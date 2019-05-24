Виктория Боня прошлась по Каннам в окружении 30 охранников
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Виктория Боня в очередной раз привлекла к себе внимание во французских Каннах. Наша соотечественница приняла участие в масштабной рекламной кампании, ради которой к Боне приставили тридцать человек охраны, а также перекрыли движение на одной из главных улиц города.
Всем происходящим Виктория вчера поделилась с поклонниками на своей официальной страничке в Инстаграм. Она выложила небольшое видео, на котором идёт по городу в невероятно красивом платье от кутюр и в окружении "30 отборных профессионалов". Как написала девушка, её эффектное появление "навело шороху, что людей невозможно было растолкать" - все непременно хотели с ней сфотографироваться. Однако, как видно, многочисленная охрана вообще никому не давала шанса приблизиться к экс-участнице "Дома-2".
Yesterday we were shooting an amazing #campaign for luxury service here in #Cannes... The entire #Croisette were closed just for us 🔥 Stunning dress by @joao_rolo_couture Вчера мы снимали шикарную рекламную кампанию для эксклюзивного #securityguard #service 🔥 @1_eyeonu Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов от @1_eyeonu Шикарное платье от @joao_rolo_couture Навело шороху, людей невозможно было растолкать 😆 Все так и хотели сделать свой кадр 📸 Как вам мой образ???
Впрочем, на подписчиков Бонни произвело впечатление не столько ее эффектное дефиле по Каннам, сколько шикарное платье с глубоким декольте, которое привело женскую аудиторию Инстаграма в полный восторг. Конечно, в описании Вика указала, кто является автором этого шедевра (ведь это же реклама), подчеркнув, что в простую машину в нём не сядешь - "нужен целый лимузин".
Восхищались поистине королевским образом Бони не только самые преданные ее поклонники, но и звезды российского шоу-бизнеса. Например, певица Наташа Королева, в числе первых похвалившая внешний вид и платье Виктории. Присоединились к восторженным отзывам также актриса Эвелина Блёданс и дизайнер одежды Бэлла Потемкина.
Хотя, нашлись и такие пользователи, кто искренне удивлялся тому, что для платья, пусть и очень красивого, понадобилось столько охраны. "У Путина и то меньше охранников", "А следом скромно с парой секьюрити идет Анджелина Джоли", - иронизировали фолловеры. Но подобные высказывания явно были в меньшинстве, и быстро терялись среди тысячи положительных комментариев.
Краткая информация о Виктории Боне
Имя: Виктория Боня
Отчество: Анатольевна
День рождения: 27.11.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
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Лучшие комментарии
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Анна П. 24.05.19 15:19А по-моему, это не охранники а актеры обычные )) И даже якобы случайный прохожий, пытавшийся с ней сфотографироваться - постановка. И толпы, о которой Боня пишет, через которую "не протолкнуться", я не вижу. Свободные улицы. Нафиг наша Боня никому там в Каннах не нужна)) У них там таких Бонь со всего мира навалом во время фестиваля.
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Антифанатка 24.05.19 15:13Образ красивый, но сама Боня мне неприятна. Кто сказал, что она настолько популярна, чтобы рекламировать что-то людям? Она же насквозь фальшивая, и вся ее пафосная жизнь - выдумка. Есть же более достойные актрисы, модели, появление которых в такой рекламе было бы оправдано. А тут какая-то особа с сомнительной репутацией, прославившаяся за счет участия в "Доме-2". И она икона стиля?
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шрек москва 24.05.19 16:38Одни понты.. сразу видно стерва!!!
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Лизавета 24.05.19 23:25Платье взято в прокат,а охранники его охраняли. Дорогое,наверно.
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иттт 24.05.19 16:14Да кому она нужна что за ней столько охраны Крыса лысая.
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[email protected] Москва / 25.05.19 09:59Сколько живу, столько удивляюсь тому, насколько народ у нас завистливый и злой. Ну живет девка за границей, ну выглядит хорошо, много через что видать прошла, раз получается держаться на плаву так долго и неплохо выглядеть и как-то поддерживать интерес к себе....ну и что?! Ну пусть живет себе и радуется ! Она же никому не мешает? Выглядит хорошо для сорока лет, ребёнка воспитывает, не пишут вроде о ее пьяных разгульных вечеринках ... , только положительное вроде. Чего писать гадости то?
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Lenuxa Краснодар / 25.05.19 08:32Что-то я не вижу толпу визжащих от радости поклонников, вряд-ли кто-то знает эту сомнительно прославившуюся домом-2 особу....Слава там у всех одна- девушки общего пользования....платье-??? красивое??? из розового вафлина....мда..... что персонажи, что нравы, что времена.....
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Елена / 24.05.19 23:47Платье из полотенца. Кому она нужна:
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Лизавета / 24.05.19 23:25Платье взято в прокат,а охранники его охраняли. Дорогое,наверно.
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Телен Ула / 24.05.19 18:45Ая https://www.kleo.ru
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шрек москва / 24.05.19 16:38Одни понты.. сразу видно стерва!!!
-
иттт / 24.05.19 16:14Да кому она нужна что за ней столько охраны Крыса лысая.
-
Анна П. / 24.05.19 15:19А по-моему, это не охранники а актеры обычные )) И даже якобы случайный прохожий, пытавшийся с ней сфотографироваться - постановка. И толпы, о которой Боня пишет, через которую "не протолкнуться", я не вижу. Свободные улицы. Нафиг наша Боня никому там в Каннах не нужна)) У них там таких Бонь со всего мира навалом во время фестиваля.
-
Антифанатка / 24.05.19 15:13Образ красивый, но сама Боня мне неприятна. Кто сказал, что она настолько популярна, чтобы рекламировать что-то людям? Она же насквозь фальшивая, и вся ее пафосная жизнь - выдумка. Есть же более достойные актрисы, модели, появление которых в такой рекламе было бы оправдано. А тут какая-то особа с сомнительной репутацией, прославившаяся за счет участия в "Доме-2". И она икона стиля?
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Москвичка / 24.05.19 14:52Платье - огонь. Но я совершенно не представляю, куда в нем вообще можно пойти. Разве что вот так, как она пройтись по какому-нибудь европейскому городу. А 30 "отборных" охранников рядом смотрятся смешно. Вполне достаточно было и 2-3. Хотя, если делалось все ради пафоса, то они его точно добились.