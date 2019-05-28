Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина на днях вышла в прямой эфир инстаграм. В рамках трансляции она честно отвечала на вопросы подписчиков. Некоторые из них касались её стиля и предпочтений в одежде.

Женщина пояснила, что в жизни любит достаточно простые образы: джинсы, футболки, брюки и желательно удобную обувь. Наряжается она исключительно для эфиров на ТВ, красных дорожек либо других значимых событий.

Несмотря на такую внешнюю простоту, вещи она выбирает не из дешевых. Все её джинсы, блузки и футболки – это изделия знаменитых брендов. Впрочем, Бородина признается: тратить заоблачные суммы на подобные повседневные луки, она не готова.

Зато аксессуары обходятся телеведущей в копеечку. Ксения похвасталась, что увиденная подписчиками на одной из фотографий сумка – это та самая знаменитая Birkin, за которой охотятся все модницы мира. Бородина пояснила, что сейчас цена на подобные аксессуары варьирует в пределах 900 – 2 000 долларов. Лично ей за свою модель пришлось заплатить около полумиллиона рублей.

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Телеведущая посетовала, что отдавать такие деньги ей было жалко. Впрочем, подобные хорошие и качественные вещи стоят дорого. Поделать с этим ничего нельзя.

О том, что Бородина зарабатывает достаточно много, свидетельствуют её крупные покупки. В прошлом году женщина стала обладательницей частного дома, в котором сделала роскошный ремонт.

Этой весной она показала новый автомобиль Mercedes G-Wagen. Машину Ксения купила за 13 млн. рублей. До этого телеведущая на протяжении нескольких лет ездила на Range Rover.