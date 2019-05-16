Виктория Боня объяснила своим поклонникам как оказалась на Каннском фестивале
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72 Каннский фестиваль в самом разгаре, а в Сети по-прежнему обсуждают знаменитостей, появившихся на красной дорожке. И далеко не все они имеют отношение к миру кино, как, например, наша соотечественница, светская львица Виктория Боня. После того, как Вика, наряду с Джулианной Мур, Тильдой Суиндон, Эль Фаннинг и другими мировыми звездами, продефилировала под прицелами сотней телекамер, многие ее поклонники задались вполне резонным вопросом - а как Боня вообще там оказалась?
Неоднократно фолловеры пытались спросить об этом саму теледиву, ведь она действительно никакого, даже самого далекого, отношения к фильмам, которые будут демонстрироваться в Каннах, не имеет. Так же Вика не является продюсером, режиссером, членом жюри или бренд-партнером фестиваля, и все-таки из года в год она оказывается в числе приглашенных гостей. Как так происходит, Боня рассказала в комментариях к одному из своих Инстаграм-постов после того, как очередной подписчик обратился к ней с "тупым", по мнению Виктории, вопросом.
"Кинофестиваль - это очень дорогое удовольствие. И чтобы его провести, организаторам нужны деньги, которые дают спонсоры", - начала Вика. -"А для того, чтобы эти спонсоры пришли, фестиваль должен быть им интересен". Вот здесь-то Боня и пояснила, что как раз именно для привлечения денежных спонсоров на мероприятия приглашают не только "7 человек съемочной группы представляемого фильма и 8 членов жюри", а еще и моделей, медийных персон, дизайнеров, блогеров, амбассадоров и других людей, которые обеспечат внимание со стороны публики и прессы. "В итоге на фестивале присутствуют участники со своими кинолентами, члены жюри, посланники от спонсоров и гости, приглашенные организаторами мероприятия", - подытожила Вика. Впрочем, кто пригласил именно ее девушка так и не пояснила.
#redcarpet #moments.. Me at the opening ceremony of #FestivalDeCannes Photo by @danieleventurelliphoto ❤️ Ну что, рассмотрим мой образ в деталях?! Макияж и прическа @lenayasenkova Мы выбрали золотисто-бронзовые оттенки для кожи, а глаза мы решили сделать с эффектом #smokyeyes но в коричнево-бронзовых тонах! Кстати, скоро у Лены Ясенковой появится полное видео, какую продукцию она использовала. А теперь хочется спросить у вас, мои красавицы, понравился вам макияж? И какие образы вы бы хотели видеть?
Призналась Виктория еще и в том, что перед подготовкой к фестивалю у нее возникла серьезная дилемма с выбором образа. Светская львица не могла определиться между двумя нарядами, одно из которых было "платьем принцессы, расшитым кристаллами Сваровски", а второе "довольно скромное и очень элегантное". Выбрала она именно второй вариант, хотя по мнению пользователей в этом бордовом наряде, мало прикрывающем грудь, скромного совершенно ничего не было. А вот самые преданные поклонники Бони остались от ее образа в полном восторге.
Краткая информация о Виктории Боне
Имя: Виктория Боня
Отчество: Анатольевна
День рождения: 27.11.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, за какие заслуги Вику пригласили на кинофестиваль? 8
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Тетя Сара / 16.05.19 19:53« теледива»:)))) скорее из разряда « других людей, которые обеспечивают»(с) Стареющая проститутка , простите , содержанка, еще раз извините , теледива, обязана как то находить клиентов ( друзей). Ей нужно посещать такие места и хоть как то себя показывать. Другой вопрос, что ходит она туда со своим фотографом ( на фото видно, что пресса вообще на нее не нацелена), но опять же на Клео ее показали , еще в каком то типа этого «издании» покажут, в инсте у себя покажется- вот и реклама. Когда тебе на ноги наступают молодые «теледивы», сложнее и сложнее становится жизнь более опытной «теледивы» .
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123 / 16.05.19 19:17Билет стоит несколько тысяч евро. Приходи любой!
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алеск / 16.05.19 16:58проститутка все руси приехала жо.пой отрабатывать красивую жизнь
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Yna / 16.05.19 14:29Ну, явно есть в ее жизни какой-нибудь состоятельный покровитель. Иначе на что она живет в Монако, одевается в недешевые шмотки, продвигает свой бизнес и ездит на светские мероприятия такого вот уровня. Конечно, и пафоса с показухой в ее жизни достаточно, но в целом Боня устроилась неплохо. И из этого можно сделать только два вывода - либо это жизнь не по средствам и она вся в долгах, либо все-таки богатый мужик (или не один). Я склоняюсь ко второму.
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Тетя Сара / 16.05.19 19:56Удачный залет от не очень умного наследника миллионов- вот ее источник постоянного дохода. Прикрытие геев тоже приносит доход. Но работа «теледивой» не вечна, мясо стареет. А вот дочь ( ее алименты) вполне себе поддержка
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El / 16.05.19 14:24Каждый может там оказаться. Купи билет и иди.
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Ирина Коп. / 16.05.19 13:48Красивый образ у нее получился. И макияж шикарный. А про "заслуги" ее, думаю тут говорить не стоит )))
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Каенка / 16.05.19 20:22Как разнится фото в ее инсте и первое фото- совсем другой овал и вообще....она красивая баба, но возраст берет свое:(
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