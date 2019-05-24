Виктория Боня прошлась по Каннам в окружении 30 охранников

Виктория Боня в очередной раз привлекла к себе внимание во французских Каннах. Наша соотечественница приняла участие в масштабной рекламной кампании, ради которой к Боне приставили тридцать человек охраны, а также перекрыли движение на одной из главных улиц города.

Всем происходящим Виктория вчера поделилась с поклонниками на своей официальной страничке в Инстаграм. Она выложила небольшое видео, на котором идёт по городу в невероятно красивом платье от кутюр и в окружении "30 отборных профессионалов". Как написала девушка, её эффектное появление "навело шороху, что людей невозможно было растолкать" - все непременно хотели с ней сфотографироваться. Однако, как видно, многочисленная охрана вообще никому не давала шанса приблизиться к экс-участнице "Дома-2".

Впрочем, на подписчиков Бонни произвело впечатление не столько ее эффектное дефиле по Каннам, сколько шикарное платье с глубоким декольте, которое привело женскую аудиторию Инстаграма в полный восторг. Конечно, в описании Вика указала, кто является автором этого шедевра (ведь это же реклама), подчеркнув, что в простую машину в нём не сядешь - "нужен целый лимузин".

Восхищались поистине королевским образом Бони не только самые преданные ее поклонники, но и звезды российского шоу-бизнеса. Например, певица Наташа Королева, в числе первых похвалившая внешний вид и платье Виктории. Присоединились к восторженным отзывам также актриса Эвелина Блёданс и дизайнер одежды Бэлла Потемкина.

Хотя, нашлись и такие пользователи, кто искренне удивлялся тому, что для платья, пусть и очень красивого, понадобилось столько охраны. "У Путина и то меньше охранников", "А следом скромно с парой секьюрити идет Анджелина Джоли", - иронизировали фолловеры. Но подобные высказывания явно были в меньшинстве, и быстро терялись среди тысячи положительных комментариев.