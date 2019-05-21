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Водянова пришла на Каннский фестиваль в эффектном полупрозрачном платье


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В последние годы красные дорожки фестивалей и церемоний планомерно превращаются в парад излишне откровенных платьев и слишком смелого китча. На таком ярком и пестром фоне действительно красивые и элегантные наряды становятся настоящим бриллиантом со сложной и мастерски сделанной огранкой. Доказательство тому – появление Натальи Водяновой на Каннском кинофестивале.

Всемирно известная модель из России и многодетная мама для своего появления на красной дорожке выбрала роскошное платье от Versace. Наряд был наполовину прозрачным. Его пудровый цвет и кружево ручной работы буквально сливались с тоном кожи самой Водяновой, демонстрируя всем ее прекрасные точеные формы.

Полупрозрачная сетка, на которую были нашиты декоративные элементы, смотрелась изысканно и эффектно одновременно. Модный лук Наталья дополнила аккуратным естественным макияжем и собранным на затылке пучком волос.

В качестве украшений модель предпочла надеть крупные серьги с ажурным узором и браслет. Драгоценности были инкрустированы настоящими бриллиантами, но при этом громоздко и слишком вычурно не смотрелись.

Подписчики модели оставляли в ее инстаграм аккаунте только хвалебные комментарии. Большинство восхищалось тем, что многодетная мать имеет настолько роскошную фигуру. По мнению фолловеров, она – пример для всех остальных женщин.

Краткая информация о Наталье Водяновой

Имя: Наталья Водянова

Отчество: Михайловна

День рождения: 28.02.1982

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Нижний Новгород

Рост: 176 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: модель

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6 Не нравится 3 Нравится 21.05.2019 Теги: наталья водянова

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