Екатерина Варнава удивила фанатов необычной позой на фото
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На фото Екатерина снялась, сидя на полу и изобразив подобие полушпагата. С одной стороны, это является отличной демонстрацией растяжки звезды, а с другой – ракурс выбран весьма неожиданный. Варнава снабдила фото очень неординарной надписью, которая гласит «В ожидании прекрасного».
Подписчики не преминули обсудить как саму позу Кати, так и надпись, многие из них заявили о том, что прекрасного они видят мало. Фанаты посчитали, что Варнава выглядит излишне вызывающе.
Как известно, Екатерина Варнава считается одной из самых эффектных и красивых звезд российского шоу-бизнеса. В средствах массовой информации ее внешность неоднократно вызывала обсуждения по поводу того, что знаменитость прибегает к помощи пластического хирурга. Сама Катя не опровергает такие слухи и даже подтверждает их, заявляя о том, что не видит в этом ничего предосудительного.
Краткая информация о Екатерине Варнаве
Имя: Екатерина Варнава
Отчество: Владимировна
День рождения: 09.12.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 175 см
Вес: 63 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса и ведущая
Фотографии
Фотографии
А Вам понравилась фотография Екатерины Варнавы? 6
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Мираж / 22.05.19 06:13Где она взяла этот среднеазиатский палас)
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bond / 21.05.19 18:48страшна как атомная война
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Настя / 21.05.19 16:26А мне кажется классная фото, во-первых, полу шпагат- растяжка хорошая, вот люди и завидуют. Во-вторых, есть такое направление в танце: тверк. И там позы похлеще, а Екатерина занималась танцами, и эта поза креативная. А тот кто хейтит, ну поздравляю, вам нужно уже сидеть на лавочках, и осуждать каждого.
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Aurus / 21.05.19 13:15Это кем же она считается одной из самых эффектных и красивых звезд? Ну умора. Гоблинообразная внешность (чисто моё мнение). Ну а судя по последним фоткам, Катя немножко сошла с ума (съехала с катушек)
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Ярослава / 21.05.19 12:03А я считаю, что Екатерина Варнава довольно-таки креативно подошла к фотосессии. Она уж точно вышла у нее запоминающейся, привлекающей внимание и интересной. Но, конечно же, такие фото на любителя, поэтому не все смогли оценить ее замысел
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Валя / 21.05.19 12:00Да, действительно удивила своей позой! Екатерина Варнава, конечно, девушка с юмором, но в этом случае оно у нее уж очень специфическое. Неудивительно, что многие подписчики оказались несколько шокированными ее чересчур смелым решением