Новый избранник Волочковой моложе ее на 5 лет

Балерина совсем недавно выпустила книгу. В ней она еще раз рассказала обо всех своих романах и расписала даже мелкие подробности взаимоотношений. Именно поэтому для поклонников и хейтеров неожиданностью стало желание Волочковой засекретить своего последнего возлюбленного.

В инстаграм аккаунте, который Анастасия ведет весьма активно, она демонстрирует лишь отдельные части тела этого мужчины и называет его исключительно «любимый». Кто он и откуда, балерина не говорит. В книге женщина призналась, что теперь не намерена выставлять на публику личное.

Впрочем, немного о мужчине Волочкова все-таки рассказала. Она призналась, что избранник моложе ее на 5 лет, не так давно ему исполнилось 38. В прошлом любовник балерины не был связан узами брака, детей у него также нет.

По словам Насти, молодой человек – высокий, статный и красивый. С ним она познакомились совершенно случайно во время деловой встречи в ресторане неподалеку от ее дома. Они понравились друг другу настолько сильно, что роман закрутился с молниеносной скоростью.

Волочкова признается, что со своим новым мужчиной она проводит достаточно много времени. Они вместе были на Мальдивах, и ее полностью поглотило чувство влюбленности. Анастасия отмечает, что ей постоянно хочется проводить с избранником время и разговаривать. Бывает даже так, что она не может дождаться, пока любимый проснется, чтобы в очередной раз с ним побеседовать. Имя его она называть не хочет и не будет.