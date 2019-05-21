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Екатерина Варнава удивила фанатов необычной позой на фото


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Екатерина Варнава, знаменитая ведущая и участница юмористических шоу, проявила свое чувство юмора не только на сцене, но и в повседневной жизни. На своей странице в Инстаграм она разместила фотографию, где предстала в весьма неожиданной и пикантной позе. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у ее фанатов, и многие раскритиковали знаменитость.

На фото Екатерина снялась, сидя на полу и изобразив подобие полушпагата. С одной стороны, это является отличной демонстрацией растяжки звезды, а с другой – ракурс выбран весьма неожиданный. Варнава снабдила фото очень неординарной надписью, которая гласит «В ожидании прекрасного».

Подписчики не преминули обсудить как саму позу Кати, так и надпись, многие из них заявили о том, что прекрасного они видят мало. Фанаты посчитали, что Варнава выглядит излишне вызывающе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ожидании прекрасного ...😂

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Как известно, Екатерина Варнава считается одной из самых эффектных и красивых звезд российского шоу-бизнеса. В средствах массовой информации ее внешность неоднократно вызывала обсуждения по поводу того, что знаменитость прибегает к помощи пластического хирурга. Сама Катя не опровергает такие слухи и даже подтверждает их, заявляя о том, что не видит в этом ничего предосудительного.

Краткая информация о Екатерине Варнаве

Имя: Екатерина Варнава

Отчество: Владимировна

День рождения: 09.12.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 175 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса и ведущая

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36 Не нравится 15 Нравится 21.05.2019 Теги: Екатерина Варнава

А Вам понравилась фотография Екатерины Варнавы? 6  

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  • Мираж / 22.05.19 06:13
    -
    2
    +
    Где она взяла этот среднеазиатский палас)
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  • bond / 21.05.19 18:48
    -
    7
    +
    страшна как атомная война
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  • Настя / 21.05.19 16:26
    -
    -1
    +
    А мне кажется классная фото, во-первых, полу шпагат- растяжка хорошая, вот люди и завидуют. Во-вторых, есть такое направление в танце: тверк. И там позы похлеще, а Екатерина занималась танцами, и эта поза креативная. А тот кто хейтит, ну поздравляю, вам нужно уже сидеть на лавочках, и осуждать каждого.
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  • Aurus / 21.05.19 13:15
    -
    23
    +
    Это кем же она считается одной из самых эффектных и красивых звезд? Ну умора. Гоблинообразная внешность (чисто моё мнение). Ну а судя по последним фоткам, Катя немножко сошла с ума (съехала с катушек)
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  • Ярослава / 21.05.19 12:03
    -
    -2
    +
    А я считаю, что Екатерина Варнава довольно-таки креативно подошла к фотосессии. Она уж точно вышла у нее запоминающейся, привлекающей внимание и интересной. Но, конечно же, такие фото на любителя, поэтому не все смогли оценить ее замысел
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  • Валя / 21.05.19 12:00
    -
    8
    +
    Да, действительно удивила своей позой! Екатерина Варнава, конечно, девушка с юмором, но в этом случае оно у нее уж очень специфическое. Неудивительно, что многие подписчики оказались несколько шокированными ее чересчур смелым решением
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