучшие комментарии
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Волчица 28.05.19 14:31С такой походкой она больше похожа на утку, которая запуталась в собственных лапах
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влад Гродно 28.05.19 20:41Это хорошо девушке 16 - 18 лет, но в 40 лет глупо и смешно да еще и с таким потрепанным лицом .... в голове улица - вокзал однако...
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Таня 28.05.19 19:41Она? в принципе? выглядит неплохо, но из-за её вечного вранья о роскошной жизни, кавалерах, которые ее покупают, и всего этого напускного, многие относятся к ней негативно. Красота на таком фоне, увы, теряется.
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Олеся 28.05.19 15:49А мне кажется она как то неуверенно держится в нем. Видимо неудобство длина доставляет. Лёгкости не хватило
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Олег 29.05.19 13:28Кто такая Боня и какое отношение она может иметь к Каннскому фестивалю?!! )))
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Консиб / 29.05.19 16:47Эта что за Ебоня?
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Лилия Тольятти / 29.05.19 14:07Непонятно, куда она пошла? Вышла чуть из дверей отеля, подмела платьем плитку... Зная про бонины привычки, скорее всего это платье из проката и в этом отеле она не живёт, а только фотографируется для Инстаграма.
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Олег / 29.05.19 13:28Кто такая Боня и какое отношение она может иметь к Каннскому фестивалю?!! )))
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влад Гродно / 28.05.19 20:51Несчастная баба , замуж ей надо, так и не узнает что такое семья , рынок скоро для нее закроется, кто содержать будет ?...
-
влад Гродно / 28.05.19 20:41Это хорошо девушке 16 - 18 лет, но в 40 лет глупо и смешно да еще и с таким потрепанным лицом .... в голове улица - вокзал однако...
-
Таня / 28.05.19 19:41Она? в принципе? выглядит неплохо, но из-за её вечного вранья о роскошной жизни, кавалерах, которые ее покупают, и всего этого напускного, многие относятся к ней негативно. Красота на таком фоне, увы, теряется.
-
Олеся / 28.05.19 15:49А мне кажется она как то неуверенно держится в нем. Видимо неудобство длина доставляет. Лёгкости не хватило
-
Юленька / 28.05.19 14:54Ну что могу сказать? Судя по выходу Бони в Каннах, она уделала извечную соперницу Водонаеву, которая на дорожку РуТВ вырядилась в латексное чудо.
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Волчица / 28.05.19 14:31С такой походкой она больше похожа на утку, которая запуталась в собственных лапах