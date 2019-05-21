Екатерина Варнава удивила фанатов необычной позой на фото

Екатерина Варнава, знаменитая ведущая и участница юмористических шоу, проявила свое чувство юмора не только на сцене, но и в повседневной жизни. На своей странице в Инстаграм она разместила фотографию, где предстала в весьма неожиданной и пикантной позе. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у ее фанатов, и многие раскритиковали знаменитость.

На фото Екатерина снялась, сидя на полу и изобразив подобие полушпагата. С одной стороны, это является отличной демонстрацией растяжки звезды, а с другой – ракурс выбран весьма неожиданный. Варнава снабдила фото очень неординарной надписью, которая гласит «В ожидании прекрасного».

Подписчики не преминули обсудить как саму позу Кати, так и надпись, многие из них заявили о том, что прекрасного они видят мало. Фанаты посчитали, что Варнава выглядит излишне вызывающе.

Как известно, Екатерина Варнава считается одной из самых эффектных и красивых звезд российского шоу-бизнеса. В средствах массовой информации ее внешность неоднократно вызывала обсуждения по поводу того, что знаменитость прибегает к помощи пластического хирурга. Сама Катя не опровергает такие слухи и даже подтверждает их, заявляя о том, что не видит в этом ничего предосудительного.

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