Кендалл Дженнер появилась в Каннах в коротком мини
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Благотворительный бал amfAR Gala проходит в канун значимых светских событий. Уже традиционно он состоялся в рамках завершения Каннского фестиваля. На ужин были приглашены не только знаменитые актрисы, актеры и продюсеры, но и модели с мировым именем. Самой настоящей звездой вечера стала сестра Ким Кардашьян — Кендалл Дженнер.
Для появления девушка выбрала пышное платье. Наряд был достаточно открытым. Верх его полностью обнажал плечи юной девушки, а короткий низ позволил Кендалл продемонстрировать свои длинные ноги во всей красе.
Как ни странно, но наряд не был пошлым. Чрезмерную открытость нивелировал крой. Длинный шлейф предусмотрительно прикрывал ноги и бедра красавицы сзади. Цвет платья и многочисленные ярусы ткани делали его женственным и игривым одновременно.
В течение вечера папарацци с удовольствием фотографировали Дженнер. Она отвечала им взаимностью, охотно позируя и занимая наиболее выгодные ракурсы.
Напомним, что Кендалл Дженнер официально была признана самой богатой моделью мира. 23-летней девушке мировую популярность принесла не только профессиональная деятельность. Наряду с другими сестрами она появлялась в сериях знаменитого на весь мир реалити семейства Кардашьян.
Интересно, что модель по своим параметрам значительно отличается от сестёр. Родственницы регулярно прибегают к пластической хирургии, чтобы сделать свои формы пышными. Кендалл держится в стандартных для моделей параметрах.
Кстати, в ходе вечера произошел интересный казус. В розовом пышном платье со шлейфом пришла еще одна знаменитая красавица – Коко Роша. Правда, её наряд такого яркого впечатления, как платье Дженнер, не производил.
Краткая информация о Кендалле Дженнер
Имя: Кендалл Дженнер
День рождения: 03.11.1995
Возраст: 23 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 179 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А кто вам нравится больше - Коко Роша или Кендалл Дженнер? 4
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VanO / 25.05.19 13:50Кендалл красотка, а эту вторую я вообще не знаю.
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Style / 25.05.19 10:01Смотришь на Коко и ощущение, будто платье уползло вниз под тяжестью ткани. Некрасиво получается, будто в завороты камней навалили.
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Светлана / 25.05.19 09:01Из всего семейства Кардашьян она мне кажется наиболее адекватной
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Ax / 24.05.19 22:29Занимая ракурсы? Где вы писать-то учились, двоечники?