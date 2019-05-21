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Новый избранник Волочковой моложе ее на 5 лет


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Балерина совсем недавно выпустила книгу. В ней она еще раз рассказала обо всех своих романах и расписала даже мелкие подробности взаимоотношений. Именно поэтому для поклонников и хейтеров неожиданностью стало желание Волочковой засекретить своего последнего возлюбленного.

В инстаграм аккаунте, который Анастасия ведет весьма активно, она демонстрирует лишь отдельные части тела этого мужчины и называет его исключительно «любимый». Кто он и откуда, балерина не говорит. В книге женщина призналась, что теперь не намерена выставлять на публику личное.

Впрочем, немного о мужчине Волочкова все-таки рассказала. Она призналась, что избранник моложе ее на 5 лет, не так давно ему исполнилось 38. В прошлом любовник балерины не был связан узами брака, детей у него также нет.

По словам Насти, молодой человек – высокий, статный и красивый. С ним она познакомились совершенно случайно во время деловой встречи в ресторане неподалеку от ее дома. Они понравились друг другу настолько сильно, что роман закрутился с молниеносной скоростью.

Волочкова признается, что со своим новым мужчиной она проводит достаточно много времени. Они вместе были на Мальдивах, и ее полностью поглотило чувство влюбленности. Анастасия отмечает, что ей постоянно хочется проводить с избранником время и разговаривать. Бывает даже так, что она не может дождаться, пока любимый проснется, чтобы в очередной раз с ним побеседовать. Имя его она называть не хочет и не будет.

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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4 Не нравится 7 Нравится 21.05.2019 Теги: анастасия волочкова

Как вы думаете, затянется ли молчание Анастасии насчет личной жизни надолго? 4  

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