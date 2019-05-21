Врачам удалось восстановить зрение полностью ослепшей Мел Би из «Spice Girls»

Бывшая «перчинка» Мел Би на днях напугала своих поклонников. По словам очевидцев, женщина появилась в одной из клиник Лондона в сопровождении своего водителя. Глаза ее были полностью закрыты повязкой, певица громко кричала, что ослепла и совершенно ничего не видит.

Мел Би в экстренном порядке осмотрели специалисты. Как выяснилось позже, они оказали артистке необходимую помощь. Зрение к женщине вернулось. Врачи предложили певице остаться в стенах клиники для дальнейшего наблюдения за состоянием, однако исполнительница отказалась от госпитализации. Как только ей стало лучше, и зрение частично восстановилось, участница знаменитого музыкального коллектива покинула больницу.

В СМИ тем временем появились заголовки, что исполнительница стала жертвой уколов красоты. По информации журналистов, именно косметологические процедуры привели к подобному плачевному результату. Немногим позже стало известно, что все разговоры на тему инъекций и пластических операций – спекуляции желтой прессы. На самом деле, Мел Би уже не один год страдает от проблем со зрением.

Ранее в сети всплывала информация, что девушка практически ничего не видит на один глаз. Как оказалось, не так давно она решила сделать лазерную коррекцию зрения. Временная слепота стала одним из возможных побочных эффектов процедуры.

​

Несмотря на хороший итог, поклонники Мел Би обеспокоены. Женщина ранее жаловалась не только на физическое, но и на психическое здоровье. Оказалось, что она страдает от алкогольной зависимости, также Мел признавалась, что она – сексоголик. Многие пользователи уверены, что в таком состоянии и с такими проблемами Мел не стоит ехать в гастрольный тур с группой.