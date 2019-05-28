Поклонники сравнили Боню в полупрозрачном платье с принцессой

Виктория Боня на днях призналась подписчикам, что фестиваль в Каннах для неё – то самое удивительное время, когда можно почувствовать себя настоящей принцессой. Во многом это связано с возможностью примерять роскошные платья и демонстрировать окружающим яркие и эффектные образы.

В этом году Боня воспользовалась данной возможностью на полную. Она показывала подписчикам оригинальные платья и комбинезоны, в которых появлялась не только на красной дорожке, но и в различных рекламных фото и видеосъемках. Правда, несколько таких нарядов Виктории фолловеры раскритиковали.

Первым под град негативных комментариев попало пышное розовое платье, в котором женщина дефилировала, окруженная тридцатью телохранителями. Пользователи отмечали, что модель неудачная. Из-за многочисленных слоев ткани она смотрится слишком тяжело, а сесть в машину в подобном одеянии и вовсе невозможно.

Досталось и желтому наряду, в котором Виктория была запечатлена во время рекламной съемки. Процесс происходил в полдень на открытом воздухе. Из-за яркого солнечного света было видно мятую ткань юбки. Неаккуратность стала причиной резкой критики и насмешек.

На этом Боня решила не останавливаться и продолжила демонстрировать другие луки, в частности, роскошное полупрозрачное платье, расшитое золотистыми нитями. В нем Виктория шла по холлу отеля в сторону двери. Падающий свет за счет тонкой ткани позволил поклонникам рассмотреть фигуру женщины в деталях. Им были видны не только ноги, но и бюст Бони. Кстати, бра под платье женщина не надела.

Интересно, что фолловеры сразу же принялись сравнивать её с принцессой, однако нашлись и критично настроенные пользователи. Они отметили, что платье хоть и великолепное, но в целом образ Вики не достоин сравнения с настоящей королевской особой. Правила приличия не позволяют последним появляться в таком виде на публике.