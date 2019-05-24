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Виктория Боня прошлась по Каннам в окружении 30 охранников


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Виктория Боня в очередной раз привлекла к себе внимание во французских Каннах. Наша соотечественница приняла участие в масштабной рекламной кампании, ради которой к Боне приставили тридцать человек охраны, а также перекрыли движение на одной из главных улиц города.

Всем происходящим Виктория вчера поделилась с поклонниками на своей официальной страничке в Инстаграм. Она выложила небольшое видео, на котором идёт по городу в невероятно красивом платье от кутюр и в окружении "30 отборных профессионалов". Как написала девушка, её эффектное появление "навело шороху, что людей невозможно было растолкать" - все непременно хотели с ней сфотографироваться. Однако, как видно, многочисленная охрана вообще никому не давала шанса приблизиться к экс-участнице "Дома-2".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yesterday we were shooting an amazing #campaign for luxury service here in #Cannes... The entire #Croisette were closed just for us 🔥 Stunning dress by @joao_rolo_couture Вчера мы снимали шикарную рекламную кампанию для эксклюзивного #securityguard #service 🔥 @1_eyeonu Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов от @1_eyeonu Шикарное платье от @joao_rolo_couture Навело шороху, людей невозможно было растолкать 😆 Все так и хотели сделать свой кадр 📸 Как вам мой образ???

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Впрочем, на подписчиков Бонни произвело впечатление не столько ее эффектное дефиле по Каннам, сколько шикарное платье с глубоким декольте, которое привело женскую аудиторию Инстаграма в полный восторг. Конечно, в описании Вика указала, кто является автором этого шедевра (ведь это же реклама), подчеркнув, что в простую машину в нём не сядешь - "нужен целый лимузин".

Восхищались поистине королевским образом Бони не только самые преданные ее поклонники, но и звезды российского шоу-бизнеса. Например, певица Наташа Королева, в числе первых похвалившая внешний вид и платье Виктории. Присоединились к восторженным отзывам также актриса Эвелина Блёданс и дизайнер одежды Бэлла Потемкина.

Хотя, нашлись и такие пользователи, кто искренне удивлялся тому, что для платья, пусть и очень красивого, понадобилось столько охраны. "У Путина и то меньше охранников", "А следом скромно с парой секьюрити идет Анджелина Джоли", - иронизировали фолловеры. Но подобные высказывания явно были в меньшинстве, и быстро терялись среди тысячи положительных комментариев.

Краткая информация о Виктории Боне

Имя: Виктория Боня

Отчество: Анатольевна

День рождения: 27.11.1979

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.

Рост: 170 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: ведущая, актриса

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28 Не нравится 7 Нравится 24.05.2019 Теги: виктория боня

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Лучшие комментарии

  • Анна П. 24.05.19 15:19
    -
    68
    +
    А по-моему, это не охранники а актеры обычные )) И даже якобы случайный прохожий, пытавшийся с ней сфотографироваться - постановка. И толпы, о которой Боня пишет, через которую "не протолкнуться", я не вижу. Свободные улицы. Нафиг наша Боня никому там в Каннах не нужна)) У них там таких Бонь со всего мира навалом во время фестиваля.
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  • Антифанатка 24.05.19 15:13
    -
    47
    +
    Образ красивый, но сама Боня мне неприятна. Кто сказал, что она настолько популярна, чтобы рекламировать что-то людям? Она же насквозь фальшивая, и вся ее пафосная жизнь - выдумка. Есть же более достойные актрисы, модели, появление которых в такой рекламе было бы оправдано. А тут какая-то особа с сомнительной репутацией, прославившаяся за счет участия в "Доме-2". И она икона стиля?
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  • шрек москва 24.05.19 16:38
    -
    25
    +
    Одни понты.. сразу видно стерва!!!
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  • Лизавета 24.05.19 23:25
    -
    25
    +
    Платье взято в прокат,а охранники его охраняли. Дорогое,наверно.
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  • иттт 24.05.19 16:14
    -
    23
    +
    Да кому она нужна что за ней столько охраны Крыса лысая.
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  • [email protected] Москва / 25.05.19 09:59
    -
    3
    +
    Сколько живу, столько удивляюсь тому, насколько народ у нас завистливый и злой. Ну живет девка за границей, ну выглядит хорошо, много через что видать прошла, раз получается держаться на плаву так долго и неплохо выглядеть и как-то поддерживать интерес к себе....ну и что?! Ну пусть живет себе и радуется ! Она же никому не мешает? Выглядит хорошо для сорока лет, ребёнка воспитывает, не пишут вроде о ее пьяных разгульных вечеринках ... , только положительное вроде. Чего писать гадости то?
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  • Lenuxa Краснодар / 25.05.19 08:32
    -
    11
    +
    Что-то я не вижу толпу визжащих от радости поклонников, вряд-ли кто-то знает эту сомнительно прославившуюся домом-2 особу....Слава там у всех одна- девушки общего пользования....платье-??? красивое??? из розового вафлина....мда..... что персонажи, что нравы, что времена.....
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  • Елена / 24.05.19 23:47
    -
    10
    +
    Платье из полотенца. Кому она нужна:
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лизавета / 24.05.19 23:25
    -
    25
    +
    Платье взято в прокат,а охранники его охраняли. Дорогое,наверно.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Телен Ула / 24.05.19 18:45
    -
    -2
    +
    Ая https://www.kleo.ru
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  • шрек москва / 24.05.19 16:38
    -
    25
    +
    Одни понты.. сразу видно стерва!!!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • иттт / 24.05.19 16:14
    -
    23
    +
    Да кому она нужна что за ней столько охраны Крыса лысая.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анна П. / 24.05.19 15:19
    -
    68
    +
    А по-моему, это не охранники а актеры обычные )) И даже якобы случайный прохожий, пытавшийся с ней сфотографироваться - постановка. И толпы, о которой Боня пишет, через которую "не протолкнуться", я не вижу. Свободные улицы. Нафиг наша Боня никому там в Каннах не нужна)) У них там таких Бонь со всего мира навалом во время фестиваля.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Антифанатка / 24.05.19 15:13
    -
    47
    +
    Образ красивый, но сама Боня мне неприятна. Кто сказал, что она настолько популярна, чтобы рекламировать что-то людям? Она же насквозь фальшивая, и вся ее пафосная жизнь - выдумка. Есть же более достойные актрисы, модели, появление которых в такой рекламе было бы оправдано. А тут какая-то особа с сомнительной репутацией, прославившаяся за счет участия в "Доме-2". И она икона стиля?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Москвичка / 24.05.19 14:52
    -
    7
    +
    Платье - огонь. Но я совершенно не представляю, куда в нем вообще можно пойти. Разве что вот так, как она пройтись по какому-нибудь европейскому городу. А 30 "отборных" охранников рядом смотрятся смешно. Вполне достаточно было и 2-3. Хотя, если делалось все ради пафоса, то они его точно добились.
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