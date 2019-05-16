Виктория Боня объяснила своим поклонникам как оказалась на Каннском фестивале

72 Каннский фестиваль в самом разгаре, а в Сети по-прежнему обсуждают знаменитостей, появившихся на красной дорожке. И далеко не все они имеют отношение к миру кино, как, например, наша соотечественница, светская львица Виктория Боня. После того, как Вика, наряду с Джулианной Мур, Тильдой Суиндон, Эль Фаннинг и другими мировыми звездами, продефилировала под прицелами сотней телекамер, многие ее поклонники задались вполне резонным вопросом - а как Боня вообще там оказалась?

Неоднократно фолловеры пытались спросить об этом саму теледиву, ведь она действительно никакого, даже самого далекого, отношения к фильмам, которые будут демонстрироваться в Каннах, не имеет. Так же Вика не является продюсером, режиссером, членом жюри или бренд-партнером фестиваля, и все-таки из года в год она оказывается в числе приглашенных гостей. Как так происходит, Боня рассказала в комментариях к одному из своих Инстаграм-постов после того, как очередной подписчик обратился к ней с "тупым", по мнению Виктории, вопросом.

"Кинофестиваль - это очень дорогое удовольствие. И чтобы его провести, организаторам нужны деньги, которые дают спонсоры", - начала Вика. -"А для того, чтобы эти спонсоры пришли, фестиваль должен быть им интересен". Вот здесь-то Боня и пояснила, что как раз именно для привлечения денежных спонсоров на мероприятия приглашают не только "7 человек съемочной группы представляемого фильма и 8 членов жюри", а еще и моделей, медийных персон, дизайнеров, блогеров, амбассадоров и других людей, которые обеспечат внимание со стороны публики и прессы. "В итоге на фестивале присутствуют участники со своими кинолентами, члены жюри, посланники от спонсоров и гости, приглашенные организаторами мероприятия", - подытожила Вика. Впрочем, кто пригласил именно ее девушка так и не пояснила.

Призналась Виктория еще и в том, что перед подготовкой к фестивалю у нее возникла серьезная дилемма с выбором образа. Светская львица не могла определиться между двумя нарядами, одно из которых было "платьем принцессы, расшитым кристаллами Сваровски", а второе "довольно скромное и очень элегантное". Выбрала она именно второй вариант, хотя по мнению пользователей в этом бордовом наряде, мало прикрывающем грудь, скромного совершенно ничего не было. А вот самые преданные поклонники Бони остались от ее образа в полном восторге.