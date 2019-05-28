В американском городе Пиджен-Фордж открылся аттракцион, показывающий гибель принцессы Дианы

Неожиданным способом решили повеселить публику руководители парка развлечений небольшого американского городка в штате Теннесси. Ими был придуман аттракцион, где люди с помощью уникальной 3D модели смогут во всех деталях рассмотреть последние несколько минут жизни и гибель принцессы Дианы.

События, случившиеся 31 августа 1997 года в Париже у многих по сей день вызывают любопытство. И как бы странно это не звучало, но желающих принять участие в необычном аттракционе и проследовать, пусть и виртуально, за принцессой Дианой в роковой для нее день нашлось предостаточно.

Как обещают создатели проекта, данная 3D модель позволит зрителям промчаться вместе с принцессой по улицам Парижа, начиная от отеля Ritz, откуда она и ее возлюбленный Доди Аль Файед отправились в свою последнюю поездку. В мельчайших подробностях была реконструирована и трагическая автокатастрофа в тоннеле, унесшая жизнь троих человек - самой Диана, ее бойфренда и водителя Анри Поля.

Не забыли авторы аттракциона и о журналистах, которые по официальной версии, преследовали автомобиль принцессы за несколько минут до катастрофы. Более того, зрители могут понаблюдать за действиями папарацци уже после того, как авария случилась. Впрочем, как обещают менеджеры, никакой крови или чересчур шокирующих деталей показано не будет. Однако детям и людям с неустойчивой психикой эту реконструкцию смотреть не рекомендовано.

Поклонники же Дианы испытывают из-за открытия подобного аттракциона потрясение и негодование. По их мнению, из смерти человека нельзя делать шоу. А вот от британской королевской семьи пока никаких комментариев не поступало.