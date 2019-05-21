Блогер Лена Миро предложила свои идеи, как увековечить память Юлии Началовой

Буквально несколько дней назад новостной портал "Дни. ру" написал о многочисленных обращениях в Москомнаследие от поклонников Юлии Началовой, которые настоятельно просят увековечить память любимой артистки. Как выяснилось, за это ратуют некоторые коллеги Юлии, ее соседи по дому, где она жила, и армия фанатов, в разы увеличившаяся со смертью исполнительницы. Но блогер Лена Миро их идеи не поддержала. И, как всегда, в привычной насмешливой манере, предложила свои способы почтить память певицы.

В список предложенных поклонниками идей увековечивания памяти Юли входят: мемориальная доска, повешенная на стене 1-го корпуса дома № 21 на Чертановской улице; собственно, само переименование Чертановской улицы в улицу Юлии Началовой; и монумент, который должен быть установлен в ближайшем от дома певицы сквере. Более того, соседи уверяют, что готовы сами собрать деньги на установку барельефа, похожего на тот, что висит на доме, где жила Людмила Гурченко. Однако здесь у активистов возникла загвоздка. Ведь согласно городскому законодательству, мемориальную доску можно установить не раньше, чем через 10 лет после исторического события или кончины известной личности. А переименовать Чертановскую улицу в Москве комитет и вовсе наотрез отказался.

Вот относительно всего этого и решила высказаться в своем "Живом журнале" скандальный блогер Лена Миро. К фанатам Началовой она обратилась с другими предложениями. Так, например, памятник она порекомендовала поставить не в сквере Южного округа Москвы, а на родине Началовой, в Воронеже. Причём по ее мнению, скульптура должна быть топлес, "чтобы люди смотрели на землячку и рядышком собирались погрызть семечки и попить пивко". Что же касается мемориальной доски, то на ней Лена предложила написать следующее: "квартиру в указанном доме Юле подарил муж Алдонин, чтобы там жила их общая дочь. А Началова продала жилплощадь следующему по списку мужу, а после пыталась отсудить ее, используя интимную связь с судьёй". И с улицей Миро быстро нашла выход, предложив переименовать в честь певицы тот переулок, где Юлия была остановлена сотрудниками ДПС в нетрезвом состоянии.

В заключение Лена Миро добавила, что памятники должны устанавливаться лишь Героям Советского Союза, и то на малой родине. А улицы должны называться лишь в честь государственных деятелей и учёных. Барельефы же, по мнению блогера, нужно вешать только там, где жили настоящие артисты. И, судя по всему, Началову она к категории таких людей не относит.