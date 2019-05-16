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Лопырева возит сына по Майами в подержанной коляске


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Виктория Лопырева продолжает отдыхать с ребенком от Игоря Булатова в Майами. Возвращение в Москву, по словам модели, состоится совсем скоро, но пока еще она наслаждается палящим солнцем, океаном и пляжами. По городу Виктория, как и все молодые мамы, гуляет с сыном и коляской.

Уже по привычке подписчики спрашивают у модели фирму-производителя детского транспорта и интересуются стоимостью товара. Сразу Виктория никому не отвечала на этот вопрос, однако позже призналась, что коляску не покупала. Детский транспорт ей подарила Нюша, когда покидала Майами вместе с мужем.

Интересно, что певица также пользовалась подержанной вещью. Нюше ее в свое время отдала певица Ханна с супругом Пашу. Таким образом, коляска сменила уже нескольких владельцев. Викторию этот факт нисколько не смущает. Она не считает зазорным возить ребенка в ней.

Как оказалась, Лопырева и вовсе не особо тратится на детские товары. Очень много вещей для малыша ей дарят родственники, друзья, фанаты и просто знакомые. Вика охотно принимает презенты.

Интересно, что продавать или забирать с собой в столицу коляску Лопырева также не намерена. Она считает это лишним. Модель уже рассказала пользователем, что отдаст ее, когда они будут покидать Майами. Кто станет следующей владелицей детского транспорта, Вика решила не рассказывать, отметив, что это не ее тайна.

Краткая информация о Виктории Лопыревой

Имя: Виктория Лопырева

Отчество: Петровна

День рождения: 26.07.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Ростов-на-Дону

Рост: 177 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: модель, телеведущая

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6 Не нравится 0 Нравится 16.05.2019 Теги: виктория лопырева

А как вы относитесь к б/у вещам? 4  

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  • М-да / 16.05.19 18:44
    -
    0
    +
    Если это касается детских вещей, вполне нормально. Малыши действительно растут очень быстро, а стоит все дорого. Поэтому мы и свои отдавали, и у других брали. Здесь никаких проблем не вижу. Вот, когда дети становятся старше тут уже далеко не все можно и хочется брать.
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  • Н / 16.05.19 17:40
    -
    5
    +
    Не прочла бы новость, никогда бы не подумала, что взять у кого-то детскую коляску - "зазорно" и надо этого стесняться, но смелая Лопырева в Майами не стесняется и отважно пишет об этом в инсте. Хоспаде)
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  • Никольски / 16.05.19 15:16
    -
    3
    +
    Я с удовольствием всегда брала бу для детей. Если продержался при первом влвдельце - качество отличное. Дети быстро растут. И дорогая вещь, а для детей качественные вещи дорогие, быстро становится ненужной. Куча денег идёт на памперсы. Не надо перепроизводить продукты. У моих детей были подарки и все что передали другие мамы. Так же делала я, когда дети росли.
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  • Zlaya / 16.05.19 14:26
    -
    16
    +
    Да ей вообще все не зазорно. Она мужика чужого, б/у взяла и носит, не стесняется. Колясочку вот теперь. А дальше че?
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