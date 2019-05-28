В американском городе Пиджен-Фордж открылся аттракцион, показывающий гибель принцессы Дианы
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Неожиданным способом решили повеселить публику руководители парка развлечений небольшого американского городка в штате Теннесси. Ими был придуман аттракцион, где люди с помощью уникальной 3D модели смогут во всех деталях рассмотреть последние несколько минут жизни и гибель принцессы Дианы.
События, случившиеся 31 августа 1997 года в Париже у многих по сей день вызывают любопытство. И как бы странно это не звучало, но желающих принять участие в необычном аттракционе и проследовать, пусть и виртуально, за принцессой Дианой в роковой для нее день нашлось предостаточно.
Как обещают создатели проекта, данная 3D модель позволит зрителям промчаться вместе с принцессой по улицам Парижа, начиная от отеля Ritz, откуда она и ее возлюбленный Доди Аль Файед отправились в свою последнюю поездку. В мельчайших подробностях была реконструирована и трагическая автокатастрофа в тоннеле, унесшая жизнь троих человек - самой Диана, ее бойфренда и водителя Анри Поля.
Не забыли авторы аттракциона и о журналистах, которые по официальной версии, преследовали автомобиль принцессы за несколько минут до катастрофы. Более того, зрители могут понаблюдать за действиями папарацци уже после того, как авария случилась. Впрочем, как обещают менеджеры, никакой крови или чересчур шокирующих деталей показано не будет. Однако детям и людям с неустойчивой психикой эту реконструкцию смотреть не рекомендовано.
Поклонники же Дианы испытывают из-за открытия подобного аттракциона потрясение и негодование. По их мнению, из смерти человека нельзя делать шоу. А вот от британской королевской семьи пока никаких комментариев не поступало.
Краткая информация о Принцессе Диане
Имя: Принцесса Диана
День рождения: 01.07.1961
Годы жизни: 57 лет
Дата смерти: 31.08.1997
Место захоронения: Великобритания, Нортгемптоншир, семейное поместье Спенсеров «Элторп», на уединённом острове
Причина смерти: ДТП
Место рождения: г. Сандрингем, Великобритания
Рост: 178 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: принцесса Уэльская
Фотографии
Фотографии
А как вы относитесь к подобным аттракционам? 3
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Светлана Светлая / 28.05.19 21:40Немного не по теме... Я в свое время много читала про гибель леди Ди, и считаю, что ее смерть не случайность. Там некоторые вещи делались как бы специально, чтобы не оставить следов преступления. К тому же все, кто занимался этой аварией являются, подданными Великобритании, и, скорее всего, у них были определенные ЦУ. А вот отец Доди провел свое независимое расследование и его результаты оказались иными, чем у британских спецслужб.
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Сэм / 28.05.19 19:30Люди всегда были любопытны к смерти, и с этим ничего не поделаешь. А тут предлагают рассмотреть во всех подробностях событие, которое уже больше двадцати лет никому покоя не дает. До сих пор же гадают, случайность ли была та авария, или специально подстроена. Понятно, что подобный "аттракцион" - кощунство. Но его создатели знали, что народ потянется.
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Мария / 28.05.19 17:41Совсем у людей ничего святого не осталось. Лишь бы деньги заработать.