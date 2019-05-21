Новый избранник Волочковой моложе ее на 5 лет
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Балерина совсем недавно выпустила книгу. В ней она еще раз рассказала обо всех своих романах и расписала даже мелкие подробности взаимоотношений. Именно поэтому для поклонников и хейтеров неожиданностью стало желание Волочковой засекретить своего последнего возлюбленного.
В инстаграм аккаунте, который Анастасия ведет весьма активно, она демонстрирует лишь отдельные части тела этого мужчины и называет его исключительно «любимый». Кто он и откуда, балерина не говорит. В книге женщина призналась, что теперь не намерена выставлять на публику личное.
Впрочем, немного о мужчине Волочкова все-таки рассказала. Она призналась, что избранник моложе ее на 5 лет, не так давно ему исполнилось 38. В прошлом любовник балерины не был связан узами брака, детей у него также нет.
По словам Насти, молодой человек – высокий, статный и красивый. С ним она познакомились совершенно случайно во время деловой встречи в ресторане неподалеку от ее дома. Они понравились друг другу настолько сильно, что роман закрутился с молниеносной скоростью.
Первая репетиция после мальдивского отдыха.😉 Он пошел на пользу моему телу.🌴🙏🏻 И душе.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #отдых
Волочкова признается, что со своим новым мужчиной она проводит достаточно много времени. Они вместе были на Мальдивах, и ее полностью поглотило чувство влюбленности. Анастасия отмечает, что ей постоянно хочется проводить с избранником время и разговаривать. Бывает даже так, что она не может дождаться, пока любимый проснется, чтобы в очередной раз с ним побеседовать. Имя его она называть не хочет и не будет.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, затянется ли молчание Анастасии насчет личной жизни надолго? 4
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антигей саров / 22.05.19 20:51Заебали вы уже пиарить этого старого, раскоряченного крокодила!!! Фк, фу фу... Бяяя_!!!
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Maru / 22.05.19 10:46С такой степени липучести мужик от нее быстро сбежит.
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Тетя Сара / 22.05.19 10:06Какая у нее тяжелая походка..... про мужчин- да что о них говорить, у нее нон стоп какие то мутные возлюбленные и страстные романы ( по крайней мере так она говорит):)
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Рыжик / 21.05.19 20:02Я вас умоляю. Это же Волочкова! Сейчас разбегутся и выяснится, что он альфонс, изменщик, и женатый негодяй, который, конечно же, безумно ее ревновал ко всем мужчинам.