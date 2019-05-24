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Кендалл Дженнер появилась в Каннах в коротком мини


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Благотворительный бал amfAR Gala проходит в канун значимых светских событий. Уже традиционно он состоялся в рамках завершения Каннского фестиваля. На ужин были приглашены не только знаменитые актрисы, актеры и продюсеры, но и модели с мировым именем. Самой настоящей звездой вечера стала сестра Ким Кардашьян — Кендалл Дженнер.

Для появления девушка выбрала пышное платье. Наряд был достаточно открытым. Верх его полностью обнажал плечи юной девушки, а короткий низ позволил Кендалл продемонстрировать свои длинные ноги во всей красе.

Как ни странно, но наряд не был пошлым. Чрезмерную открытость нивелировал крой. Длинный шлейф предусмотрительно прикрывал ноги и бедра красавицы сзади. Цвет платья и многочисленные ярусы ткани делали его женственным и игривым одновременно.

В течение вечера папарацци с удовольствием фотографировали Дженнер. Она отвечала им взаимностью, охотно позируя и занимая наиболее выгодные ракурсы.

Напомним, что Кендалл Дженнер официально была признана самой богатой моделью мира. 23-летней девушке мировую популярность принесла не только профессиональная деятельность. Наряду с другими сестрами она появлялась в сериях знаменитого на весь мир реалити семейства Кардашьян.

Интересно, что модель по своим параметрам значительно отличается от сестёр. Родственницы регулярно прибегают к пластической хирургии, чтобы сделать свои формы пышными. Кендалл держится в стандартных для моделей параметрах.

Кстати, в ходе вечера произошел интересный казус. В розовом пышном платье со шлейфом пришла еще одна знаменитая красавица – Коко Роша. Правда, её наряд такого яркого впечатления, как платье Дженнер, не производил.

Краткая информация о Кендалле Дженнер

Имя: Кендалл Дженнер

День рождения: 03.11.1995

Возраст: 23 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 179 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: модель, телеведущая, актриса

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0 Не нравится 2 Нравится 24.05.2019 Теги: Кендалл Дженнер

А кто вам нравится больше - Коко Роша или Кендалл Дженнер? 4  

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