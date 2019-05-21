Тимати опроверг слухи о покупке псевдонима Егора Крида Ротенбергом

Слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть ряды участников команды «Black Star», появились еще в декабре 2018 года. Основной причиной ухода называлось недовольство исполнителем процентной ставкой. Артист хотел получать больше, чем было предусмотрено контрактом.

Поскольку срок договора истекал весной 2019 года, Крид выдвинул свои условия. Он пожелал получать половину от заработанных им средств, однако продюсеры отказали артисту. В итоге, сторонам не удалось договориться, однако на публике они продолжали сохранять хорошие отношения и никак не комментировали слухи.

Отмалчивался не только Егор. Комментариев не поступало от других подопечных «Black Star» и от руководителей продюсерского центра. Лишь в апреле на странице Пашу появилась заметка, что Егор действительно прекратил свое сотрудничество с Тимати. Пост в скором времени был удален.

На странице Егора также ненадолго появилось сообщение, что поклонники могут искать его новый трек под другим именем. Сразу после этого пользователей заинтересовало, сохранится ли псевдоним артиста за ним, или право на имя останется у продюсеров. Подобная практика в «Black Star» уже была. Конфликт на этой почве вынесла на публику бывшая подопечная компании Кристина Си.

На днях появилась информация, что псевдоним все-таки останется за исполнителем. По слухам, певец обязан этим олигарху Ротенбергу. После таких новостей Тимати не выдержал и опубликовал официальное обращение к СМИ и фанатам Крида.

Рэпер пояснил, что они на самом деле расстались с артистом, но при этом сделали все полюбовно. Никаких конфликтов между ними не было. Сценическое имя осталось Егору. Договор, регулирующий этот момент, между сторонами также был подписан.

С этого момента они на самом деле больше не имеют никакого отношения к Криду. Артист полностью ушел в самостоятельное плавание. Имя его, по словам Тимати, никто не выкупал.