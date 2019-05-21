Водянова пришла на Каннский фестиваль в эффектном полупрозрачном платье

В последние годы красные дорожки фестивалей и церемоний планомерно превращаются в парад излишне откровенных платьев и слишком смелого китча. На таком ярком и пестром фоне действительно красивые и элегантные наряды становятся настоящим бриллиантом со сложной и мастерски сделанной огранкой. Доказательство тому – появление Натальи Водяновой на Каннском кинофестивале.

Всемирно известная модель из России и многодетная мама для своего появления на красной дорожке выбрала роскошное платье от Versace. Наряд был наполовину прозрачным. Его пудровый цвет и кружево ручной работы буквально сливались с тоном кожи самой Водяновой, демонстрируя всем ее прекрасные точеные формы.

Полупрозрачная сетка, на которую были нашиты декоративные элементы, смотрелась изысканно и эффектно одновременно. Модный лук Наталья дополнила аккуратным естественным макияжем и собранным на затылке пучком волос.

В качестве украшений модель предпочла надеть крупные серьги с ажурным узором и браслет. Драгоценности были инкрустированы настоящими бриллиантами, но при этом громоздко и слишком вычурно не смотрелись.

Подписчики модели оставляли в ее инстаграм аккаунте только хвалебные комментарии. Большинство восхищалось тем, что многодетная мать имеет настолько роскошную фигуру. По мнению фолловеров, она – пример для всех остальных женщин.

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