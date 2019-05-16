Лопырева возит сына по Майами в подержанной коляске

Виктория Лопырева продолжает отдыхать с ребенком от Игоря Булатова в Майами. Возвращение в Москву, по словам модели, состоится совсем скоро, но пока еще она наслаждается палящим солнцем, океаном и пляжами. По городу Виктория, как и все молодые мамы, гуляет с сыном и коляской.

Уже по привычке подписчики спрашивают у модели фирму-производителя детского транспорта и интересуются стоимостью товара. Сразу Виктория никому не отвечала на этот вопрос, однако позже призналась, что коляску не покупала. Детский транспорт ей подарила Нюша, когда покидала Майами вместе с мужем.

Интересно, что певица также пользовалась подержанной вещью. Нюше ее в свое время отдала певица Ханна с супругом Пашу. Таким образом, коляска сменила уже нескольких владельцев. Викторию этот факт нисколько не смущает. Она не считает зазорным возить ребенка в ней.

Как оказалась, Лопырева и вовсе не особо тратится на детские товары. Очень много вещей для малыша ей дарят родственники, друзья, фанаты и просто знакомые. Вика охотно принимает презенты.

Интересно, что продавать или забирать с собой в столицу коляску Лопырева также не намерена. Она считает это лишним. Модель уже рассказала пользователем, что отдаст ее, когда они будут покидать Майами. Кто станет следующей владелицей детского транспорта, Вика решила не рассказывать, отметив, что это не ее тайна.