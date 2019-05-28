Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
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Ксения Бородина на днях вышла в прямой эфир инстаграм. В рамках трансляции она честно отвечала на вопросы подписчиков. Некоторые из них касались её стиля и предпочтений в одежде.
Женщина пояснила, что в жизни любит достаточно простые образы: джинсы, футболки, брюки и желательно удобную обувь. Наряжается она исключительно для эфиров на ТВ, красных дорожек либо других значимых событий.
Несмотря на такую внешнюю простоту, вещи она выбирает не из дешевых. Все её джинсы, блузки и футболки – это изделия знаменитых брендов. Впрочем, Бородина признается: тратить заоблачные суммы на подобные повседневные луки, она не готова.
Зато аксессуары обходятся телеведущей в копеечку. Ксения похвасталась, что увиденная подписчиками на одной из фотографий сумка – это та самая знаменитая Birkin, за которой охотятся все модницы мира. Бородина пояснила, что сейчас цена на подобные аксессуары варьирует в пределах 900 – 2 000 долларов. Лично ей за свою модель пришлось заплатить около полумиллиона рублей.
Телеведущая посетовала, что отдавать такие деньги ей было жалко. Впрочем, подобные хорошие и качественные вещи стоят дорого. Поделать с этим ничего нельзя.
О том, что Бородина зарабатывает достаточно много, свидетельствуют её крупные покупки. В прошлом году женщина стала обладательницей частного дома, в котором сделала роскошный ремонт.
Этой весной она показала новый автомобиль Mercedes G-Wagen. Машину Ксения купила за 13 млн. рублей. До этого телеведущая на протяжении нескольких лет ездила на Range Rover.
Краткая информация о Ксении Бородиной
Имя: Ксения Бородина
Отчество: Кимовна
День рождения: 08.03.1983
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, качественная кожаная сумка может стоить дешевле полумиллиона рублей? 6
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Анна Ижевск / 29.05.19 11:41А что если она бы купила сумку за 3 тыс., что бы с ней было? Может отравление или на лбу из за этого прыщ мощный выйдет или понты уже зашкаливают, дожили..сумки покупаем за 500 тыс, что уж не за миллион, дешевую сумочку купила..
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Гала / 29.05.19 07:22Ну ладно, у тебя куча бабла и ты можешь себе позволить купить такую сумку, зачем это говорить на каждом углу, не все так жируют, незачем злить народ(((( Вот почему не закрывают ДОМ-2, так такие бабки платят, еще бы, можно лицом поработать и вот тебе зряплата такая(((
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WTF / 28.05.19 19:43Неужели сидя на лобном дурдома можно столько заработать?
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Рамаяна / 28.05.19 12:49Что мне нравится, так это маркетинговый ход товарищей из компании, продающей Биркин. Взвинтили ценник и выпускают по 5 сумок в год. При этом живут и ни в чем себе не отказывают. Учитесь, товарищи!