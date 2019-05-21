Блогер Лена Миро предложила свои идеи, как увековечить память Юлии Началовой
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Буквально несколько дней назад новостной портал "Дни. ру" написал о многочисленных обращениях в Москомнаследие от поклонников Юлии Началовой, которые настоятельно просят увековечить память любимой артистки. Как выяснилось, за это ратуют некоторые коллеги Юлии, ее соседи по дому, где она жила, и армия фанатов, в разы увеличившаяся со смертью исполнительницы. Но блогер Лена Миро их идеи не поддержала. И, как всегда, в привычной насмешливой манере, предложила свои способы почтить память певицы.
В список предложенных поклонниками идей увековечивания памяти Юли входят: мемориальная доска, повешенная на стене 1-го корпуса дома № 21 на Чертановской улице; собственно, само переименование Чертановской улицы в улицу Юлии Началовой; и монумент, который должен быть установлен в ближайшем от дома певицы сквере. Более того, соседи уверяют, что готовы сами собрать деньги на установку барельефа, похожего на тот, что висит на доме, где жила Людмила Гурченко. Однако здесь у активистов возникла загвоздка. Ведь согласно городскому законодательству, мемориальную доску можно установить не раньше, чем через 10 лет после исторического события или кончины известной личности. А переименовать Чертановскую улицу в Москве комитет и вовсе наотрез отказался.
Вот относительно всего этого и решила высказаться в своем "Живом журнале" скандальный блогер Лена Миро. К фанатам Началовой она обратилась с другими предложениями. Так, например, памятник она порекомендовала поставить не в сквере Южного округа Москвы, а на родине Началовой, в Воронеже. Причём по ее мнению, скульптура должна быть топлес, "чтобы люди смотрели на землячку и рядышком собирались погрызть семечки и попить пивко". Что же касается мемориальной доски, то на ней Лена предложила написать следующее: "квартиру в указанном доме Юле подарил муж Алдонин, чтобы там жила их общая дочь. А Началова продала жилплощадь следующему по списку мужу, а после пыталась отсудить ее, используя интимную связь с судьёй". И с улицей Миро быстро нашла выход, предложив переименовать в честь певицы тот переулок, где Юлия была остановлена сотрудниками ДПС в нетрезвом состоянии.
В заключение Лена Миро добавила, что памятники должны устанавливаться лишь Героям Советского Союза, и то на малой родине. А улицы должны называться лишь в честь государственных деятелей и учёных. Барельефы же, по мнению блогера, нужно вешать только там, где жили настоящие артисты. И, судя по всему, Началову она к категории таких людей не относит.
Краткая информация о Юлии Началовой
Имя: Юлия Началова
Отчество: Викторовна
День рождения: 31.01.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Воронеж
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
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белоруска / 21.05.19 20:57Кому нужно это увековечивание, Началова была просто певица и тем более с такими "приключениями", искала их на свою голову. Уважайте хотя бы её родителей, её оставьте в покое.
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Штучка / 21.05.19 20:24пора бы уже оставить Началову в покое. Ей сейчас ни памятники, ни барельефы не нужны.
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Элина / 21.05.19 15:54Вообще, истерия, связанная со смертью Началовой, мне не очень понятна. Да, она была талантливой девушкой. да молодой ушла, но откуда такой ажиотаж? Миро сама по себе баба на язык злая, местами даже до противного, но не глупая. И она может сказать что-то здравое. Конечно, все ее предложения чистый стеб, но в итоге-то мысль верная. Памятники, и тем более переименование улиц должны делаться в исключительных случаях. Когда величина действительно большая. Но, простите, это не уровень Юлии. И даже барельеф - это перебор. Хотя теоретически его сделать реальнее всего.